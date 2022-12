Manifestation contre la COP15 au centre-ville de Montréal

Une cinquantaine de manifestants masqués et habillés de noir ont défilé dans les rues du centre-ville de Montréal tôt mercredi matin, bloquant la circulation automobile et protestant contre la tenue de la COP15.

Dès 7h, une poignée de militants était réunie sous la pluie sur la Place d’Armes à proximité du Palais des congrès, où se tient la conférence de l’ONU sur la biodiversité jusqu’au 19 décembre.

Équipés de drapeau noir et avec une grande bannière rouge à l’avant sur laquelle on pouvait lire « Bloquons la COP15 », signée par La coalition écologiste et anticapitaliste contre la COP15, les manifestants étaient peu disposés à parler aux représentants des médias.

Le tout sous haute supervision policière pic.twitter.com/BDyg5pWrxJ — anne-marie provost (@am_provost) December 7, 2022

D’autres contingents partiront du cégep du Vieux Montréal et de l’Université du Québec à Montréal cet avant-midi. Des milliers d’étudiants sont en grève cette semaine, dont plus de 20 000 vendredi, pour protester contre la tenue de l’événement.



Céleste Trianon, 19 ans, avec un petit masque à gaz sur le visage, a bien voulu expliquer au Devoir que les « promesses sont cassées quortidiennement par les leaders mondiaux ». « On a besoin de plus d’action, croit-elle. Ils disent qu’ils font des choses, mais ils n’en font pas assez. »

La manifestation s’est déroulée sous haute surveillance policière jusqu’au cégep du Vieux Montréal, et est restée pacifique.