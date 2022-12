La 15ᵉ Conférence des Nations unies sur la biodiversité s’ouvre à Montréal

La grande conférence internationale sur la préservation de la biodiversité mondiale débute à Montréal, avec des conférenciers tels que le premier ministre Justin Trudeau et le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Même si la COP15 de Montréal s’ouvre officiellement mardi au Palais des congrès, les réunions des délégués des 196 pays avaient déjà débuté, à huis clos, pendant la fin de semaine. Et, selon la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, trop peu de progrès ont été réalisés lors de ces journées préparatoires.

« Quelques progrès ont été faits, mais pas beaucoup, je n’ai pas l’impression que les délégués ont été aussi loin qu’on l’espérait », a indiqué Elizabeth Maruma Mrema lors de l’ouverture officielle de la conférence mardi matin.

Une remarque qui donne le ton à cette conférence et rappelle l’ampleur de la tâche qui attend les 196 pays qui doivent s’entendre sur un cadre mondial pour freiner le déclin de la vie sur Terre.

« Les délégués doivent se concentrer sur le but ultime, le résultat final », a ajouté la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique.

En vidéo | Comprendre la COP15 en cinq points

Préserver 30 % des terres et des océans

Les diplomates ont défini 22 objectifs pour les négociations, notamment l’arrêt de la propagation des espèces envahissantes et la réduction de l’utilisation des pesticides et des plastiques.

Mais l’objectif principal sera de s’entendre sur la préservation de 30 % des terres et des océans.

« Les scientifiques nous disent que c’est le minimum nécessaire pour répondre aux changements climatiques et à la crise de la biodiversité », a indiqué le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, mardi matin, en ajoutant que le « 30 % pour 2030, c’est l’équivalent du 1,5 °C, l’Accord de Paris ».

Le ministre Guilbeault a mentionné que « les deux prochaines semaines ne seront pas faciles, le chemin vers le succès est semé d’embûches, et il faudra concilier des points de vue et des positions parfois très différentes ».

Le financement, une « patate chaude »

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), l’une des « patates chaudes » de cette COP, comme c’est souvent le cas lors des grands sommets, est la question du financement.

Les États doivent contribuer financièrement à la restauration et la protection de la biodiversité.

À la lumière des discussions des derniers jours, « on est très inquiets que la question de la finance soit celle qui fasse dérailler les négociations », a indiqué mardi matin le porte-parole de la WWF, Florian Titze.

Un des objectifs est de convaincre les États d’arrêter les subventions qui nuisent à la biodiversité, ou encore de les rediriger vers des actions de protection de la biodiversité. Il s’agit par exemple de subventions aux agriculteurs qui utilisent certains types de pesticides, de celles accordées aux larges groupes industriels qui font de l’élevage de bovins ou encore du financement des industries fossiles.

Réparer les dégâts

La COP15 rassemble 196 pays pour actualiser la Convention sur la diversité biologique et est considérée comme une tentative cruciale pour parvenir à un accord mondial sur la sauvegarde des écosystèmes mondiaux et des plantes et animaux qui en dépendent.

Il est temps, pour les humains, de réparer les dégâts et renverser le déclin de la biodiversité, a déclaré la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement, Inger Andersen.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à nous frayer un chemin à travers le fragile réseau de la nature et de la biodiversité pour ouvrir la voie au développement humain. Les espèces, les écosystèmes et les avantages qu’ils procurent, dont nous dépendons tous, se dégradent et meurent lentement. La perte et la dégradation de la biodiversité ont un coût que nous mesurons non seulement en dollars, mais aussi en moyens de subsistance, faim, maladie, vulnérabilité, bien-être et décès », a indiqué Mme Andersen.

« Nous sommes les responsables de ça. Mais cette COP est notre chance de commencer à protéger et à réparer la toile de la vie », a-t-elle ajouté.

Des objectifs pour la prochaine décennie

Mary MacDonald, du WWF Canada, souligne également que la COP15 pourrait fournir à la biodiversité ce que l’Accord de Paris a créé pour le changement climatique : des objectifs stricts pour la préservation de la nature.

Il faut, selon elle, que tous les pays reconnaissent qu’il faut que la nature se porte mieux en 2030 par rapport à aujourd’hui.

Un article de 2019 dans la revue Science a conclu ceci : « Si les tendances actuelles en matière de conversion de l’habitat et d’émissions n’atteignent pas leur maximum d’ici 2030, il deviendra alors impossible de rester en dessous de 1,5 [°C]. »

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a indiqué que le Canada avait quatre objectifs principaux pour l’accord final : atteindre le seuil de 30 %, inverser la perte de biodiversité d’ici 2030, fournir de l’argent aux pays en développement pour leur permettre d’atteindre ces objectifs et veiller à ce que les peuples autochtones soient pleinement impliqués.

Le ministre Guilbeault reconnaît qu’il ne sera pas facile d’atteindre ces objectifs. Il a dit que le dernier projet de convention qu’il avait vu contenait 1200 points sur lesquels les négociateurs ne se sont pas entendus.

L’événement créera une petite ville à l’intérieur de Montréal pour les deux prochaines semaines, autour du Palais des Congrès, avec 17 000 participants inscrits et 900 journalistes accrédités pour couvrir leurs délibérations.

La conférence COP15 se poursuivra jusqu’au 19 décembre.