Québec écarte des espèces en voie de disparition de sa mise à jour des espèces menacées

Critiqué pour son manque de volonté à protéger la faune et la flore sauvage en péril au Québec, le gouvernement Legault a décidé de profiter la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) pour mettre à jour la liste des espèces menacées ou vulnérables. Certaines, pourtant considérées comme « en voie de disparition » par le gouvernement fédéral, n’ont toutefois pas été incluses.

Disant vouloir « en faire plus pour la protection de la faune », le gouvernement a annoncé lundi son intention de désigner 27 nouvelles espèces fauniques en situation précaire, soit 16 comme espèces menacées et 11 comme espèces vulnérables, « afin de les protéger adéquatement et d’assurer leur survie ». Il s’agit de la première désignation d’espèces menacées depuis 2009.

La rainette faux-grillon passera ainsi du statut d’espèce « vulnérable », qui lui avait été attribué en 2001, à celui, plus sévère, d’espèce « menacée ». Cet amphibien a déjà perdu plus de 90 % de son habitat au Québec, principalement en raison du développement urbain.

Le gouvernement Legault avait d’ailleurs autorisé, l’an dernier, la destruction d’un habitat important pour la rainette, à Longueuil. Des représentants du ministère de l’Environnement du Québec avaient aidé la Ville de Longueuil à obtenir les autorisations pour construire une rue. Ils ont expliqué à la Ville la marche à suivre pour éviter un avis défavorable des experts du gouvernement, puisque ceux-ci concluaient que le projet allait anéantir un des derniers milieux humides abritant cette espèce.

C’est finalement le gouvernement fédéral qui a stoppé le projet, une fois l’habitat en bonne partie détruit, à la suite d’une action en justice lancée par la Société pour la nature et les parcs du Québec et le Centre québécois du droit de l’environnement.

Un nouveau projet d’élargissement d’un tronçon de route à La Prairie risque lui aussi d’empiéter sur un habitat de la rainette faux-grillon protégé par la Loi sur les espèces en péril. Le ministère des Transports, qui pilote le projet, a récolté lui-même des données sur la présence de cette espèce menacée et promet des mesures afin d’en « restreindre » les impacts.

Insuffisant

La liste des espèces menacées, une fois mise à jour, comprendra aussi de nouvelles espèces d’oiseaux, des insectes et la couleuvre brune, un reptile dont l’habitat a été en bonne partie détruit par des projets de développement urbain dans la région de Montréal. Le gouvernement Legault a d’ailleurs autorisé plus tôt cette année un projet de développement à Laval qui empiète sur un habitat de l’espèce.

« La mise à jour de la liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables est un pas dans la bonne direction, mais demeure nettement insuffisante. En réalité, ces ajouts n’apportent aucune protection supplémentaire aux individus », déplore le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud.

« Québec doit rapidement moderniser le Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et le Règlement sur les habitats fauniques s’il souhaite faire une différence pour le rétablissement des espèces fauniques en péril du Québec », ajoute-t-il.

Par exemple, à l’heure actuelle, la législation québécoise ne permet pas au gouvernement du Québec d’intervenir sur un terrain privé pour stopper un projet qui tuerait les individus d’une espèce menacée. M. Branchaud critique aussi le manque de mesures supplémentaires pour protéger les espèces sur des terres publiques.

Espèces écartées

Le gouvernement Legault ajoutera aussi le rorqual commun à la liste des espèces vulnérables. Mais deux autres espèces de cétacés, soit la baleine noire et le rorqual bleu, ne changeront pas de statut. Elles demeurent « susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables ».

En vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral, les deux cétacés sont considérés comme étant « en voie de disparition », soit le statut le plus sévère avant celui d’espèce disparue. La baleine noire, qui compte tout au plus 340 individus, fait d’ailleurs l’objet de mesures exceptionnelles de protection dans le golfe du Saint-Laurent pour éviter les collisions avec les navires et les empêtrements dans les engins de pêche, après des épisodes de forte mortalité au cours des dernières années.

Le caribou forestier, dont plusieurs hardes accusent de forts déclins et dont la population globale au Québec se résume à quelques milliers d’individus, conserve aussi son statut d’espèce « vulnérable ». La protection de l’habitat de cette espèce fait l’objet de négociations avec le gouvernement fédéral, qui pourrait imposer un décret pour la préservation des dernières forêts qui subsistent pour permettre la survie du cervidé. Les Innus pressent d’ailleurs Québec et Ottawa d’agir pour éviter la disparition de certaines hardes.

Le caribou migrateur, qui est considéré depuis 2017 comme étant « en voie de disparition » par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), n’a pas été ajouté à la liste du gouvernement du Québec. Un des cheptels de cette population, soit le troupeau de la rivière George, a décliné de 99 % depuis les années 1990.

Le phoque commun des lacs des Loups Marins demeure pour sa part sur la liste des espèces « susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables ». Selon le COSEPAC, ce phoque, qui constitue l’unique population de ce genre à s’être adaptée de façon exclusive au milieu d’eau douce, est pourtant considéré comme étant « en voie de disparition » depuis 2007. Elle compterait tout au plus quelques centaines d’individus.

Enfin, deux populations de morue considérées depuis plus de 10 ans comme étant « en voie de disparition » par le COSEPAC demeureront désignées comme étant « susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables ».

Préserver les habitats

Le gouvernement Legault a par ailleurs ajouté 11 variétés de plantes à la liste des espèces menacées ou vulnérables du Québec. Les espèces les plus susceptibles de disparaître sont toutes particulièrement sensibles aux impacts des activités humaines, qui menacent leurs habitats souvent très restreints.

En désignant 27 nouvelles espèces fauniques, le gouvernement du Québec promet notamment de « stimuler les initiatives de conservation », de « faciliter l’adoption et la mise en oeuvre de plans de rétablissement » et « d’amorcer, au besoin, la protection légale de certains habitats d’espèces menacées ou vulnérables ».

« Le Québec pose un geste important avec cette intention en faveur de la faune et de la protection de la biodiversité. Il faut accélérer la désignation de nouvelles espèces, c’est pourquoi j’annonce également notre intention de pourvoir rapidement les trois postes vacants au sein du Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées et vulnérables du Québec », a annoncé lundi le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette.