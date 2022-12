L’ADN environnemental comme outil pour connaître la faune canadienne

Un orignal se prélasse dans un marais. Un esturgeon nage au fond d’un lac. Une salamandre gigote en bordure d’un ruisseau. Pour le biologiste, à moins d’être au bon endroit, au bon moment, il est difficile de connaître en détail la présence — ou l’absence — des animaux sur le territoire. D’autant plus s’il s’agit d’espèces rares.

De récentes avancées dans le domaine de « l’ADN environnemental » permettent toutefois d’y voir plus clair. Un projet d’envergure canadienne, lancé il y a un an, promet d’ailleurs de faciliter le recensement de 150 espèces de vertébrés — poissons, amphibiens, oiseaux, reptiles et mammifères — sur l’ensemble du territoire.

« L’ADN environnemental est un outil extrêmement puissant », soutient Valérie Langlois, professeure à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et codirectrice du projet iTrackDNA, qui s’articule sur une période de quatre ans. Son travail sera présenté à la COP15 sur la biodiversité qui s’ouvre mercredi à Montréal.

Le principe de l’ADN environnemental (ADNe) est le suivant : on prélève un échantillon d’eau, typiquement un litre ou deux, qu’on filtre finement. La matière récoltée est ensuite analysée en laboratoire. Le matériel génétique qu’on y retrouve est comparé à une base de données. Si on détecte la signature d’un animal, c’est qu’il était présent près du lieu de la collecte.

Ces méthodes sont encore très récentes : elles ne remontent qu’à 2008, rappelle Louis Bernatchez, professeur de biologie à l’Université Laval, spécialiste de génomique et de poissons. « Depuis ce temps-là, le domaine grandit de manière exponentielle », indique celui qui fait aussi partie de l’équipe de direction d’iTrackDNA.

Des découvertes incroyables ont ainsi été réalisées grâce aux excréments, aux poils, aux écailles, au mucus, à la salive ou à l’urine que les animaux laissent derrière eux. La majorité des analyses d’ADNe portent sur les milieux aquatiques. On en apprend sur les poissons qui y vivent, mais aussi sur les animaux terrestres qui les fréquentent.

Pour aller plus loin, les membres d’iTrackDNA, dont l’autre codirectrice appartient à l’Université de Victoria, développent des tests qui fonctionnent sur des échantillons de sol. Une pincée de terre prélevée sur un sentier permet de déterminer quels petits mammifères passent par là. Ailleurs dans le monde, des équipes ont même filtré l’air qui flotte dans un zoo, puis détecté la trace génétique de dizaines d’espèces présentes…

Un travail de moine

L’objectif d’iTrackDNA consiste à développer des kits d’analyse pour certaines des espèces les plus importantes au Canada. Des partenaires sur le terrain — comme des organismes, des acteurs industriels et des communautés autochtones — peuvent ensuite prélever des échantillons, les envoyer en laboratoire, et en apprendre sur les enjeux fauniques qui les touchent.

Pour savoir ce qu’on trouve, il faut toutefois savoir ce qu’on cherche. Il est donc nécessaire de disposer d’un dossier fiable et complet du profil génétique des espèces ciblées. L’équipe canadienne se concentre sur l’ADN mitochondrial, qui se retrouve en centaines de répliques dans chaque cellule. Il est plus facile à détecter dans l’environnement que l’ADN du noyau cellulaire.

Photo: Benoit Croteau

Pour avoir une base solide sur laquelle travailler, Valérie Langlois et ses collègues se donnent comme objectif de séquencer l’ADN mitochondrial de 12 individus de chacune des 150 espèces. Dans certains cas, des données existent déjà, mais elles sont parcellaires. L’équipe vise maintenant l’extrême fiabilité. « On recule d’un pas pour avancer de deux », explique la chercheuse engagée dans un travail de moine.

Rares sont les projets d’ADNe dans le monde qui se fondent sur une approche aussi systématique et rigoureuse, estime Mme Langlois. « Chaque laboratoire développe ses propres méthodes. Il faut trouver un consensus pour uniformiser nos manières de faire », soutient-elle.

Le groupe canadien collabore d’ailleurs à l’élaboration d’une première norme internationale encadrant l’ADNe. Si les chercheurs de ce domaine arrivent à se doter de méthodes d’analyse standardisées et à centraliser leurs données, ils pourront contribuer de manière encore plus efficace à la caractérisation et à la protection de la biodiversité.

À la recherche du carcajou

À l’heure actuelle, l’équipe d’iTrackDNA a conçu une trentaine de tests, notamment pour l’esturgeon jaune et l’anguille d’Amérique. L’ensemble des résultats d’iTrackDNA sont publiés en ligne, dans des bases de données ouvertes.

Bien sûr, les 150 espèces ciblées ne consistent qu’en une mince tranche de la diversité faunique du Canada. Toutefois, certains animaux donnent parfois une bonne idée de la santé globale du milieu naturel dans lequel ils évoluent. Ces espèces agissent alors comme des canaris dans la mine.

De manière générale, l’une des forces de l’ADNe réside dans sa capacité à détecter des espèces invasives. L’équipe de M. Bernatchez a d’ailleurs collaboré avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour établir la présence de la carpe asiatique dans le fleuve Saint-Laurent. À l’avenir, l’ADNe pourrait servir de manière systématique pour vérifier si l’eau de ballast des grands navires contient des espèces invasives.

La méthode permet aussi de suivre la progression de parasites sur le territoire. Mme Langlois donne un exemple : les cerfs de Virginie vivent sans peine avec un nématode, le ver des méninges, qui est cependant dangereux pour les orignaux. Avec les changements climatiques, les cerfs montent de plus en plus vers le nord, où vivent leurs grands cousins. Les techniques d’ADNe permettent de faire une « cartographie » de la progression du parasite et de son hôte.

Le projet iTrackDNA permet aussi de mieux caractériser les populations d’espèces rares, qui se déplacent sur de très grands territoires, comme le carcajou. « Le carcajou est une espèce mythique pour les Autochtones, souligne Mme Langlois. Ça fait longtemps qu’on n’en voit plus. Est-ce qu’il en reste ? » Le zoo de Saint-Félicien va aider les chercheurs à obtenir des échantillons de poil et de mucus pour bâtir la fiche pour Gulo gulo dans leur bibliothèque génétique.

L’équipe d’iTrackDNA sera bien présente à la COP15. Elle tiendra un kiosque avec son partenaire, Génome Canada. Mme Langlois donnera par ailleurs des présentations dans la salle des délégués et au grand public.