Une formation sur l’urgence climatique à l’Assemblée nationale

Les élus de l’Assemblée nationale se verront bientôt offrir une formation sur l’urgence climatique et ses impacts au Québec. Elle ne sera pas obligatoire, mais le premier ministre François Legault entend bien la suivre.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a fait adopter vendredi une motion pour inviter divers organismes à « organiser, dans les meilleurs délais, une formation transpartisane pour les députés qui porte sur les changements climatiques ». Celle-ci serait notamment offerte par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et l’organisme Ouranos.

En octobre, les quatre partis politiques représentés à l’Assemblée nationale s’étaient montrés ouverts à participer à une telle formation. Or, le doute planait sur la possibilité qu’elle soit dispensée obligatoirement aux 125 députés québécois.

Après le dépôt de sa motion en Chambre, vendredi, le ministre Charette a confirmé au Devoir que ce ne serait pas le cas. « C’est certain que pour un caucus de trois députés, ou une dizaine de députés, ou une vingtaine, c’est plus facile que de réunir 90 députés », s’est défendu l’élu caquiste à sa sortie du Salon bleu. « Je vais m’assurer du côté de notre formation politique que le plus grand nombre de personnes puissent y participer. »

En matinée, Québec solidaire avait insisté pour que la motion contienne un passage obligeant la totalité des élus québécois à la suivre, sans succès. Les onze élus de la formation, tout comme les 19 députés du Parti libéral participeront à la formation, ont-ils assuré vendredi.

Le ministre Charette, lui, compte la suivre. Interrogé à ce sujet, le Bureau du premier ministre a indiqué que François Legault en avait aussi l’intention.

M. Charette espère voir cette initiative se concrétiser rapidement. « Je n’ai pas d’indications, mais je suis confiant que ça soit à tout le moins la session prochaine. La dernière fois, ça avait pris quelques semaines pour l’organiser, donc on peut penser qu’avec un délai semblable ça ait lieu en début d’année 2023 », a-t-il dit.