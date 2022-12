Le Canada est «optimiste» à quelques jours de l’ouverture de la COP15

Malgré la persistance de nombreux obstacles à un accord mondial de protection de la biodiversité, le gouvernement canadien se dit confiant que la conférence de l’ONU (COP15) qui s’ouvre dans quelques jours à Montréal permettra de parvenir à une entente pour freiner le déclin de la vie sur Terre.

« Il y aura beaucoup de travail, mais mon travail est de demeurer optimiste. Et je crois que d’ici la fin de la COP15, nous aurons de bons résultats », a fait valoir vendredi matin une représentante du gouvernement canadien, dans le cadre d’un premier point de presse au Palais des congrès de Montréal, où se tiendra la conférence de l’ONU sur la biodiversité du 7 au 19 décembre.

« C’est la plus grosse COP sur la biodiversité de l’histoire. Ça me donne de l’espoir quant à la compréhension de l’importance de la biodiversité et du fait qu’il s’agit d’une crise aussi existentielle que la crise climatique », a ajouté la représentante, qui ne pouvait être nommée dans le cadre de la séance d’information offerte aux médias.

« Il y aura plusieurs longues journées et plusieurs longues nuits » de négociations au cours de la COP15, a-t-elle néanmoins admis, en soulignant le peu de « temps » disponible pour parvenir à une entente.

Il faut dire que les 196 pays qui négocient au sein de la Convention sur la diversité biologique n’ont toujours pas réglé certaines questions cruciales pour parvenir à un accord mondial sur une meilleure protection de la biodiversité.

C’est le cas de l’objectif de protéger 30 % des milieux naturels terrestres et marins d’ici 2030, qui doit encore être adopté. « C’est un objectif ambitieux, mais il est nécessaire pour freiner la perte de biodiversité », a fait valoir la porte-parole du gouvernement fédéral.

Les États doivent également s’entendre sur les moyens de restaurer les écosystèmes dégradés par l’activité humaine, d’endiguer la pollution par le plastique et de diminuer le risque que posent les espèces envahissantes un peu partout dans le monde.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Blitz de préparatifs

Par ailleurs, aucun chef d’État ou de gouvernement n’est attendu à la COP15, mis à part le premier ministre Justin Trudeau, qui doit prendre la parole lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence, qui se tiendra mardi le 6 décembre. Il prendra la parole aux côtés du secrétaire général des Nations Unis, Antonio Guterres, mais aussi du président chinois de la COP15, Huang Runqui.

Le Canada ne détermine pas qui est invité pour la COP15, a-t-on rappelé vendredi, puisque c’est la Chine qui préside la conférence, qui devait normalement se tenir en Chine. Celle-ci a été déplacée à Montréal en raison des règles sanitaires très strictes qui sont toujours en vigueur en territoire chinois.

La visite offerte vendredi aux médias a permis de constater que les préparatifs de la COP15 sont toujours en cours. Plusieurs pavillons sont encore en montage, en raison des délais très serrés pour l’organisation de l’événement, a-t-on précisé sur place. La conférence a dû être organisée en moins de six mois, alors qu’un tel sommet prend normalement environ deux ans à mettre sur pied.

Selon des données présentées par la Nations unies, quelque 17 500 personnes sont inscrites pour cette conférence. Pour accéder au site, qui est entouré de clôtures et surveillé par des effectifs policiers importants, les participants doivent présenter chaque jour un résultat négatif de test de COVID-19. Ils doivent également porter un masque à l’intérieur du Palais des congrès.