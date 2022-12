La déconsommation au coeur d’un projet entrepreneurial

Ce texte fait partie du cahier spécial Action climatique

Fauve Doucet a décidé de quitter un super emploi dans le marketing pour lancer Partage Club, une application mobile de prêt d’objets. En plus de nous faire économiser, ce service a pour ambition de développer une autre forme de richesse : le lien social.

C'est au cours de l’été 2021 que l’idée a commencé à germer. À ce moment-là, Fauve Doucet est une professionnelle reconnue dans son métier. Elle travaille pour Cossette, une des plus grandes agences de communication du Canada. Elle dirige la Division de design média national et cumule plusieurs distinctions pour des projets menés au sein de la firme.

Sa carrière professionnelle va toutefois prendre une tout autre direction. Le déclic a lieu lorsqu’elle réalise à quel point ses enfants accumulent les jouets : « J’ai fait de l’anxiété quand ils ont reçu la tour de contrôle de Pat’ Patrouille », dit-elle en riant. À Noël ou aux Fêtes, « on repartait parfois avec quatre sacs Costco remplis de jouets », raconte la mère de deux enfants. Elle habitait alors un appartement sur l’île de Montréal dans lequel elle avait peu de place. L’impact écologique lié à la fabrication de ces jouets commençait également à la préoccuper. Sa première idée d’entreprise a alors pris la forme d’une plateforme de prêts entre parents. Pour diverses raisons, le projet n’a pas abouti. Mais la graine avait germé.

(Ré)apprendreà faire confiance

À la même époque, l’ex-cadre est suivie par un coach professionnel. Au cours d’une séance de travail, ce dernier lui fait prendre conscience d’une valeur centrale de sa personnalité : la confiance. Pour elle, il est important que les gens lui fassent confiance, que les personnes dans ses équipes se fassent confiance entre elles, et qu’elle puisse avoir confiance dans les gens qu’elle côtoie.

Cette valeur va devenir l’ADN de sa nouvelle entreprise : « J’ai lancé Partage Club et j’ai réalisé quelque temps après qu’il s’agissait peut-être du premier réseau social basé sur la confiance. » Pour elle, le prêt est une bonne excuse pour entrer en contact avec ses voisins, mais c’est surtout une merveilleuse occasion de tisser des liens de confiance. De fil en aiguille, l’idée de Fauve Doucet se précise : Partage Club sera la première plateforme de prêt, illimité et sécuritaire, entre voisins au Québec.

De l’intrapreneuriat à l’entrepreneuriat

Devenir entrepreneuse n’était pas forcément dans les plans de carrière de Fauve Doucet. La nouvelle cheffe d’entreprise admet pourtant avoir la fibre et avoir toujours été une « intrapreneuse » dans l’âme : « J’ai souvent pris les devants et innové dans les organisations pour lesquelles j’ai travaillé. »

Aujourd’hui, si elle reconnaît que les mondes du marketing et de la publicité « stimulent une forme de surconsommation », elle reste persuadée qu’une bonne communication est essentielle pour déployer des projets durables.

C’est grâce à son parcours et à son cheminement personnel qu’elle décide finalement de faire le grand saut avec Partage Club, en mars 2022. Elle quitte donc son emploi et lance un projet pilote pour tester le service de prêt, par un groupe Facebook. « Je me suis quand même demandé plusieurs fois si c’était bien raisonnable de quitter mon super poste pour un groupe Facebook », raconte-t-elle avec autodérision.

Les premières réactions recueillies grâce au projet pilote sont enthousiastes. Partage Club sera lancée officiellement avant Noël, mais il est déjà possible de s’y inscrire. Au moment d’écrire ces lignes, à la fin du mois de novembre, la plateforme comptait déjà une communauté de 1200 membres. Fauve Doucet se réjouit de l’engouement autour du projet et a désormais hâte de le voir se déployer dans la vraie vie.

Une première version de ce texte a été publiée sur Unpointcinq.ca le 26 septembre 2022.

