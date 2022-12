Espace pour la vie et toi : main dans la main pour le vivant

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Tu as sans doute entendu parler de la COP15 qui s’ouvre dans quelques jours à Montréal. C’est une rencontre des cheffes et chefs d’État du monde entier réunis pour discuter de la protection de la biodiversité. Mais qu’est-ce que c’est, au juste, la biodiversité ?

La biodiversité englobe toutes les formes de vie sur Terre. On parle des espèces animales et végétales, et même de leurs gènes. On parle aussi de la variété des écosystèmes qui soutiennent la vie, comme les marais, les forêts, les récifs ou les océans. Les scientifiques ont listé 8,7 millions d’espèces. Les mammifères en comptent 6495. Les oiseaux, eux, sont un peu plus nombreux. Viennent ensuite les reptiles et les amphibiens et enfin, les poissons. Les végétaux occupent une large part de la vie sur Terre, tout comme les invertébrés, principalement les insectes : ils constituent plus de 75 % des espèces sur notre planète !

Des espèces en péril

As-tu déjà vu ces images d’animaux sauvages qui se promènent tout près des maisons en pleine ville ? C’est cocasse et plutôt anormal. À cause de l’activité humaine, on gruge les espaces naturels et cela cause un déséquilibre. L’habitat d’animaux et de végétaux est fragilisé, et certaines espèces sont ainsi en voie de disparition.

Il est important de protéger la biodiversité, car les espèces interagissent entre elles et dépendent les unes des autres. Pense aux bourdons, des insectes pollinisateurs. En butinant, ils déplacent le pollen d’une plante à une autre, aidant ainsi à la reproduction des végétaux. Les fleurs, les fruits, les légumes et même les céréales que tu manges existent grâce à la pollinisation. Aussi, savais-tu qu’une colonie de 300 chauves-souris peut manger jusqu’à 20 millions d’insectes en un été ? Voilà un prédateur naturel qui consomme notamment plusieurs insectes ravageurs des cultures et qui diminue l’utilisation de pesticides. Ton estomac s’en porte mieux ! Oui, parce que la santé de notre espèce, l’être humain, est aussi intimement liée à celle des autres formes de vie sur Terre.

Chercheurs en action

Dans les coulisses des musées d’Espace pour la vie, 21 chercheuses et chercheurs de domaines variés travaillent à la conservation d’espèces en péril. Ces équipes n’ont pas attendu la COP15 pour se mettre en action ! Elles font de la surveillance et de la culture de végétaux et participent à la reproduction d’espèces animales dans leurs laboratoires. Tout ça pour espérer les réintroduire en nature. Leurs efforts ont permis de remettre dans leur milieu naturel la tortue des bois et l’ail des bois, deux espèces menacées.

Relève le défi

Tout le monde peut poser des gestes qui aident à prévenir le déclin de la biodiversité. Même toi. On a un défi à ta portée : le Défi biodiversité.

Être en nature, c’est bon pour ta santé physique et mentale. Tu peux observer la nature à l’oeuvre en toute saison, que ce soit en forêt, dans un parc ou dans ta ruelle. Cet hiver, aiguise tes réflexes en constatant les changements subtils qui surviennent. Après, au fil de tes sorties, prends en photo les petits et grands trésors que la nature t’offre. Puis, partage tes trouvailles avec les autres membres du défi. Tu contribues ainsi à recueillir des données qui peuvent servir aux scientifiques.

Alors, ça te dit d’agir pour la biodiversité ? On t’attend à espacepourlavie.ca/defi-biodiversite.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.