Steven Guilbeault refuse de «censurer» l’industrie des énergies fossiles

Le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault estime que l’annulation de l’événement organisé par l’industrie des sables bitumineux au pavillon du Canada à la COP27 reviendrait à « censurer » des entreprises qui doivent prendre part aux discussions sur les moyens de régler la crise climatique, provoquée essentiellement par notre dépendance aux énergies fossiles.

« Le Canada est une société démocratique et une pluralité des voix est une chose essentielle en démocratie. Si on commence à censurer certains groupes d’entreprises, on arrête tout. Tous les secteurs d’activités au Canada émettent des gaz à effet de serre. On interdirait l’agriculture, le secteur des transports, les bâtiments », a-t-il laissé tomber, en réponse à la demande du groupe Équiterre, qui réclame l’annulation des activités prévues au pavillon canadien pour donner la parole à des entreprises du secteur des énergie fossiles.

Pas moins de trois événements sont inscrits à l’horaire des activités prévues au pavillon qui sert de vitrine au Canada dans le cadre de la présente conférence climatique de l’ONU, la COP27, en Égypte. Ce vendredi, six entreprises représentant 95 % de la production pétrolière des sables bitumineux auront l’occasion de vanter leurs plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles devraient même affirmer qu’elles atteindront la « carboneutralité » d’ici 2050, comme l’écrivait Le Devoir mercredi.

Les groupes environnementaux, dont Équiterre, une organisation cofondée par M. Guilbeault, ont fustigé la décision du gouvernement Trudeau de donner une tribune au secteur pétrolier et gazier. Selon eux, cela revient à cautionner un discours d’« écoblanchiment » de la part des entreprises.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique n’est toutefois pas de cet avis. « Je pense que dans une société démocratique, c’est tout à fait légitime que les différentes voix soient entendues. C’est tout aussi démocratique qu’on puisse entendre celle des écologistes qui ne sont pas d’accord avec le point de vue exprimé par le groupe qui s’exprimera demain », a-t-il fait valoir, en référence à l’événement qui se tient vendredi et qui s’intitule « Collaborer afin de trouver des solutions pour les sables bitumineux ».

Poids lourd climatique

L’industrie pétrolière et gazière canadienne est le poids lourd du bilan climatique du pays. Ce secteur a produit l’équivalent de 179 millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES), soit 27 % du bilan canadien, selon les plus récentes données disponibles auprès du gouvernement fédéral, soit celles de 2020.

L’industrie des sables bitumineux a produit à elle seule plus de 80 millions de tonnes de GES. Entre 1990 et 2020, les émissions de cette industrie ont augmenté de 437 %. « Plus de la moitié de l’augmentation des émissions provenant de l’exploitation des sables bitumineux découle de la hausse de la production », précise le gouvernement fédéral.

Les émissions de GES liées à l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon exportés du Canada ont totalisé plus de quatre milliards de tonnes entre 2016 et 2020, selon une estimation du ministère fédéral de l’Environnement. Le poids de ces émissions issues de la combustion des énergies fossiles est tel qu’il a dépassé, chaque année, la totalité du bilan national canadien des GES. Ces émissions ne sont pas prises en compte dans les données du fédéral.