Plus de 200 millions d’arbres à planter chaque année pour respecter le programme du fédéral

Vous souvenez-vous de la promesse des libéraux de Justin Trudeau de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030 ? Cet engagement, pris dans le cadre de la campagne électorale de 2019, aurait jusqu’ici permis de planter un maximum de 90 millions d’arbres, selon les données fournies par le gouvernement fédéral.

En septembre 2019, en marge de la mobilisation climatique qui avait réuni quelque 500 000 personnes dans les rues de Montréal, le chef libéral avait annoncé son intention de mener à bien un plan de plantation de deux milliards d’arbres avant la fin de la décennie 2020.

« Nous savons que la plantation d’arbres est l’une des meilleures solutions pour un avenir plus vert. Les arbres sont durables, renouvelables, et se recyclent eux-mêmes au fil du temps. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c’est planter le premier », avait alors fait valoir M. Trudeau. Pour y parvenir « d’ici 2031 », le gouvernement fédéral a finalement prévu des investissements de 3,2 milliards de dollars.

90 millions d’arbres

Selon les données fournies par Ressources naturelles Canada, en 2021, première année de mise en oeuvre du programme, « 29 millions d’arbres de plus de 150 espèces ont été plantés à plus de 500 emplacements au Canada », soit 97 % de l’objectif de 30 millions pour l’année.

Combien ont été ajoutés en 2022 ? Il n’est pas possible de le savoir pour le moment, puisque « les bénéficiaires du programme ont jusqu’à la fin janvier 2023 pour fournir des rapports sur les activités de plantation », précise le ministère. « Le processus de compilation des données pour les centaines de sites et les millions d’arbres plantés, y compris le nettoyage, le traitement et la validation des données, prend des mois. »

L’estimation du fédéral fait toutefois état de la plantation de 60 millions d’arbres pour l’année en cours. Qui plus est, Ressources naturelles Canada estime que « le programme est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de planter deux milliards d’arbres d’ici 2030 ».

À supposer que 90 millions d’arbres ont été plantés en deux ans, il faudrait que le rythme passe à une moyenne de 212 millions par année, d’ici 2031, pour espérer respecter l’objectif des deux milliards. Ottawa se dit persuadé d’y arriver.

Un tel projet nécessite toutefois « une planification minutieuse », précise-t-on. « Il s’agit d’un processus complexe qui comporte de nombreuses étapes : la collecte des graines, la culture des jeunes plants en pépinière, la préparation du site et la plantation des arbres. Bon nombre de ces activités sont saisonnières, et certaines ne se déroulent que quatre ou cinq mois par année. »

Arbres recherchés

La plantation d’arbres est déjà une pratique courante au pays, principalement dans le cadre des programmes de reboisement qui suivent les coupes forestières. Au Québec, par exemple, les plus récentes données font état de 130 millions d’arbres qui sortent chaque année des pépinières du gouvernement pour « contribuer au renouvellement de nos forêts ».

Dans le cadre du programme fédéral, les arbres plantés ne peuvent toutefois pas être utilisés pour respecter les obligations légales de reboisement. En ce sens, le programme du gouvernement Trudeau a un effet stimulant sur la plantation d’arbres, estime le coordonnateur général d’Arbre-Évolution Coop, Simon Côté. « Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui s’intéressent à la plantation d’arbres. »

Cela dit, il souligne qu’il n’est pas simple de planter autant d’arbres, notamment en raison de la disponibilité de ceux-ci. Les pépinières ont déjà fort à faire pour fournir les arbres nécessaires, en dehors du programme des deux milliards de jeunes pousses. M. Côté ajoute que le fédéral ne finance pas au complet la plantation de chaque arbre, ce qui peut constituer un obstacle à la réalisation de certains projets. Le coût moyen par arbre varie de 2,04 $ (projets de plantation de masse) à 55,67 $ (projets urbains), selon les données officielles.