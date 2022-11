Des enjeux à surveiller dans le cadre de la COP27

Sept ans après la signature de l’Accord de Paris, les États qui se réuniront durant deux semaines en Égypte pour la conférence climatique des Nations unies (COP27) devront tenter de faire des progrès sur des sujets cruciaux. Survol de quelques éléments à surveiller.

Revoir les cibles de réduction de gaz à effet de serre

Le bilan publié la semaine dernière par l’ONU est sans équivoque : l’ensemble des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris jusqu’à présent par les 193 parties à l’Accord de Paris sont nettement insuffisants pour qu’on espère éviter le pire. À supposer que tous les pays respectent leurs objectifs (pris sur une base volontaire), le réchauffement planétaire pourrait atteindre près de 3 °C, alors que l’entente internationale signée à Paris en 2015 devait permettre de le limiter à un maximum de 1,5 °C. Cet objectif est plus « fragile que jamais », a reconnu le président de la COP27, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry.

Pourtant, rien ne laisse présager un sursaut d’ambition à Charm el-Cheikh. Seules 24 parties ont déposé une mise à jour de leur cible de réduction à l’ONU depuis la conférence climatique de Glasgow (COP26), en 2021. « Le fait que seuls

24 plans climatiques nouveaux ou actualisés aient été soumis depuis la COP26 est décevant. Les décisions et les actions des gouvernements doivent refléter le niveau d’urgence, la gravité des menaces auxquelles nous faisons face et le peu de temps qu’il nous reste pour éviter les conséquences dévastatrices d’un changement climatique galopant », a prévenu la semaine dernière Simon Stiell, secrétaire exécutif d’ONU Climat.

Augmenter le soutien financier aux pays en développement

COP après COP, la question du financement promis par les pays développés aux pays en développement revient plomber les négociations. Il faut savoir que dès 2009, lors de la COP15, qui a eu lieu à Copenhague, les parties étaient tombées d’accord sur le versement de 100 milliards de dollars américains par année, et ce, à partir de 2020. Cette somme devait aider les pays en développement à s’adapter aux effets des changements climatiques et à amorcer la transition énergétique vers une économie faible en carbone. Elle devait contribuer à la réduction des tensions entre pays, puisque plusieurs États qui émettent relativement peu de gaz à effet de serre subissent déjà les impacts de la crise climatique. C’est le cas notamment de pays insulaires menacés par la montée des eaux.

Selon les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés a atteint 83,3 milliards de dollars en 2020. Mais alors que les 100 milliards ne sont toujours pas atteints, le financement n’est toujours pas assuré pour l’après-2025. Ainsi, non seulement le financement devra être au rendez-vous, mais plusieurs voix s’élèvent pour souligner que la somme devra être beaucoup plus élevée.

Reconnaissance des pertes et des dommages

Selon une analyse de l’organisme britannique Carbon Brief, spécialisé dans l’information climatique, une poignée de pays, dont le Canada, ont une grande responsabilité historique dans la crise climatique. À l’opposé, plusieurs pays qui ont émis peu de gaz à effet de serre, par rapport au bilan mondial, en subissent déjà les effets. Dans ce contexte, le Groupe des 77 (qui comprend essentiellement tous les pays en développement) exige que les nations riches compensent leurs« pertes et dommages », afin que ces pays puissent faire face aux conséquences du changement climatique, qui vont au-delà de ce à quoi ils peuvent s’adapter.

Les pays développés ont toujours refusé de s’engager en ce sens, mais le sujet devrait être remis sur la table en Égypte. « Il est temps que les grands pays, les principaux émetteurs, s’expriment et disent : nous devons faire quelque chose, nous devons apporter une contribution à ces pays vulnérables », estime le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et le climat, Ian Fry.

Sortie des énergies fossiles

La fin de la conférence climatique de Glasgow a donné la mesure de toute la difficulté de s’extirper de notre profonde dépendance aux énergies fossiles. Alors que tous s’attendaient à l’adoption de la déclaration finale, les pays ont dû accepter une concession de dernière minute sur le libellé de l’article portant sur les énergies fossiles. À la demande de l’Inde et de la Chine, le texte a été modifié pour évoquer la nécessité de poursuivre les efforts en vue de « réduire » le recours au charbon sans système de capture et de stockage des émissions de gaz à effet de serre, au lieu de miser sur l’« élimination ». Qui plus est, la mention de la fin des « subventions aux énergies fossiles » avait été auparavant modifiée, dans la seconde version du projet de déclaration, de façon à préciser qu’il est question uniquement des subventions dites « inefficaces ». Les groupes environnementaux ne manqueront pas de rappeler cette année que l’omniprésence des énergies fossiles dans le paysage mondial constitue une menace plus sérieuse que jamais. Des données publiées récemment par l’Agence internationale de l’énergie indiquent que les émissions imputables à leur combustion vont augmenter de 300 millions de tonnes en 2022, pour atteindre 33,8 milliards de tonnes.