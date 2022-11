Feu vert à la phase 1 du projet de Ray-Mont Logistiques

Québec a donné vendredi son autorisation à la première phase du projet de transbordement de conteneurs de Ray-Mont Logistiques dans l’est de Montréal. Certaines restrictions seront vraisemblablement imposées à l’entreprise, mais le projet se bute à une vive opposition.

L’autorisation accordée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs vise l’exploitation d’une plateforme logistique intermodale comprenant la manipulation et l’entreposage de conteneurs pleins et vides. L’autorisation précise que les activités seront réalisées sur la portion asphaltée du site situé au 5227, rue Notre-Dame Est.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a vivement dénoncé la décision du gouvernement. Aucune étude d’impacts ou de bruits n’a été rendue publique dans ce dossier et le projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale, soutient-il.

Les phases 2 et 3 du projet risquent d’entraîner encore plus de vibrations, de bruit, de poussière et de circulation de camions dans l’est de Montréal, a indiqué le chef péquiste qui réclame une analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur l’ensemble du projet. « Encore une fois, l’est de Montréal écope. Pire encore, le projet actuel, qui permet l’entreposage de 5000 conteneurs, ne concerne que 10 % du terrain. Le promoteur compte augmenter ses activités dans des phases 2 et 3 », a-t-il commenté dans un communiqué.

En avril dernier, le ministère de l’Environnement du Québec avait indiqué à Ray-Mont Logistiques que l’entreprise devait déposer « une demande d’autorisation ministérielle » et l’obtenir au préalable pour implanter et opérer la « phase 1 » de son projet de plateforme intermodale.

Cette première phase du projet industriel prévoit l’implantation de deux activités, « soit du camionnage, ainsi que la manutention et l’entreposage de conteneurs », a déjà indiqué au Devoir le ministère. Comme cette phase du projet « va notamment contribuer au climat sonore du secteur et que le bruit est considéré comme un contaminant de l’environnement », une autorisation ministérielle était requise.

Lors d’une inspection effectuée le 21 mars 2022 à la suite d’une plainte, le ministère avait auparavant pu constater que le promoteur, qui avait aménagé, en août 2021, une surface asphaltée sur une portion du site, avait alors débuté les activités visées par le projet en commençant à utiliser cette surface à des fins de camionnage, de manutention et d’entreposage de conteneurs. Ce constat a mené à l’émission d’un avis de non-conformité le 4 avril 2022.

Rappelons que Ray-Mont Logistiques prévoyait ouvrir sur son site une entreprise de transbordement de conteneurs qui serait en activité tous les jours, 24 heures sur 24, à moins de 100 mètres d’un quartier résidentiel. Le certificat d’autorisation émis par le gouvernement pourrait cependant lui imposer certaines restrictions à cet effet.

La plateforme comprendra aussi l’empilement d’un maximum de 10 000 conteneurs sur le site, en vue de leur exportation par navires, et 1000 passages de camions semi-remorque chaque jour.

Malgré les demandes répétées des résidents d’Hochelaga-Maisonneuve, le gouvernement Legault a refusé de soumettre le projet à une évaluation environnementale de l’ensemble des impacts de ce projet industriel situé aux limites d’un quartier résidentiel. Un tel examen aurait pu être mené par le BAPE.

Auparavant, la Cour d’appel du Québec a par ailleurs obligé la Ville de Montréal à fournir les autorisations municipales que le promoteur réclamait. Ce dernier a néanmoins entamé une poursuite de 373 millions de dollars contre la Ville en raison des longs délais pour lui accorder une autorisation.

D’autres détails suivront.