Le fédéral compte protéger le papillon monarque

Le gouvernement Trudeau compte protéger le papillon monarque. Alors que les scientifiques fédéraux évaluent que cette espèce est carrément en voie de disparition, Ottawa souhaite utiliser la Loi sur les espèces en péril afin d’assurer une meilleure protection des habitats jugés essentiels pour assurer sa survie, notamment au Québec, a appris Le Devoir.

Au moment où Montréal s’apprête à accueillir la conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), le fédéral vient de publier dans la Gazette du Canada un « avis d’intention » annonçant une consultation publique de 45 jours qui doit mener au classement du papillon monarque comme espèce « en voie de disparition », en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Cela signifie que les libéraux sont prêts à suivre la recommandation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), qui a classé dès 2016 le papillon monarque comme étant « en voie de disparition », soit le statut le plus sévère de la LEP avant celui d’espèce « disparue » au pays.

Protéger l’habitat

Selon les informations obtenues par Le Devoir auprès de sources bien au fait du dossier, le gouvernement fédéral a l’intention d’utiliser le classement de l’espèce en vertu de la LEP afin de mieux protéger l’habitat du monarque. Le statut qui lui sera accordé impliquera en effet l’élaboration d’un plan de rétablissement et la désignation de l’« habitat essentiel » pour assurer sa survie au pays.

Plusieurs habitats pourraient être désignés au Québec, dont possiblement le « Champ des monarques », un terrain appartenant à Aéroports de Montréal et situé tout près de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. L’organisme Technoparc Oiseaux milite d’ailleurs depuis plusieurs années pour la protection du secteur, qui a fait l’objet de coupes l’été dernier. Ces coupes, réalisées par Aéroports de Montréal, ont fauché de nombreux plants d’asclépiades.

Une source gouvernementale a par ailleurs souligné que le gouvernement entend mieux protéger les milieux naturels importants pour les espèces en péril et que la préservation du monarque s’inscrit dans cette volonté. En entrevue à La Presse canadienne, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a récemment averti les municipalités et les provinces qu’il n’y aura plus de tolérance en matière de destruction des habitats abritant des espèces menacées.

Pour le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud, la protection du papillon monarque est une bonne décision. Il invite toutefois le fédéral à bien identifier les habitats importants pour cet insecte, mais aussi à collaborer avec les autorités américaines et mexicaines afin d’assurer la survie de l’espèce.

Collaboration internationale

Le cycle de vie complexe du papillon signifie que les efforts de protection doivent impliquer le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les adultes qui passent l’hiver au Mexique se reproduisent au printemps suivant et les femelles pondent ensuite sur une espèce de plante précise, soit l’asclépiade. Les monarques migrent ensuite vers le nord pour arriver au Québec en juin, où ils se reproduisent. Plusieurs générations de monarques peuvent se succéder avant que les papillons atteignent nos régions, en juin.

L’insecte fait donc face à de multiples menaces, dont les impacts des dérèglements du climat et la perte d’habitats propices. Les chenilles de monarques sont particulièrement vulnérables aux destructions d’habitats, puisqu’elles se nourrissent sur une seule espèce de plante, soit l’asclépiade.

Les populations de monarques se sont effondrées au cours des dernières années en Amérique du Nord. La population de l’est (qui migre notamment jusqu’au Québec) est passée de 384 millions de papillons en 1996 à environ 60 millions aujourd’hui. Il s’agit d’une chute de 85 %. La situation de la population dite « de l’ouest » est encore pire. Elle est passée de 1,2 million de papillons en 1997, à moins de 30 000 aujourd’hui.