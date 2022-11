Trudeau n’ira pas à la conférence climat de l’ONU

Le premier ministre Justin Trudeau ne participera pas à la conférence climatique de l’ONU (COP27) qui débute dans quelques jours en Égypte, selon ce qu’a confirmé son cabinet mercredi au Devoir. Près d’une centaine de chefs d’États et de gouvernements prendront part à ce sommet, qui doit permettre de faire progresser la coopération internationale contre la crise du climat.

Le gouvernement fédéral a indiqué mercredi que le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, dirigera la délégation canadienne dans le cadre de la COP27, qui se tient du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh.

« Le Canada a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre les changements climatiques depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, tant au pays qu’à l’étranger, aux côtés de ses partenaires internationaux. Mais en réalité, les efforts mondiaux doivent radicalement s’intensifier », a fait valoir M. Guilbeault, dans une déclaration écrite.

Ce grand rendez-vous climatique onusien réunira quelque 190 pays qui participeront « à des négociations et des dialogues d’importance au sujet de la lutte contre les changements climatiques et de l’adaptation à leurs impacts », a précisé le gouvernement.

La délégation canadienne sur place comptera l’« ambassadrice pour les changements climatiques », Catherine Stewart, ainsi que le négociateur en chef dans le dossier climatique, Steven Kuhn. Des parlementaires y seront aussi, de même que des représentants de diverses provinces, notamment.

Justin Trudeau n’y sera toutefois pas, a-t-on confirmé. « Les leaders ne participent généralement pas à chaque sommet », a précisé le cabinet du premier ministre. On a aussi indiqué que le Canada sera l’hôte en décembre de la prochaine conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15), « soulignant ainsi notre engagement continu à lutter contre le changement climatique au pays et avec nos partenaires internationaux ».

Chefs de gouvernements

La liste officielle des chefs d’États et de gouvernements qui prendront la parole à la tribune de la COP27 en début de semaine prochaine compte près d’une centaine de noms. Parmi ceux-ci, on compte des leaders européens, dont le président français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Plusieurs dirigeants africains seront aussi présents, mais aussi d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Asie. Le président américain, Joe Biden, doit aussi participer à la conférence.

La COP27 se tiendra dans un contexte géopolitique international tendu, avec la guerre en Ukraine, les enjeux énergétiques en Europe, l’inflation et la pandémie. Le rendez-vous politique n’en demeure pas moins critique, en raison des retards accumulés en matière d’ambition climatique, qui plombent toujours l’objectif de s’attaquer à la pire crise environnementale de l’histoire.

À supposer que tous les pays respectent leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre actuels, le réchauffement planétaire pourrait atteindre près de 3 °C, alors que l’objectif de l’entente internationale signée à Paris en 2015 est de le limiter à un maximum de 1,5 °C. Celui-ci est plus « fragile que jamais », a d’ailleurs reconnu récemment le président de la COP27, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry.

« Chaos climatique »

Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) indique dans son plus récent rapport que, pour espérer limiter le réchauffement planétaire à une moyenne de 1,5 °C, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 43 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2019.

Le gouvernement Trudeau a annoncé plus tôt cette année une cible de réduction de 40 % d’ici 2030, par rapport à 2005. Cela signifie que le pays devrait alors émettre 443 millions de tonnes (Mt) de GES. Si on appliquait ici la cible inscrite dans le rapport du GIEC, les émissions devraient atteindre 416 Mt en 2030. La différence, soit 27 Mt, équivaut aux émissions annuelles de 11 millions de voitures.

Au début du mois d’octobre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a d’ailleurs critiqué la lenteur des États développés à agir pour réduire leurs émissions. « Le chaos climatique avance au galop, mais l’action climatique, elle, est au point mort », a-t-il illustré.

Il a également dénoncé le retard et les carences des engagements collectifs des gouvernements du G20 (dont fait partie le Canada), qui en l’état actuel compromettent les chances de limiter l’augmentation de la température mondiale. « C’est une question de vie et de mort, pour notre sécurité aujourd’hui et pour notre survie demain », a-t-il insisté.