Où vont les phoques gris durant l’hiver?

Au large de la baie de Tadoussac, non loin du phare du haut-fond Prince, qui marque le passage vers le fjord du Saguenay, ils étaient des dizaines à sortir la tête de l’eau, mais aussi à tourner leur regard vers le bateau d’observation transportant une quinzaine de touristes par une journée fraîche d’octobre.

Même si nous étions au coeur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, et donc dans l’habitat du béluga, il ne s’agissait pas de cette espèce en voie de disparition qui nous scrutait. Non, les regards curieux étaient ceux de phoques gris. Il faut dire que ces pinnipèdes, qui peuvent peser plus de 270 kg (600 livres) à l’âge adulte, se rassemblent dans le secteur à l’automne, avant d’entreprendre leur migration.

Mais où vont-ils durant l’hiver ? À la différence de plusieurs espèces de mammifères marins, comme certains grands cétacés qui fréquentent l’estuaire durant l’été avant de parcourir des milliers de kilomètres lors de leur migration, les phoques gris ne quittent pas les eaux canadiennes.

« Ils ont plutôt tendance à se disperser dans certains secteurs du golfe du Saint-Laurent ou du plateau néo-écossais », situé au sud de la Nouvelle-Écosse, explique Xavier Bordeleau, spécialiste de la biologie et de la conservation des mammifères marins à Pêches et Océans Canada.

Le chercheur ajoute que les phoques en âge de se reproduire peuvent en fait former des groupes importants sur différentes îles lors de la période de mise bas. L’île de Sable (à 170 km au large de la Nouvelle-Écosse), par exemple, constitue « la plus grande aire de reproduction » de l’espèce au Canada, selon les données du gouvernement fédéral. À titre de comparaison, le phoque du Groenland et le phoque à Capuchon ont plutôt l’habitude de donner naissance directement sur la banquise en hiver.

Les naissances de phoques gris ont lieu de la fin décembre au début février. Durant leur période d’allaitement de deux semaines, les jeunes doublent de poids et atteignent environ 50 kg au sevrage. Les blanchons muent au cours de leur premier mois de vie et leur pelage blanc laisse place à une fourrure dense imperméable, après quoi ils partent rapidement vers la mer pour apprendre à se nourrir seuls.

Retour de la chasse

On peut retrouver plus de 10 000 phoques gris à l’île Brion, située au nord-est des îles de la Madeleine. C’est d’ailleurs à cet endroit que des chasseurs ont mené l’hiver dernier une chasse commerciale, mais sous « supervision scientifique » . Quelque 500 phoques ont été tués à cette occasion. Plusieurs Madelinots souhaiteraient d’ailleurs ouvrir la porte au rétablissement de cette chasse, ancrée dans leur culture, mais victime des attaques répétées des militants animalistes.

Le phoque gris, qui permet de produire de la viande et une huile riche en oméga-3, est d’ailleurs très abondant dans l’est du pays et dans le golfe. Selon les plus récentes données de Pêches et Océans Canada, on en compterait plus de 366 000 spécimens.

Leur population a connu une telle croissance au cours des dernières décennies qu’elle exerce désormais une pression intense de prédation pour plusieurs espèces. Selon une étude menée notamment par des chercheurs du gouvernement fédéral, ce mammifère marin risque même d’éradiquer la morue dans le sud du golfe au cours des prochaines années. Il est aussi possible qu’il représente une menace pour d’autres espèces d’intérêt pour la pêche commerciale, dont le homard.

Dans ce contexte, les analyses du gouvernement fédéral démontrent que plusieurs milliers de phoques gris pourraient être abattus chaque année sans poser de risque pour la survie de sa population.

Reste à voir quels seraient les débouchés pour les produits tirés de ce pinnipède. Les groupes animalistes, qui ont milité pendant plusieurs années contre la chasse au phoque, ont contribué à la décision de l’Union européenne d’imposer en 2010 un embargo sur les produits dérivés du phoque. Une décision qui se basait sur les méthodes de chasse, jugées trop « cruelles ». Ce motif n’avait encore jamais été utilisé pour bloquer l’importation de produits dérivés d’une espèce sauvage.