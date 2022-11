Rénovation durable: ﻿vers la « pérennité programmée »

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

Par la maîtrise de savoir-faire ancestraux et par leur ancrage local, les métiers d’art sont en phase avec les valeurs d’écoresponsabilité, selon le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ). De la maçonnerie à la charpenterie, en passant par la ferronnerie, les techniques et procédés durables de ces artisans sont des atouts de choix dans les projets de rénovation de bâtisses anciennes.

Il a fallu du temps à nos ancêtres pour construire des bâtisses solides qui traversent les âges. Il en faut également aux artisans des métiers d’art pour les rénover comme il se doit, grâce à leur maîtrise de leur savoir-faire ancestraux. Face à l’obsolescence, ils se servent des modèles éprouvés du passé pour façonner l’avenir. C’est ce que Marc Douesnard, président du conseil d’administration du CMAQ, aime appeler la « pérennité programmée ».

« C’est un travail qui implique un investissement de temps et d’argent, mais qui va durer, estime-t-il. Croire qu’on va réinventer la roue peut être synonyme d’erreur, surtout quand on voit certaines structures qui ne tiennent plus debout après dix ans. » Plusieurs dimensions des métiers d’art que sont la verrerie, la menuiserie, la maçonnerie ou encore la sculpture coïncident avec les valeurs de durabilité et d’écoresponsabilité, selon le forgeron d’art.

Par leur aspect manuel, d’abord, ils résistent à une mécanisation des procédés plus énergivore. Souvent de très petites tailles, les entreprises de métiers d’art se consacrent à la fabrication d’objets en quantité limitée, sur mesure et selon la demande. « C’est une contrepartie à la production de masse, avec un ancrage local, sans intermédiaire, poursuit-il. Faire appel à un réseau d’artisans de sa ville, c’est-à-dire à un marché de proximité, instaure aussi une relation de confiance et améliore la qualité de vie dans la communauté. »

De nombreuses études montrent par ailleurs que rénover un bâtiment ancien, plutôt qu’en construire un nouveau, réduit significativement les émissions de GES dans l’atmosphère.La restauration d’une maison est plusexigeante en main-d’oeuvre que la destruction d’une maison pour reconstruire du neuf, mais moins coûteuse en matériaux, selon les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ). « C’est une solution économique avantageuse, sans compter que ce geste s’inscrit dans l’objectif de développement durable », peut-on lire sur le site Internet de l’organisme.

Rénovation et écoresponsabilité

Pour Marc Douesnard, l’écoresponsabilité des artisans des métiers d’art sur les chantiers se traduit aussi par un questionnement sur les émissions de GES engendrées par la fabricationet le transport des matériaux. « L’idée est de chercher, autant que possible, ce qui est disponible localement, estime-t-il. On regarde aussi les énergies grises, c’est-à-dire la dépense énergétique nécessaire pour extraire les matières premières, les transformer, fabriquer le produit, le distribuer et le recycler en fin de vie. »

La rénovation durable implique un choix de procédés « verts ». Par exemple, la chaux est une solution de revêtement mural intéressante par rapport à la laine minérale. Elle favorise l’évacuation et la régulation de l’humidité, et constitue un excellent isolant phonique et thermique. Surtout, elle est résistante et s’adapte aux mouvements du bâti.

Les artisans façonnent les paysages urbains qui cimentent notre culture. Former la relève aux métiers d’art est donc fondamental, selon le CMAQ qui a lancé, avec le cégep du Vieux Montréal, en 2021, le programme d’attestation d’études collégiales (AEC) Métiers d’art du patrimoine bâti, dans une optique de transmission de la connaissance et de durabilité.

Réduire les déchets Chaque année, au Québec, environ trois millions de tonnes de résidus provenant du secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD) sont générées, selon Recyc-Québec. « Si on évitait de produire autant de matières résiduelles ou si on arrivait à les réutiliser […], cela représenterait un impact considérable sur l’empreinte carbone globale du secteur de la construction », estime la FTQ-Construction dans son plan de transition pour bâtir un Québec plus vert, présenté cet automne.



Plusieurs structures se sont donné pour mission de remédier à ce problème. Parmi elles, l’entreprise d’économie sociale Éco-Réno donne une seconde vie aux matériaux dans l’objectif d’atténuer l’empreinte écologique des déchets de la construction, tout en sauvegardant le patrimoine bâti. Créé en 2002, l’organisme récupère et revend des matériaux neufs, usagés ou issus de composants architecturaux anciens. Qu’il s’agisse de portes, de fenêtres, de bains sur pattes ou autres planchers de bois franc, il est possible d’en faire don directement au magasin situé sur l’avenue Papineau, à Montréal. Un service de collecte à domicile est également offert.



Depuis 2020, Éco-Réno est affilié au programme d’économie circulaire d’Architecture sans frontières Québec (ASFQ), qui promeut une architecture écologique et solidaire en soutenant divers projets communautaires. Éco-Réno verse tous ses profits à l’ASFQ et peut offrir à ses donateurs de matériaux des reçus de charité déductibles d’impôt. Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.