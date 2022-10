Hydro-Québec a détruit un habitat essentiel de la rainette faux-grillon

Hydro-Québec a enfreint la Loi sur les espèces en péril en menant des travaux directement dans l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon, une espèce menacée et protégée par la législation fédérale. La société d’État a été condamnée à payer une amende de 40 000 $.

Selon ce qu’on peut lire dans un communiqué publié mardi par Environnement et Changement climatique Canada, Hydro-Québec a récemment « plaidé coupable à un chef d’accusation pour avoir enfreint les interdictions prévues au Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest ».

Cela signifie que la société d’État a contrevenu à la Loi sur les espèces en péril, qui protège l’habitat du batracien. La législation interdit en effet de tuer une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée ou de lui nuire ainsi que d’endommager ou de détruire son habitat.

En mars dernier, des agents d’application de la loi sur la faune d’Environnement et Changement climatique Canada ont remarqué la présence d’équipements lourds et de travaux dans une zone qui fait partie de l’habitat essentiel protégé de l’espèce, à La Prairie. « L’enquête a permis de déterminer qu’Hydro-Québec était responsable des travaux qui ont causé des dommages visibles sur une zone estimée à plus de 3955 m2 », précise le communiqué du gouvernement fédéral.

En 2016, le gouvernement fédéral a adopté un décret d’urgence afin de stopper un projet immobilier à La Prairie qui empiétait sur un habitat de cette espèce en déclin. Ce décret touche les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe, près de Montréal.

Espèce menacée

À l’automne 2021, Ottawa a de nouveau décidé d’intervenir, et ce, afin de stopper un projet routier qui a détruit en bonne partie l’un des derniers habitats de la rainette à Longueuil. Ce projet avait été approuvé par le ministère de l’Environnement du Québec, et ce, malgré un avis scientifique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mettant en lumière les risques pour l’espèce.

Plus de 90 % de l’habitat de la rainette au Québec a déjà été détruit au cours des dernières décennies, principalement en raison de l’étalement urbain.

Dans un bilan des « menaces » daté de mars 2021, les experts du gouvernement du Québec tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme en soulignant que moins de 25 % des populations présentes au Québec seront en mesure de survivre, à moins qu’un frein soit mis aux menaces grandissantes.

« Par conséquent, les actions de conservation prévues pour son rétablissement doivent minimalement permettre de protéger et de restaurer » les sites de reproduction, comme ceux qui ont été détruits à Longueuil.