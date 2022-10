Le déclin de la biodiversité continue de toucher le Canada, prévient le Fonds mondial pour la nature

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 18 octobre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Selon le plus récent rapport Planète vivante du Fonds mondial pour la nature (WWF), la biodiversité de la planète a accusé un déclin spectaculaire au cours des 50 dernières années. À l’échelle planétaire, le document évoque un recul de 70 % pour 31 821 populations animales de 5230 espèces différentes entre 1970 et 2018.

À l’échelle nord-américaine, le document évalue la chute à environ 20 % sur la même période, et celle-ci concerne une variété d’espèces de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles. Ce constat comprend le Canada, qui accueillera à Montréal en décembre la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15).

« Il y a un énorme déclin de la biodiversité partout dans le monde, y compris au Canada. Les espèces et les populations d’espèces subissent ce déclin et il faut s’attaquer au problème », affirme Catherine Paquette, spécialiste des écosystèmes d’eau douce pour la branche canadienne du WWF.

Elle rappelle que le plus récent rapport Planète vivante Canada, publié en 2020, témoignait d’ailleurs de la gravité de la situation pour les espèces évaluées comme étant en péril au pays par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Selon ce qui se dégage des constats de l’organisme écologiste, les populations de ces espèces ont accusé un recul de 59 % entre 1970 et 2016. Pour les espèces dont la conservation suscite des préoccupations à l’échelle mondiale et qui sont menacées de disparition selon la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, les baisses d’effectifs s’élèvent à 42 % sur la même période.

« Les espèces continuent de décliner, même une fois qu’elles sont inscrites sur la liste des espèces en péril et qu’elles sont davantage protégées. C’est très rare qu’elles soient retirées de cette liste des espèces en péril. Ça nous indique que ce que nous faisons n’est pas suffisant », déplore Mme Paquette.

Crise climatique et biologique

Elle souligne du même coup que la biodiversité est directement frappée par plusieurs problèmes, dont la perte d’habitats, notamment en raison de l’étalement urbain. Il faut dire que cette diversité d’espèces est plus grande dans la portion sud du territoire, là où on retrouve la vaste majorité de la population. Au Québec, l’exemple de la rainette faux-grillon illustre bien le problème, puisque ce petit batracien a perdu plus de 90 % de son habitat.

À cela s’ajoute le dérèglement du climat. « Le changement climatique est une des principales menaces. Le déclin de la biodiversité y est directement lié. Nous sommes même rendus à un point où le changement climatique va devenir la plus grande menace pour les populations animales. »

La hausse du mercure risque en effet de perturber sévèrement les habitats naturels, et les espèces qui en dépendent pourraient ne pas être en mesure de s’adapter à ces bouleversements. C’est le cas, par exemple, du caribou migrateur, une espèce pourtant très abondante il y a de cela à peine 30 ans.

Dans ce contexte, il importe d’accélérer la mise en place d’aires protégées. « Il faut établir des zones importantes pour la biodiversité, par exemple parce qu’on y trouve plusieurs espèces, ou alors plusieurs espèces en péril. On peut aussi penser à des zones essentielles pour la reproduction des espèces », explique Catherine Paquette.

Le gouvernement fédéral a promis de protéger 30 % des milieux naturels marins et terrestres d’ici 2030. Le gouvernement du Québec a pris le même engagement. Mais dans les deux cas, il reste à voir où seront situés les espaces naturels qui seront préservés.

Empreinte écologique

Le rapport du WWF met par ailleurs en lumière l’ampleur de l’« empreinte écologique » des Canadiens. Cet indicateur permet de mesurer le nombre d’hectares nécessaires annuellement pour répondre à nos besoins, par exemple pour cultiver ce qu’on mange, produire nos biens de consommation, éliminer nos déchets, etc.

Au Canada, celle-ci s’élève à environ 7,5 hectares par personne, alors que la moyenne mondiale se situe à 2,8 hectares et que la capacité limite de la planète avoisine le 1,6 hectare. Cette mesure de l’impact de notre mode de vie sur notre consommation de ressources est cohérente avec le Jour du dépassement, qui indique le jour de l’année où l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète peut générer en un an. Cette année, ce jour est survenu le 28 juillet, mais si tous les humains consommaient comme un Canadien, ce jour serait arrivé le 13 mars.

L’empreinte écologique très importante des Canadiens n’étonne pas Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques et de la transition écologique pour Équiterre. « On mesure beaucoup notre bien-être par la seule croissance du PIB. Quand on utilise cet indicateur, on favorise une économie qui est linéaire et extractiviste dans laquelle on gaspille nos ressources et on gruge toujours plus de territoire. »

Pour changer de paradigme, il estime qu’il faudrait agir sur plusieurs fronts : réduire notre consommation d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi revoir l’aménagement du territoire, la « durabilité » de nos biens de consommation et réduire la place de la publicité, qui nous pousse à consommer toujours plus.