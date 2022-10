Hôtels: la course au tourisme d’affaires écologique

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Dans le cadre de leurs efforts pour réduire leur empreinte écologique, les entreprises calculent aussi les impacts de leurs voyages d’affaires et recherchent des services hôteliers plus verts et carboneutres. Pour répondre à cette demande, les hôtels évoluent et multiplient les initiatives favorables à l’environnement.

Par nature, les hôtels dépensent énormément d’énergie et de ressources. Il suffit de penser aux millions de serviettes qui doivent être lavées chaque jour, ou aux petites bouteilles de shampoing et autres produits jetés après un seul usage.

Toutefois, depuis plusieurs années, l’industrie hôtelière fournit des efforts considérables pour améliorer son bilan. Architecture, gestion énergétique, déchets, recyclage, buanderie, produits d’hygiène : tous les éléments susceptibles d’alourdir le bilan environnemental des hôtels sont pris en compte pour diminuer l’empreinte écologique de ceux qui se veulent écoresponsables.

En rendant l’information disponible à propos des diverses mesures prises en faveur de la planète, les hôtels démontrent leur écoresponsabilité, mais tentent aussi d’attirer les clients qui en tiennent compte quand vient le moment de choisir un établissement pour leur prochain voyage d’affaires ou leur congrès.

En effet, l’écoresponsabilité représente un critère de choix en croissance au moment de la réservation d’une chambre. Selon une enquête réalisée par la chaîne Hilton, un tiers des clients recherchent les pratiques sociales et environnementales des hôtels avant de réserver, et cette proportion monte à 44 % pour les clients de moins de 25 ans.

Hôtels Le Germain

La chaîne québécoise, qui compte des hôtels dans plusieurs villes, fait reposer ses pratiques sur trois piliers : l’approvisionnement local, les projets durables et l’esprit de communauté.

À l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, notamment, un jardin de 7000 mètres carrés a permis de récolter 5705 kg de légumes et de fruits, l’an dernier, ce qui a répondu en grande partie aux besoins du chef cuisinier.

En matière de projets durables, la chaîne est à l’affût des nouvelles technologies de construction, de rénovation et de design dans le but de réduire ses impacts, indique Camille Asselin, coordonnatrice aux relations publiques et partenariats. En ce qui concerne l’esprit de communauté, il s’agit de participer au développement économique des localités où se trouvent ses hôtels et de s’impliquer auprès des organisations locales.

En matière d’énergie, 12 des hôtels de la chaîne ont recours à la géothermie. L’énergie géothermique permet à ces hôtels d’être pratiquement autonomes en matière de chauffage et de climatisation. Pour ses chambres, l’entreprise a recours à des fournisseurs canadiens pour ses matelas, avec Literie Laurier, ses draps, avec Textiles Gauvin, et ses duvets et oreillers, avec Marie l’Oie.

Hôtel Humaniti Montréal

L’Hôtel Humaniti Montréal a été construit pour répondre aux critères LEED, pour Leadership in Energy and Environmental Design, un système nord-américain de standardisation qui décerne des certifications pour les bâtiments verts.

Photo: Photo fournie

Concrètement, l’établissement de 193 chambres situé non loin du Palais des congrès de Montréal dispose, entre autres, de stations de recharge pour voitures électriques et de vélos pour ses résidents, applique des pratiques alimentaires durables dans son restaurant et s’est doté de systèmes de ventilation conçus pour éliminer les contaminants. De plus, son spa propose des produits de soins entièrement naturels et écologiques, des produits d’aromathérapie biologiques ainsi que des produits végétaliens pour les ongles et la pédicure.

Hôtel Château Laurier

À Québec, l’Hôtel Château Laurier est reconnu comme un leader en matière de pratiques environnementales. L’établissement a même inventé un nouveau terme : l’écofrancoresponsabilité. Il s’agit d’un engagement à promouvoir la langue française sous toutes ses formes, qui vient s’ajouter à son engagement environnemental.

Photo: Photo fournie

Parmi les mesures écoresponsables visant les réunions d’affaires, l’hôtel propose une longue liste d’actions pour aider ses clients à organiser des événements zéro déchet. Ces actions vont du retrait des formats individuels pour les aliments et boissons à la possibilité de participer financièrement à un projet de conservation de la faune en faisant un don, en passant par l’achat local et les aliments biologiques.

En matière d’événements, le Château Laurier propose des forfaits écologiques pour les réunions d’affaires,une table gastronomique écoresponsable, et fait don de ses meubles, fournitures de literie et autres équipements usagés à des organismes locaux, tels que la Maison Lauberivière et la Société de Saint-Vincent de Paul.



