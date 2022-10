Pourquoi Hydro-Québec se tourne vers l’exportation d’électricité aux États-Unis?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète. Pour vous abonner, cliquez ici.

Pourquoi Hydro-Québec se permet-elle de conclure d’importants contrats d’exportation d’électricité vers les États-Unis plutôt que d’approvisionner des projets que de gros consommateurs veulent développer au Québec ? se demande un lecteur, Mario Tremblay. En effet, dans les dernières années, Hydro-Québec a conclu deux importants contrats d’exportation d’électricité vers les États-Unis.

Il y a tout d’abord le projet Champlain Hudson Power Express, qui prévoit d’acheminer annuellement de 10,4 térawattheures (TWh) vers la ville de New York. Le New England Clean Energy Connect projette pour sa part l’exportation annuelle de 9,45TWh vers le Massachusetts. Des projets d’envergure qui, s’ils se concrétisent, représenteront à eux seuls près de 20TWh, soit près de 10 % de la capacité de production totale d’électricité de la société d’État.

Si l’intérêt de se tourner vers les États-Unis s’explique par une volonté d’y décarboner des activités, ce sont les motivations financières qui en restent le fondement. « Les projets d’exportation qui ont été signés sont très lucratifs pour Hydro-Québec. C’est très, très payant ! » rappelait ce printemps Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l’Économie. L’an dernier, l’acheminement d’électricité vers nos voisins du Sud a participé à hauteur de 865 millions au bénéfice net de la société d’État.

Or, ces deux importants contrats arrivent dans un contexte particulier : la demande en électricité propre augmente de façon importante. Hydro-Québec projette une croissance de 20TWh de la demande d’électricité entre 2019 et 2029. Plus de 100TWh additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité en 2050, l’équivalent de près de la moitié de l’actuelle capacité de production d’Hydro-Québec.

D’ailleurs, pour répondre à l’accroissement de la demande, la possibilité de construire de nouveaux barrages n’est pas écartée. « Selon l’évolution de la demande, nous pourrions donc avoir besoin de nouvelles capacités de production hydroélectrique à l’avenir », et Hydro-Québec évalue les « sites qui présentent le meilleur potentiel de développement de capacités hydroélectriques », peut-on lire dans le plus récent Plan stratégique de l’organisation.

Questionnée sur le sujet, la p-d.g. d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, répondait au Devoir qu’il « n’y a rien dans les cartons » pour les dix prochaines années, mais qu’il « est impossible de dire “jamais” ». Tous les scénarios sont sur la table, dont celui de la construction de nouveaux barrages.

D’ici à ce que les capacités de production augmentent, des choix devront nécessairement être faits. « On constate un engouement sans précédent pour l’énergie propre du Québec et nous avons reçu une quantité exceptionnelle de projets majeurs qui souhaitent se voir raccorder à notre réseau », explique Hydro-Québec dans un courriel envoyé au Devoir. Certains de ces projets pourraient donc ne jamais voir le jour.

La société d’État relativise pour sa part l’impact sur les grands projets : « Il faut garder en tête que ceux qui font l’objet d’une analyse et dont le développement pourrait se voir limité sont les très, très grands projets : ceux de plus de 50 MW, soit l’équivalent de 18 000 résidences. » Les projets qui se trouvent sous ce seuil ne sont pas visés, avance Hydro-Québec. Pour ceux qui se trouvent au-dessus de cette barre, tout dépendra de la teneur du projet, répond-on.

