Quels sont les chantiers environnementaux qui attendent le gouvernement Legault?

Ce texte est tiré du Courrier de la planète du 4 octobre. Pour vous abonner, cliquez ici.

« Il faut contribuer à l’effort qui doit être fait partout sur la planète pour lutter contre les changements climatiques. On doit ça […] à nos enfants », disait lundi soir, dans son discours de réélection, François Legault. Le chef caquiste, un fort mandat entre les mains, sera donc le capitaine de la transition énergétique et de la protection de l’environnement au Québec jusqu’en 2026. Quels sont les chantiers qui l’attendent ?

Comme M. Legault l’évoquait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sera probablement son principal défi. La cible est une diminution de 37,5 % d’ici 2030, par rapport à 1990. Le plan actuel de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne permet que de franchir la moitié du chemin jusque-là. Et ses orientations générales ne permettront pas au Québec d’atteindre la cible de 2030, selon des experts interrogés l’été dernier par Le Devoir.

Une faramineuse quantité d’énergie propre — et une main-d’oeuvre nombreuse — sera nécessaire pour décarboner les bâtiments, les transports et les industries. L’efficacité énergétique jouera un rôle pour répondre à la demande en électricité, mais de nouveaux kilowattheures seront aussi essentiels. L’éolien serait l’une des meilleures options pour le Québec, selon l’Institut Trottier. Un nouveau barrage hydroélectrique, comme M. Legault le souhaite, se heurtera aux défenseurs du territoire, autochtones et allochtones, qui souhaitent protéger les dernières grandes rivières sauvages du Québec.

Une autre voie pour réduire les émissions du Québec : la sobriété énergétique et matérielle. À ce chapitre, la CAQ ne veut pas instaurer un système bonus-malus sur l’achat de nouveaux véhicules afin de freiner la progression des automobiles inutilement énergivores — une mesure pourtant cruciale selon plusieurs experts. Sa politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, dont le plan de mise en oeuvre sera publié à l’hiver 2023, sera une autre pièce importante du casse-tête pour réduire les distances parcourues quotidiennement par les Québécois et pour accroître la densité urbaine.

En matière de transport, le troisième lien sera un enjeu majeur du second mandat caquiste. L’évaluation environnementale du futur tunnel débutera au plus tôt au début de l’année 2023. Le forage du passage routier souterrain à 6,5 milliards de dollars pourrait commencer en 2027, selon le calendrier actuel du gouvernement. « Lâchez-moi avec les GES », disait début septembre le candidat caquiste Bernard Drainville, maintenant élu député de Lévis, au sujet du troisième lien. Les voitures qui y circuleront seront électriques, affirmait-il. Selon le plan directeur du ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie, le premier « pilier » du gouvernement pour la transition énergétique est pourtant la sobriété.

Le premier ministre va-t-il tenir tête aux grandes municipalités du Québec, qui demandent beaucoup plus d’argent pour s’adapter aux conséquences des changements climatiques ? Les pluies diluviennes comme le manque d’eau potable en inquiètent plus d’un. M. Legault pourrait tendre la main aux maires et mairesses Bruno Marchand, Stéphane Boyer, Valérie Plante et Catherine Fournier. Pour surmonter le défi climatique, « on va avoir besoin de tous les bras, de tous les cerveaux, disait-il lundi soir. Puis oui, j’entends le message des jeunes ».

Les grands établissements industriels occuperont vraisemblablement aussi le gouvernement Legault bis. Une nouvelle autorisation ministérielle encadrant les émissions d’arsenic de la fonderie Horne doit être délivrée dès le mois prochain. Par ailleurs, les travaux pour un imposant projet de terminal de carburant d’aviation pourraient débuter incessamment à Montréal-Est, où la mairie s’oppose dorénavant officiellement au projet autorisé par Québec en 2019. Les écologistes comptent en faire un cheval de bataille. Toujours sur l’île de Montréal, le projet de plateforme intermodale pour conteneurs mené par Ray-Mont Logistiques, qui menace d’accentuer les îlots de chaleur dans le quartier, ne fera pas l’objet d’examen complet du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

La gestion des déchets pose aussi d’importants problèmes à l’État québécois. L’hiver dernier, le BAPE constatait que l’enfouissement de déchets avait connu une « nette augmentation » dans les dernières années, malgré les efforts consentis en matière de recyclage et de compostage. Et même avec le projet de consigne élargie des contenants de boissons qui doit prendre son envol le printemps prochain, et celui de généraliser l’accès au bac brun d’ici 2026, le gouvernement lui-même reconnaît que son objectif de réduction des déchets enfouis ou incinérés (525 kg par habitant en 2025) est hors d’atteinte.

L’an dernier, le Québec s’est engagé à respecter la cible de 30 % d’aires protégées d’ici 2030 prônée par la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Ces espaces naturels sont essentiels à la fortune de nombreuses espèces, dont le caribou forestier — espèce qui fera d’ailleurs l’objet d’un plan de match commun Québec-Ottawa, détaillé en juin prochain. La CAQ, qui a promis en campagne de créer trois nouveaux parcs nationaux, s’est beaucoup fait reprocher dans les dernières années de négliger de créer des aires protégées dans le sud de la province.