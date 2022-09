​Lac-Saint-Jean: bienvenue à la quincaillerie circulaire !

Ce texte fait partie du cahier spécial Action climatique

Donner une deuxième vie aux matériaux de quincaillerie, éviter l’enfouissement de déchets et favoriser la réinsertion de personnes en situation de précarité… C’est le triple défi relevé par Réemploi+, une entreprise d’économie sociale du Lac-Saint-Jean.

Sur les tablettes de la Quincaillerie R+, à Alma, un tas de bois de diverses formes et diverses longueurs est affiché à moins de 2 $ la pièce. Dans ce lot, Pierre, un résident de la municipalité, choisit minutieusement quelques panneaux de bois aggloméré en vue de réaliser des réparations dans son chalet. « J’ai seulement besoin de petits morceaux, alors ça ne valait pas la peine d’acheter une grosse feuille de 4 pieds par 8 pieds à gros prix », explique-t-il en parcourant les allées de la Quincaillerie R +, qui a ouvert ses portes en novembre 2021 sur l’avenue du Pont Sud, à Alma.

La différence avec les BMR et Home HardWare de ce monde ? À la Quincaillerie R+, tous les matériaux ont échappé de peu à l’enfouissement, explique Katia Girard, la directrice générale de Réemploi+, l’entreprise d’économie sociale à l’origine du projet.

Alors, oui, les formats ne sont pas toujours standards et les stocks sont imprévisibles, car en rotation constante, mais les prix sont difficiles à battre. Les matériaux sont vendus de 20 % à 40 % du prix des matériaux neufs, précise Katia Girard, et les rabais sont parfois encore plus importants. « On facture le plus petit prix possible, juste pour nous permettre de couvrir le coût de nos activités », dit-elle.

Faire grandir une idée pour toute une région

La quincaillerie n’est toutefois que la partie immergée de l’« iceberg » Réemploi+, un projet imaginé par Jean Girard il y a cinq ans, à l’époque où ce dernier travaillait pour le Groupe Coderr, une entreprise d’économie sociale qui, entre autres activités, recycle de vieux matelas, démantèle de vieux équipements de réfrigération et favorise l’insertion à l’emploi.

Réemploi+ est aujourd’hui à la tête d’un vaste projet régional de création de valeur, avec la valorisation et le réemploi des matières issues des sept écocentres gérés par la Régie de matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR).

Impliqués depuis le premier jour, la RMR et son directeur général, Guy Ouellet, ont tout de suite été intéressés par le concept. « Le réemploi fait partie de l’ADN de la Régie, parce que le déchet le moins cher est celui qu’on ne produit pas, dit-il. Notre but est d’enfouir seulement le déchet ultime. » Dans le cadre de son mandat, Guy Ouellet devait impliquer tous les écocentres et toutes les municipalités de la RMR du Lac-Saint-Jean et de Mashteuiatsh. Ce qu’il a fait.

Objectif : détourner 5000 tonnes de déchets par année

« On reçoit près de 185 000 visites chaque année dans nos écocentres, un achalandage exceptionnel pour une population de 110 000 personnes », note Guy Ouellet. À l’heure actuelle, 84 % des 30 000 tonnes de matières envoyées dans les écocentres du Lac-Saint-Jean sont recyclées ou valorisées.

Depuis le début des activités, en novembre 2021, 45 000 articles ont été vendus à la Quincaillerie R+, et ce n’est qu’un début. Une seconde succursale ouvre ces jours-ci à Dolbeau-Mistassini et on en prévoit une troisième dans la MRC du Domaine-du-Roy en 2023. À terme, le projet vise à retirer 5000 tonnes de déchets de l’enfouissement par année. Tout ce travail permettra d’éviter l’émission de 125 à 150 tonnes d’équivalent CO 2 , selon Guy Ouellet, qui souligne qu’une étude est en cours pour évaluer plus précisément les retombées du projet.

Un projet de réinsertion

De son côté, Jean Girard tenait à ce que Réemploi+, en plus de valoriser les matériaux, soutienne également les individus, en favorisant le retour à l’emploi. « Je travaille avec des ex-détenus, des toxicomanes, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des accidentés du travail depuis plus 30 ans, dit-il. Ce sont des clientèles qui ont plein de potentiel, mais qui sont trop souvent exclues. Donc, en plus de réduire les GES, on met en place des plateaux de travail pour faciliter la réinsertion à l’emploi de ces personnes. » Au total, dans l’écosystème régional créé par l’entreprise, quelque 200 personnes seront accompagnées vers un retour à l’emploi.

Outre la création d’emplois, Réemploi+ est parvenu à fédérer trois MRC et plusieurs entreprises d’économie sociale du Lac-Saint-Jean. « C’est vraiment un beau projet de développement durable pour l’ensemble de la région », résume fièrement Katia Girard.

Une première version de cet article a été publiée le 17 mai 2022 à unpointcinq.ca



Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.