Les fortes pluies s’infiltrent dans la campagne électorale

L’environnement, l’enjeu principal des élections ? C’est ce que demande la science et ce qu’espèrent de plus en plus de citoyens, particulièrement dans un contexte où les effets des changements climatiques s’accentuent au Québec. Le Pôle environnement du Devoir part donc à la rencontre de la population pour mesurer à quel point son vote sera influencé par les questions écologiques. Aujourd’hui : l’adaptation aux changements climatiques.

Quand les pluies diluviennes se sont abattues sur Montréal et la région métropolitaine le mardi 13 septembre dernier, Alice Dufour Thériault n’a pas eu beaucoup de temps pour réagir. « C’est arrivé en l’espace de 20 minutes. J’étais en train de faire le souper et j’ai entendu un bruit bizarre venant du sous-sol », relate cette propriétaire d’une maison de type shoebox de la rue Wurtele, dans Ville-Marie. « L’eau s’est mise à monter très rapidement. Elle rentrait par les fenêtres et les portes à une vitesse folle. C’était vraiment épeurant. »

Dans les minutes qui suivent, Alice Dufour Thériault compose le 911 et finit par parler à un intervenant qui promet d’envoyer une équipe d’urgence sur les lieux. Mais celle-ci ne viendra jamais. « Sur le coup, je me suis sentie abandonnée par le 911. Après, je me suis sentie abandonnée par la Ville qui a fait du “push” politique là-dessus avec les maires qui ont demandé un pacte vert au gouvernement », dit-elle. « Et le lendemain, on s’est fait augmenter la valeur de notre maison de 200 000 $ [avec le nouveau rôle foncier]. »

Le 311 pris d’assaut

Le déluge a fait tomber sur Montréal plus de 50 mm d’eau en deux heures, soit l’équivalent de la quantité de pluie que la métropole reçoit habituellement en un mois. Plusieurs artères de la ville ont été inondées et l’eau s’est infiltrée dans la station de métro station Square-Victoria-OACI. Entre 17 h et 19 h 30, 1400 appels ont été reçus au 311 en lien avec les pluies diluviennes et des sous-sols inondés. À Longueuil, le 311 a été pris d’assaut avec 2622 demandes d’aide. D’autres villes, dont Joliette et Repentigny, ont aussi subi les foudres de Dame Nature. La Croix rouge a dû venir en aide à 34 ménages dans la foulée de ces inondations.

Mardi dernier, quelques heures après que les maires de dix grandes villes eurent demandé aux partis provinciaux engagés dans la campagne électorale de soutenir les villes dans l’adaptation de leurs infrastructures aux changements climatiques, le chef caquiste, François Legault, de passage à l’hôtel de ville de Montréal, leur a servi une fin de non-recevoir. Il a préféré s’en remettre au Plan pour une économie verte, un programme axé sur la lutte aux émissions de gaz à effets de serre (GES). Il a aussi évoqué le programme OASIS visant le verdissement et la lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Après son départ de l’hôtel de ville, la nature s’est déchaînée. Le thème de l’adaptation aux changements climatiques venait de faire une entrée fracassante dans la campagne électorale.

Des événements extrêmes plus fréquents

Locataire dans un logement de la rue Montgomery, dans Centre-Sud, Mathieu Prévost a vu son sous-sol inondé mardi dernier. Ses deux colocataires, dont les chambres étaient au sous-sol, ont dû se reloger ailleurs temporairement. Jusque-là, les changements climatiques ne lui apparaissaient pas comme un thème majeur de la campagne électorale en cours. « Si vous m’aviez demandé lundi [12 septembre] si cette question était importante dans le cadre de la campagne électorale, j’aurais dit non. Mais maintenant, définitivement oui. C’est quelque chose qu’on ne réalise pas jusqu’à ce qu’on soit impliqué soi-même. »

Selon lui, les partis doivent agir dès maintenant car les impacts des changements climatiques pourraient être importants dans 10-15 ans. Les événements extrêmes, comme les canicules et les pluies diluviennes, risquent de survenir plus fréquemment. « Je trouve ça important de s’attaquer au coeur du problème. »

Responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain Vaillancourt indique que la Ville dispose d’un budget de 314 millions sur dix ans pour rendre ses infrastructures plus résilientes avec, entre autres, des améliorations au réseau d’eau, la construction de saillies de trottoirs drainantes et autres aménagements capables d’absorber les eaux pluviales. « Mais ça prendra plus d’argent. C’est pour ça que la mairesse a réclamé 2 milliards par année dans le pacte vert. Ce pacte vert est une nécessité. Ces événements-là seront plus fréquents. Il faut être prêt », dit-il.

Alice Dufour Thériault croit que les autorités municipales et les gouvernements doivent en faire davantage pour rendre la ville plus résiliente. « On est dans un secteur hautement minéralisée. C’est un îlot de chaleur notoire. On a verdi le terrain devant chez nous. Je fais ce que je peux pour l’écoulement des eaux de pluie et dans la ruelle verte, mais on a beaucoup de problématiques reliées à ça. Il n’y a pas de volonté. »

D’ailleurs, la ruelle qui borde sa maison a beau avoir désignée « ruelle verte », elle est complètement asphaltée, à l’exception d’une étroite bordure plantée de fleurs. Et lors du déluge de mardi dernier, un pied d’eau s’y était accumulé, signale Mme Dufour Thériault.

Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal croit aussi que le gouvernement du Québec doit faire sa part en matière d’adaptation aux changements climatiques, de verdissement et de lutte aux îlots de chaleur.

Il suggère notamment qu’une part de 1 % des budgets des projets d’infrastructures de Québec soit consacrée aux projets d’adaptation et de gestion des eaux de pluie. « Ça assurerait qu’il y ait un financement pour les projets d’infrastructures vertes », dit-il.

Dans la région de Montréal, Québec pourrait financer le programme de la trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin de permettre aux villes d’acquérir des espaces verts, ajoute-t-il. Le gouvernement devrait aussi être exemplaire en matière de gestion des eaux pluviales et de verdissement dans tous ses projets d’infrastructures, que ce soit pour des écoles, des hôpitaux ou la réfection de routes, par exemple.