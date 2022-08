Longueuil obtient son permis pour abattre des cerfs au parc Michel-Chartrand

Longueuil a franchi une nouvelle étape en prévision de l’opération de réduction de la population de cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand. La Ville vient d’obtenir du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) le permis requis pour procéder à une chasse à l’arbalète des cervidés cet automne.

Longueuil maintient donc l’opération malgré les procédures engagées devant la Cour supérieure par l’avocate Anne-France Goldwater pour tenter d’empêcher l’abattage des cerfs.

En juillet dernier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, avait invoqué l’urgence de la situation pour annoncer que la Ville mènerait cet automne une chasse contrôlée afin de réduire le nombre de cervidés. Au printemps 2021, le parc Michel-Chartrand comptait environ 70 cerfs. Leur nombre a grimpé à 108, a révélé l’inventaire mené par le MFFP en février dernier, soit une hausse de 50 %. La Ville présume que leur nombre a encore augmenté au printemps avec la période de mise bas. Or, selon la Ville, le parc Michel-Chartrand ne peut soutenir la présence que de 10 à 15 cerfs compte tenu des ravages qu’ils font à la végétation lorsqu’ils sont en surnombre.

Les détails de l’opération et les mesures de sécurité qui seront mises en place seront dévoilés au début de l’automne. La Ville a cependant déjà annoncé qu’il s’agirait d’une chasse à l’arbalète menée par des chasseurs professionnels, donc sans armes à feu. « La chasse à l’arbalète est la méthode utilisée par le MFFP lorsqu’ils font des opérations similaires dans les parcs-nature de la Sépaq comme à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville », explique Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse de la mairesse Fournier.

La Ville souhaite, dès cet automne, réduire la population de cerfs à la capacité du parc Michel-Chartrand et limiter leur nombre à un maximum d’une quinzaine de cerfs. Elle envisage aussi de remettre la viande des cervidés à des banques alimentaires locales.

En cour le 14 septembre

De son côté, Me Anne-France Goldwater, qui représente l’organisme Sauvetage Animal Rescue et souhaite empêcher l’abattage des cerfs, n’entend pas jeter l’éponge. Une audience devant la Cour supérieure est d’ailleurs prévue le 14 septembre prochain dans ce dossier.

L’avocate comprend mal l’urgence invoquée par la Ville et reproche à celle-ci d’avoir renié sa parole. « Je trouve ça un peu bizarre qu’après avoir pris une entente écrite selon laquelle ils ne procéderaient pas à leur plan de capture et d’euthanasie avec des pistolets à tige percutante, ils aient décidé d’aller de l’avant avec un nouveau plan et de tuer ces animaux avec des arbalètes », explique Me Goldwater.

L’avocate croit tout de même à ses chances d’obtenir que le statu quo soit maintenu en attendant que le dossier soit débattu devant la cour.