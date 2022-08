Comment faire gober du carbone à une forêt sans trop se fatiguer

Sous le chaud soleil de juillet, quatre stagiaires en foresterie mordent à pleines dents dans le travail de terrain. En fait, ils mordent dans le sol, à coups de pelle, pour creuser de petits trous et y planter 2000 pousses d’épinettes qui, en grandissant, compenseront des dizaines de tonnes de carbone.

« Gang ! Vous allez pouvoir amener vos blondes, vos chums et vos enfants ici, un jour, et leur dire que vous avez contribué. C’est pour ça que j’insiste autant sur la qualité. On fait ça pour que ça dure à long terme », leur crie Jean-François Lamarre, l’aménagiste de la forêt Montmorency, un vaste domaine situé à 75 km au nord de Québec.

La plantation d’arbres est de nos jours une approche ultracommune pour aspirer du carbone de l’atmosphère et, ainsi, réduire l’intensité des changements climatiques provoqués par les habitudes de l’humanité liées aux combustibles fossiles. Toutefois, l’efficacité de la plantation dépend de plusieurs facteurs encore mal compris par les scientifiques.

« On ne peut pas être contre le fait de planter des arbres, mais il faut les planter à la bonne place et de la bonne façon », soutient en entrevue Évelyne Thiffault, une professeure de l’Université Laval spécialisée dans le carbone forestier.

La forêt Montmorency — une forêt d’enseignement et de recherche gérée par l’Université Laval — est le terrain de jeu favori de Mme Thiffault. Ses étudiants aux cycles supérieurs vont justement vérifier cet été que des arbres plantés là en 2017 font bien leur boulot, question de confirmer les hypothèses faites à l’époque en matière de séquestration de carbone.

Pour y arriver, les étudiants-chercheurs vont mesurer le diamètre du tronc des arbres, évaluer leur hauteur, recenser les résidus forestiers par terre et prélever des échantillons de sol destinés à être analysés en laboratoire. La somme des différents stocks permettra ensuite de déterminer la quantité de carbone par hectare.

Les quatre apprentis, qui deviendront bientôt ingénieurs forestiers, participent quant à eux à une nouvelle phase du projet de captation du carbone sur l’ancien site du camp Talbot, un camp forestier qui était assez grand pour accueillir 50 personnes.

Photo: Françis Vachon Le Devoir

« Ça faisait quelques années que ce terrain était désaffecté, explique Gabriel Bolduc, l’un des stagiaires, sous son filet antimoustique. À cause du remblai et du passage des dix roues, le sol est très compact, ce n’est pas facile de creuser. En plus, le foin fait de la compétition aux pousses d’arbres, ça va probablement en tuer quelques-uns. »

Match nul en Abitibi

Sur ce genre de sites, la forêt n’aurait pas repris ses droits toute seule. Un coup de pouce des planteurs est donc salutaire. Toutefois, une étude de Mme Thiffault publiée au printemps montre que, sur d’autres types de terrain, la nature sait très bien se débrouiller sans aide.

Son projet de recherche, qui remonte à l’été 2019, a été réalisé sur des terres agricoles de l’Abitibi défrichées au début du XXe siècle et abandonnées quelques décennies plus tard (une histoire dont témoigne le « Cycle abitibien » du cinéaste Pierre Perrault). Certains des 49 sites considérés avaient fait l’objet de plantations ; d’autres avaient été laissés à eux-mêmes. Ils sont maintenant tous reconquis par la forêt.

Et après 50 ans, c’est match nul en matière de carbone : les deux catégories de forêt en stockent tout autant. « Ç’a été une surprise pour nous ! admet Mme Thiffault. On ne s’attendait pas à ce que la succession naturelle soit si vigoureuse et si efficace sur des terres agricoles. »

L’explication réside dans le carbone stocké dans le sol. Avant la plantation d’épinettes blanches, les sols ont été écorchés par la machinerie. Cette perturbation a provoqué la perte (par lessivage, par exemple) de dizaines de tonnes de carbone par hectare. Les arbres plantés avaient donc un retard considérable à rattraper.

Les implications sont importantes : si le gouvernement fédéral promet de planter deux milliards d’arbres, il faut qu’il choisisse bien ses sites. Inutile de payer pour planter là où la nature effectuera le travail de toute façon, fait valoir Mme Thiffault.

« Il faut être plus précis [dans nos choix de sites], et c’est correct. Quand les ingénieurs construisent des ponts, ils ne peuvent pas construire le même genre de ponts partout », explique-t-elle.

Racines et microorganismes

En parcourant les routes cahoteuses de la forêt Montmorency en compagnie de Jean-François Lamarre, nous avons la chance de voir une multitude de paysages défiler sous nos yeux. Des parcelles coupées à blanc, des coupes partielles, des forêts matures, des secteurs de repousse naturelle, des secteurs de plantation, etc.

Au Québec, l’immense majorité des plantations d’arbres ne visent pas à stocker du carbone. Elles servent plutôt à accélérer la repousse en vue d’une prochaine coupe. Puisque le bois se destine à la récolte, son carbone ne peut être comptabilisé à titre de compensation.

Reste qu’une gestion intelligente de ces plantations maximise la quantité de carbone séquestré dans la forêt — et donc réduit au minimum la quantité qui se retrouve dans l’atmosphère.

M. Lamarre, un ingénieur forestier également doté d’une formation en biologie de la conservation, pointe une forêt plantée il y a plusieurs années, où les tiges sont extrêmement rapprochées. « C’est une plantation très serrée, observe-t-il. Certains arbres vont étouffer. Quelle densité devrait-on viser ? C’est le genre de choses qu’on va tester ici. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Une autre parcelle, coupée en 2019, est envahie par les framboisiers. De nombreux débris de la coupe, comme des branches, ont été laissés sur place. Pour accélérer la repousse, ce coin de forêt sera sûrement « piqué d’épinettes », explique l’aménagiste. On parle alors de planter quelques arbres, sans chahuter les sols.

La question des sols est centrale : dans la forêt boréale, ils renferment 50 à 75 % du carbone. Ce carbone provient en partie des feuilles et des aiguilles qui tombent au sol, mais surtout des substances sécrétées par les racines et les microorganismes souterrains.

« Pour maximiser le stockage de carbone du sol, il faut de la végétation et des racines. Il ne faut pas voir de terre brune à la surface », explique Véronique Rouleau, une doctorante de la professeure Thiffault qui étudie la séquestration de carbone dans le sol en fonction des pratiques d’aménagement forestier.

Puisque les sols de la forêt boréale sont déjà riches en carbone, « il est plus facile d’en perdre que d’en gagner », avertit Mme Rouleau. Pour éviter d’en perdre, il faut choisir des pratiques qui limitent le plus possible la perturbation physique des sols. Et pour essayer d’en gagner, il faut planter la végétation à des endroits « énormément perturbés », comme d’anciens sites miniers.

Produits de bois à longue durée

Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne que le secteur de l’affectation des terres et de la foresterie peut fournir des réductions « à grande échelle » des gaz à effet de serre, mais ne peut pas compenser l’inaction dans d’autres secteurs.

Les experts ajoutent que les produits de bois peuvent avantageusement remplacer les matériaux dont la production génère plus de carbone, comme l’acier et le ciment.

Dans la forêt Montmorency, un pont en bois fait la démonstration du potentiel de cette matière noble. Son élégant arc d’épinette noire — « l’une des fibres les plus solides au monde », selon M. Lamarre — soutient les camions lourdement chargés qui passent là. Si tout va comme prévu, il séquestrera du carbone pendant au moins 100 ans.

« La meilleure machine pour stocker du carbone, c’est ça ! s’exclame M. Lamarre en désignant la forêt tout autour. En plus, c’est gratuit et ça nous aide à respirer du bon air. »