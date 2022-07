L'Allemagne s'offre le transport collectif à 9€

Cet été, les Allemands qui ont la bougeotte ne payent pas cher. En ces mois de juin, de juillet et d’août, ils peuvent emprunter à volonté les trains régionaux, les autobus, les tramways et les métros pour seulement 9 € par mois.

La mesure remporte un franc succès sur le plan de l’affluence. Des dizaines de millions de titres ont été vendues. Et même si l’important achalandage empêche parfois des voyageurs de sauter dans un train déjà bondé, le programme est apprécié.

Plus de 70 % des détenteurs de la carte à 9 € pensent d’ailleurs accroître leur utilisation des transports en commun, selon un sondage publié mercredi par la firme McKinsey. Sans la tarification spéciale, 41 % des répondants auraient plutôt utilisé leur voiture.

« Ce programme a d’abord été présenté comme une mesure sociale [pour contrer la hausse du prix des carburants due à la guerre en Ukraine], mais maintenant qu’on parle d’une potentielle prolongation, la question climatique s’impose de plus en plus », explique Dorothee Saar, la responsable en matière de mobilité de l’organisme environnemental Deutsche Umwelthilfe, en entrevue vidéo avec Le Devoir depuis Berlin.

Moins de trajets en voiture

Selon une analyse préliminaire de l’office allemand de la statistique fondée sur les données de téléphonie mobile, les trajets en train de 30 km et plus ont bondi en juin. On en comptait 42 % plus que le même mois trois ans plus tôt (avant la pandémie, donc). En mai, le nombre de déplacements ferroviaires était essentiellement ex aequo avec les valeurs prépandémiques.





En parallèle, les déplacements en voiture se sont raréfiés dès l’entrée en vigueur du titre à 9 €. Par exemple, les trajets en automobile sur des distances de 100 à 300 km étaient 6 % moins nombreux lors de la dernière semaine de juin 2022 que trois ans auparavant. Dans la dernière semaine de mai, ils étaient au contraire 13 % plus nombreux qu’en 2019.

Outre le prix, la simplicité est une qualité appréciée du programme : en Allemagne comme au Québec, les titres de transport ne sont pas nécessairement compatibles d’une ville et d’une région à l’autre. Or, la carte à 9 € est valide partout au pays.

Mme Saar a elle-même la sienne. Bien qu’au quotidien, elle se rende au bureau à vélo, elle saute dans le tramway lors des fortes pluies. « Avoir le titre, ça simplifie les choses pour moi. Pour prendre le tramway, il faut avoir la monnaie exacte… » fait-elle remarquer.

En raison du succès observé cet été, des voix réclament la prolongation du programme — ou la vente d’un titre au rabais similaire — au-delà du 31 août. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, s’est par exemple dit favorable à ce que le gouvernement fédéral subventionne une carte à 365 € (477 $) par année.





Un prix à payer

Samedi dernier, toutefois, le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, a fermé la porte à une prolongation de l’onéreux programme, qui, seulement pour cet été, coûte 2,5 milliards d’euros. « Les titres à 9 € sont une mesure temporaire », a-t-il assuré, en précisant que le budget fédéral actuel ne permettait pas sa pérennisation.

Reste que, dans l’esprit des Allemands, l’idée des transports en commun à bas prix fait son chemin. Un récent sondage révèle que 79 % des gens seraient favorables à un titre à prix abordable subventionné par l’État. Chez les personnes de moins de 30 ans, le taux d’approbation monte à 90 %.

Du côté des sociétés de transport, le constat est ambivalent. Si celle de la région de Berlin-Brandenburg estime que le programme est un grand succès, d’autres sociétés en Allemagne déplorent ne pas avoir obtenu des gouvernements les moyens d’absorber une forte hausse de leur clientèle.

Les infrastructures et l’organisation du transport collectif, évidemment, peinent à répondre à la demande. « Du jour au lendemain, c’est devenu clair qu’une amélioration du service, avec davantage de bus, par exemple, était vraiment nécessaire, et qu’il y avait eu bien trop peu d’investissements dans les dernières années », dit Mme Saar.

Les transformations de cet ordre sont toutefois des projets de longue haleine. « Vous pouvez commander de nouveaux autobus, mais il faudra attendre trois ans avant de les obtenir, fait remarquer l’analyste. Et pour les trains, c’est encore plus long. » Au-delà des budgets, l’Allemagne est aussi aux prises avec un manque de main-d’oeuvre — et donc, un manque de mains au volant des nouveaux bus.

Une utopie ?

Les programmes de gratuité des transports en commun — ou de quasi-gratuité — paraissent utopiques, mais sont-ils des solutions optimales pour favoriser le virage vers ce mode de transport plus vert ?

« La gratuité, c’est seulement dans certaines circonstances que ça peut fonctionner », répond Fanny Tremblay-Racicot, professeure de l’École nationale d’administration publique et spécialiste du transport urbain. Il existe notamment des risques de « cannibaliser » le transport pédestre et cyclable. Mais surtout, les questions de financement sont incontournables.

« Au Québec, les sociétés de transport peinent actuellement à maintenir leur niveau de service à la suite de la pandémie. Qui payerait pour ça ? » demande-t-elle. Dans la province, quelques municipalités offrent déjà un service gratuit. Cependant, la professeure croit que, pour les grandes sociétés de transport collectif, d’autres modèles sont plus intéressants, notamment ceux qui impliquent davantage les employeurs.

Mme Saar en convient : « Il n’est pas réaliste de prolonger le titre à 9 €, c’est trop cher » pour les finances publiques. L’organisme dont elle relève, Deutsche Umwelthilfe, recommande donc lui aussi un tarif annuel de 365 €.

Il n’en demeure pas moins que l’expérience allemande donnera un aperçu d’une société où les vannes du transport à bas carbone sont grandes ouvertes. En fait, plusieurs autres pays européens tentent des expériences similaires actuellement.

L’Autriche a lancé fin 2021 un abonnement annuel qui, pour l’équivalent de 3 € par jour, donne accès à pratiquement tous les systèmes de transport en commun du pays. En Espagne, plusieurs trajets de train seront gratuits dès septembre. Cette mesure s’ajoute à la réduction de 30 % du prix de tous les passages en bus, en tramway et en métro dans le pays annoncée en juin. Et au Luxembourg, tous les transports publics sont gratuits depuis 2020.