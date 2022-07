La Cour suprême refuse d’entendre l’appel d’Environnement Jeunesse

La Cour suprême du Canada a refusé jeudi d’entendre en appel l’organisme Environnement Jeunesse. Celui-ci voulait exercer une action collective contre le gouvernement du Canada « pour l’insuffisance de ses actions face à l’urgence climatique », mais avait essuyé un refus à la Cour d’appel du Québec en février dernier.

« En refusant d’entendre cette cause, la Cour suprême du Canada laisse d’importantes questions sans réponse, notamment à savoir si le Canada viole ou non les droits des jeunes en matière de sécurité, d’égalité et de vivre dans un environnement sain », a réagi jeudi matin Environnement Jeunesse par voie de communiqué.

Environnement Jeunesse, représenté pro bono par le cabinet Trudel Johnston & Lespérance, a déposé en 2018 une demande d’autorisation d’exercer une action collective au nom de toutes et tous les jeunes de 35 ans et moins du Québec contre le gouvernement du Canada.

L’action collective visait l’obtention d’une déclaration disant que le comportement du gouvernement fédéral en matière de lutte contre les changements climatiques « porte atteinte aux droits des jeunes », ainsi qu’une « condamnation en dommages punitifs ».

Après un rejet par la Cour supérieure du Québec en juillet 2019, l’organisme avait porté sa cause en appel. En décembre 2021, la Cour d’appel du Québec avait de nouveau refusé la demande, précisant que celle-ci ne relèverait non pas du système judiciaire, mais plutôt des organes législatif et exécutif. L’ordonnance d’une cour de justice serait donc venue empiéter sur les responsabilités incombant aux élus.

Les demandeurs avaient déposé une demande d’appel à la Cour suprême du Canada le 11 février dernier.

« Si la décision rendue par la Cour suprême du Canada n’est pas celle que j’espérais, l’action collective aura été un formidable outil de sensibilisation et d’éducation du public sur le droit à un environnement sain, sur la protection de l’environnement, le respect de la biodiversité et la lutte aux changements climatiques », a déclaré jeudi Catherine Gauthier, la membre désignée de l’action collective et conseillère spéciale d’Environnement Jeunesse.

Ces dernières années, de nombreuses poursuites en justice ont été lancées de par le monde – notamment aux États-Unis, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande – pour forcer les gouvernements à agir à la hauteur de la gravité de la crise climatique.