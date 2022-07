Les signes d’un déclin des insectes s’accumulent au Québec

Y a-t-il moins d’insectes qu’avant au Québec ? La question semble absurde lorsqu’elle est posée en pleine forêt, à la mi-juillet, dans le parc national de la Jacques-Cartier, pendant qu’un nuage de moustiques et de mouches vrombit autour des deux entomologistes en visite sur le terrain.

Ils sont là pour examiner un piège à insectes. Le piège, suspendu à hauteur d’homme, comporte deux entonnoirs qui récoltent les petits volatiles percutant l’un des panneaux transparents du dispositif. Nicolas Bédard, l’un des entomologistes, dévisse le bocal pour observer la récolte : il y trouve des cantharides, des longicornes, des taupins et d’autres bêtes aux noms étranges.

À deux pas du piège, il aperçoit un Zopheridae sur le tronc d’un arbre mort.Ce coléoptère brun, cabossé, d’environ un centimètre, ressemble comme deux gouttes d’eau à un morceau d’écorce. Quand l’entomologiste l’effleure, il se laisse tomber et rétracte ses pattes : le camouflage est parfait.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Les insectes sont partout autour de nous, mais sans qu’on y porte trop attention. Ces dernières années, toutefois, des études ont montré que des populations d’insectes se sont dégarnies dans plusieurs écosystèmesde la planète.

Les déclins très sévères mesurés dans certaines régions font carrément craindre un « Armageddon des insectes ». Toutefois, aucun inventaire ne permettait de jauger la situation au Canada.

Mais voilà maintenant trente ans que Christian Hébert, l’autre entomologiste en présence dans le nuage de diptères, place des pièges dans les forêts du Québec. Et avec les observations de ce chercheur, uniques par leur longévité, certains constats « troublant » commencent à émerger. Les insectes d’ici seraient, eux aussi, en déclin.

« On sentait des choses, mais on n’avait pas assez de données pour être formels dans nos conclusions », souligne M. Hébert dans le pick-up rouge de son employeur, le Centre de foresterie des Laurentides, qui relève du gouvernement fédéral, sur la route du parc.

Des comparaisons

Par la fenêtre de la camionnette, on voit, sur une montagne de sapins verts, une tache grise. C’est l’arpenteuse de la pruche, un insecte indigène d’Amérique du Nord, qui, avec une épidémie brusque, a tué ces conifères en juillet 2012. Les épidémies cycliques de ce lépidoptère perturbent la faune, la flore et l’industrie forestière.

M. Hébert, un homme posé de 63 ans, étudie l’évolution des communautés d’insectes après des perturbations telles que des feux de forêt, les passages d’insectes ravageurs ou l’épandage d’insecticide. Pour chacun de ses projets, des parcelles témoins, en dehors des secteurs touchés, permettent d’établir des comparaisons.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Or, quand la question du déclin des insectes fit les manchettes en 2017, il comprit que ses parcelles témoins valaient de l’or. S’il y avait une tendance globale, il devrait pouvoir l’observer en plaçant les mêmes pièges, aux mêmes endroits, des années plus tard. Il entreprit donc de retourner à certains sites visités par le passé.

Le parc de la Jacques-Cartier, à 50 km au nord de Québec, a ainsi été ciblé cette année pour une nouvelle ronde de piégeage, car l’épidémie d’arpenteuse y souffle ses dix bougies. Une comparaison sera possible à la fin de l’été.

Toutefois, des pièges déployés dans le parc des Grands-Jardins — où un feu de forêt fit des ravages en 1999 — révèlent déjà un fort déclin sur les parcelles témoins. Alors qu’on comptait en moyenne 231 coléoptères volants par piège en 2000, ils n’étaient plus que 88 en 2019. Chez les coléoptères piégés au sol, le compte est passé de 81 à 42.

Avant de sauter aux conclusions, d’autres données étaient toutefois nécessaires. Et c’est là que M. Bédard entre en scène.

Ce vingtenaire, un entomologiste amateur passionné, passe ses fins de semaine à la chasse aux bibittes. Il a l’oeil fin. Sur le terrain au nord de Québec avec Le Devoir, il aperçoit deux longicornes noirs en ébats. « Le mâle est tout noir, la femelle est tachetée », fait-il remarquer en prenant les deux insectes rutilants dans ses mains.

Depuis l’an dernier, M. Bédard mène un projet de recherche en entomologie forestière sur la Côte-Nord en vue de l’obtention d’une maîtrise à l’Université Laval. Il a passé l’été 2021 à sillonner cette région pour disposer des dizaines de pièges dans la forêt boréale. Toutes les deux semaines, il prélevait la récolte des pièges.

L’objectif de son projet, réalisé sous la houlette de M. Hébert, est d’évaluer l’effet de l’épandage de Btk — un insecticide biologique parfois utilisé pour lutter contre la tordeuse des bourgeons d’épinette — sur le reste des insectes en forêt. En parallèle, les pièges disposés dans des parcelles témoins peuvent renseigner sur la question du déclin.

Car, au fil des décennies, l’équipe de M. Hébert a visité plus de 200 sites d’échantillonnage sur la Côte-Nord. « Ce ne sont pas nécessairement toujours les mêmes sites, mais ils sont dans le même univers géographique, donc on peut les comparer », fait valoir le chercheur. Résultat : les insectes sont 30 % moins nombreux qu’avant dans cette région.

Abondance et biodiversité

Faire le suivi à long terme des populations d’insectes requiert une rigueur et une patience monastique, sur le terrain comme au laboratoire.

L’insectarium René-Martineau du Centre de foresterie des Laurentides (CFL), à Québec, compte, selon la dernière estimation, environ 200 000 spécimens. Caroline Bourdon, la technicienne (bien nommée) responsable de la collection, tourne une manivelle pour faire glisser les étagères sur des rails et ouvrir un passage entre deux rangées d’armoires.

« J’ai trouvé Anticosti 1998 ! » s’exclame-t-elle. Dans une armoire, étiquetée Coleoptera, se trouve un tiroir avec des spécimens prélevés sur cette île du golfe du Saint-Laurent il y a 24 ans. Des centaines de minuscules insectes, chacun fixé au bout d’une aiguille, y sont entreposés pour la postérité.

L’équipe de M. Hébert s’est rendue plusieurs fois sur l’île d’Anticosti. Sa première récolte remonte à 1993, un an après le Sommet de la Terre à Rio, qui avait mis à l’avant-scène la question de la biodiversité. Il y avait trouvé des insectes à profusion, dont 253 spécimens d’un longicorne rare qui n’avait pas été recensé au Canada depuis des décennies.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

L’entomologiste espère maintenant avoir les fonds pour renvoyer son équipe à Anticosti l’an prochain et faire un suivi trente ans plus tard, ce qui en ferait sa plus longue période de comparaison. Deux étudiants ou techniciens devraient y passer tout l’été, donc des frais considérables sont en jeu.

Identifier les nuées d’insectes amassés lors de ces expéditions demande ensuite beaucoup de travail. Penché sur son microscope, Alain Labrecque, un entomologiste de l’équipe, s’évertue à tirer des dizaines de papillons de nuit séchés. Ce vétéran taxonomiste garde à portée de main un livre avec des centaines, voire des milliers, de papillons qui paraissent identiques à l’oeil amateur.

« Il y a beaucoup de petits bruns et de petits gris », admet-il en préparant des échantillons pour une analyse génétique. Ces méthodes, nouvellement implantées dans le centre de recherche, permettent une identification complémentaire à celle fondée sur la morphologie. Parfois, deux spécimens identiques font partie, en réalité, de deux espèces distinctes.

Il est donc impératif de collectionner dès maintenant des spécimens d’insectes pour savoir si des espèces « cryptiques », inconnues des spécialistes, sont en train de disparaître silencieusement. « Au fédéral, nous sommes les seuls avec les reins assez solides pour retourner au même site vingt ans plus tard », soutient Sandrine Picq, une généticienne du CFL.

Des causes nébuleuses

Difficile d’expliquer pourquoi les populations d’insectes déclinent. L’existence d’un effondrement généralisé n’est d’ailleurs pas soutenue par tous les entomologistes. Chose certaine, dans les régions du monde très peuplées, comme l’Europe, la destruction des habitats et l’utilisation de pesticides expliquent en grande partie le problème, avec le réchauffement climatique comme facteur aggravant.

Et dans la forêt boréale du Canada et du Québec ? Malgré ses décennies d’expérience, M. Hébert ne sait pas ce qui se passe. Les forêts qu’il a étudiées sur la Côte-Nord et dans Charlevoix semblent en tout cas assez éloignées des terres cultivées pour qu’on puisse exclure l’hypothèse agricole.

Les intrications des écosystèmes sont d’une complexité extrême, si bien que des phénomènes étonnants peuvent être en cause. Une étude parue cette année, réalisée en Alberta, indique par exemple que la présence des vers de terre — une espèce qui, en Amérique du Nord, étend tranquillement son territoire vers le nord — est associée à une forte diminution des populations d’insectes au sol.

Pour bien comprendre les causes du déclin au Canada, il devra d’abord être plus précisément documenté, croit M. Hébert. Ce chercheur-fonctionnaire rêve de voir des stations permanentes de surveillance dans les parcs nationaux du Canada. Les biologistes des parcs pourraient eux-mêmes relever les pièges d’insectes toutes les deux semaines.

« On n’a pas de programme de recherche sur le déclin de la biodiversité, et encore moins sur le déclin des insectes », déplore M. Hébert. Alors qu’on parle plus que jamais de l’appauvrissement de la faune et de la flore, pourquoi un réseau de surveillance n’existe-t-il pas encore ? « C’est une bonne question pour nos décideurs à Ottawa », répond-il.