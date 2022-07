Québec n’exclut pas de fermer la Fonderie Horne

Québec et Glencore se renvoient la balle quant à la norme d’émission d’arsenic à imposer pour la fonderie Horne, à Rouyn-Noranda. Le gouvernement demande à la multinationale de « retourner à la table à dessin », tandis que les responsables de l’usine indiquent qu’ils se conformeront aux normes exigées par Québec.

La Fonderie Horne a proposé en mai dernier d’abaisser ses émissions d’arsenic à un seuil 20 fois plus élevé que la norme provinciale. Le complexe métallurgique rejette actuellement dans l’air jusqu’à 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube (ng / m), soit 33 fois plus que la norme provinciale. Elle a indiqué au gouvernement Legault qu’elle pourrait à l’avenir limiter ses émissions à 60 ng / m, alors que la limite québécoise est de 3 ng / m. C’est ce qu’a révélé, mardi, le gouvernement Legault, qui dit avoir renvoyé l’entreprise à la table à dessin. Québec n’exclut pas de fermer l’usine si elle « n’est pas capable de réduire ses émissions ».

« Cette norme est toujours trop élevée à nos yeux », a réagi mardi Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre François Legault. « Nous avons demandé à l’entreprise de retourner à la table à dessin et de nous proposer une solution avec un seuil inférieur ».

Or, plusieurs représentants de la fonderie ont répété au Devoir qu’ils attendaient plutôt que Québec leur impose une norme avant de restreindre son niveau pollution. Les rejets d’arsenics dans l’air aggravent les risques de cancer et de maladies pulmonaires pour les résidents à proximité.

Les ingénieurs de la fonderie Horne travaillent tout de même à une modernisation de leurs infrastructures. La norme de 60 ng / m3 avancé plus tôt cette année ne représentait pas « l’objectif final » de Glencore, selon la responsable des communications la fonderie Horne, Cindy Caouette. « La fonderie proposera un plan par étapes qui permettra de réduire progressivement les émissions grâce à des investissements substantiels pouvant atteindre 500 millions de dollars », avance-t-elle dans une communication écrite.

Une fois ce plan déposé, « nous serons alors à même d’analyser leur nouvelle proposition et nous pourrons ensuite laisser savoir publiquement si cette norme convient à nos attentes », a souligné Ewan Sauves.

Tous les partis d’oppositions exigent que Québec impose la même norme à la fonderie Horne que sur le reste du territoire.

Le député solidaire de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a réitéré cette demande mardi matin sur les réseaux sociaux. « […] Alors que le PLQ a déjà montré son manque de considération pour notre région, la CAQ devra se positionner et ce sera soit du côté de Glencore, soit du côté des citoyens ! Nous à QS, il n’y a pas de questionnement là-dessus. Si on veut être réellement exigeant et de notre temps avec la multinationale, on doit la contraindre à la norme québécoise. Point.