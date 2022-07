Julien Raza se lève avec une migraine chaque matin. Victime d’un puissant coup de chaleur en 2018, cet électricien souffre depuis de séquelles persistantes. La lumière et le bruit le tourmentent. Et la chaleur, il ne peut plus la supporter.

« On pense qu’on est blindés jusqu’à ce que ça arrive, pis ça arrive comme un coup de poing », raconte l’homme qui, encore aujourd’hui, dit ne pas pouvoir réfléchir à un problème complexe sans qu’un puissant mal de tête l’assaille.

La chaleur est probablement la menace la plus concrète, la plus impitoyable et la plus inéluctable posée par les changements climatiques au Québec. Elle met en danger la santé — et même la vie — des personnes les plus exposées et les plus isolées. Celles souffrant de maladies chroniques sont particulièrement à risque.

Trois témoignages recueillis par Le Devoir, dont celui de M. Raza, permettent de mieux comprendre qui sont les victimes de la chaleur dans la province. Ces histoires montrent aussi l’importance de s’adapter rapidement au climat changeant et de freiner son réchauffement.

Travail et traumatismes

Le coup de chaleur dont a été victime M. Raza remonte à l’une des canicules « les plus intenses et les plus soutenues » de l’histoire du Québec. Le 5 juillet 2018, le mercure avoisinait les 34 °C à Beauharnois, en Montérégie, où cet homme de 35 ans travaillait dans un centre de données. La chaleur dégagée par les ordinateurs s’y additionnait alors à celle de l’extérieur.

Pendant que M. Raza fait le ménage, il ressent un malaise. « En deux minutes, j’ai perdu toute l’eau que j’avais dans le corps, raconte-t-il. J’ai commencé à voir tout croche. J’avais de la misère à parler et à bouger. »

Confus, aux prises avec des nausées, il s’extrait de la salle surchauffée. Grâce à des bouteilles d’eau et en se mettant sous un jet d’eau froide, il réussit à abaisser sa température corporelle. Puisqu’il n’est pas en état de conduire, un collègue le dépose chez lui ; il dort ensuite pendant 24 heures.

M. Raza retourne au travail le jour suivant. Il a un nouveau coup de chaleur la semaine suivante. Cette fois-là, il va à l’hôpital, où les médecins le mettent en arrêt de travail pour deux semaines. Mais à son retour au boulot, la chaleur lui assène un troisième « coup de poing ». Ses migraines commencent après ce troisième événement.

« C’est comme si ma tête ne pouvait plus le prendre », dit-il. L’électricien entame alors un arrêt de travail qui, hormis de brefs retours, dure deux ans. Il bénéficie initialement d’indemnités, mais, après le décret de la consolidation de sa lésion de travail, il est contraint de puiser dans ses épargnes, car il ne se sent pas en mesure de retourner à son poste.

« Huit mois pas de salaire, ça te bouffe tes économies, mettons. C’est la mise de fonds de la maison qui est partie pour ma survie », explique-t-il, avec, en main, des diagnostics de céphalées mixtes, d’intolérance à la chaleur et de syndrome post-traumatique lié à la chaleur.

M. Raza considère que son employeur a fait preuve d’« énormément d’ignorance » en matière de prévention contre les dangers de la chaleur. Il estime par ailleurs qu’en vertu des normes du travail, il n’aurait probablement jamais dû travailler dans des salles où, selon lui, la température excédait 50 °C.

De 2017 à 2021, on dénombre au Québec 187 lésions professionnelles liées à la chaleur, selon des données transmises par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) au Devoir. Au moins trois travailleurs sont par ailleurs décédés de coups de chaleur.

Vieillesse et vulnérabilité

Bien que les travailleurs soient sans contredit à risque, ce sont toutefois les personnes âgées, surtout celles souffrant de maladies chroniques ou d’obésité, qui constituent l’essentiel des victimes de la chaleur.

Jean-Marc Michaud habitait avec sa conjointe dans un logement à prix modique à La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, quand, en 2019, des températures élevées frappent la région. L’homme de 78 ans était aux prises avec de nombreux problèmes de santé, explique sa fille, Annie Michaud.

« Il était magané par la vie. Il était encore autonome, mais ça prenait quelqu’un avec lui tout le temps », souligne-t-elle. Douleurs aux jambes, maladie pulmonaire, insuffisance cardiaque, début d’alzheimer : M. Michaud était mal en point. « Trois ou quatre ans avant son décès, il avait passé un mois en dialyse aux soins intensifs », raconte sa fille.

Le matin du 21 juillet, il est resté au lit plus longtemps qu’à l’habitude. Sa conjointe l’a laissé dormir et a vaqué à ses occupations. « À l’heure du dîner, elle est allée voir dans la chambre et elle a dit : “Voyons, Jean-Marc, réveille-toi !” Mais il ne s’est jamais réveillé », raconte Mme Michaud.

Dans son rapport, la coroner conclut que M. Michaud est « probablement décédé d’une insuffisance rénale aiguë sur des reins déjà hypothéqués par la maladie, consécutive à une restriction hydrique et à la chaleur importante et prolongée ».

La chaleur s’accumulait depuis plusieurs jours dans l’appartement du couple, ajoute la coroner. Le jour du décès, il y faisait 29 °C. M. Michaud utilisait un ventilateur et des débarbouillettes d’eau froide pour se rafraîchir, mais ce ne fut pas suffisant.

Bien qu’elle reconnaisse qu’il faisait très chaud chez ses parents, Mme Michaud pense que de strictement pointer la chaleur brosse un portrait incomplet du décès. « Dans leur rapport, les coroners ne peuvent pas juste mettre : c’est la chaleur, merci bonsoir ! Je l’ai un peu sur le coeur… », confie-t-elle.

« De façon générale, on sous-estime encore beaucoup l’impact de la chaleur sur la santé », fait remarquer Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement.

Même quand les gens ne souffrent pas d’un coup de chaleur, les températures élevées « augmentent le stress » sur leur corps, explique la médecin de famille. « La chaleur va précipiter différents problèmes, comme les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les AVC et les insuffisances rénales. »

En période de chaleur extrême, on constate au Québec comme ailleurs une mortalité toutes causes confondues de 10 à 15 % plus élevée, relève la Dre Pétrin-Desrosiers.

Santé mentale et chaleur

En plus des maladies chroniques, un autre facteur de risque méconnu contribue fortement à la vulnérabilité à la chaleur : la schizophrénie.

Lors de la vague de chaleur de 2018 à Montréal, par exemple, 26 % des décès associés à la chaleur ont été constatés chez des personnes schizophrènes, alors que celles-ci représentent moins de 1 % de la population de la métropole.

De l’autre côté du fleuve, Nicole Dagenais faisait partie de cette population à risque. Cette femme de 59 ans atteinte de schizophrénie habitait en juillet 2018 dans une maison de chambres de Longueuil, en Montérégie, quand la puissante canicule frappa le sud du Québec.

« C’est pas quelqu’un qui pouvait prendre des décisions pour elle-même », raconte Denis Dagenais, son frère. « Nous, on le sait : si t’as trop chaud, tu te mets à l’ombre, tu te mets une fan si t’as pas d’air climatisé, tu restes tranquille, tu bois de l’eau. Mais elle, elle n’avait pas la présence d’esprit de faire ça. »

En plus de sa maladie mentale, Mme Dagenais souffrait de problèmes à la glande thyroïde et de psoriasis. Elle prenait un médicament pour contrôler ses épisodes maniaques, un antipsychotique, un anxiolytique et un antidépresseur.

Après avoir habité chez ses parents jusqu’à la mi-quarantaine, Mme Dagenais vivait seule. Depuis que sa soeur, son père et sa mère étaient décédés, elle était plutôt isolée, explique son frère. Nicole et lui s’étaient brouillés et se voyaient rarement.

Le soir du 6 juillet 2018, l’une des voisines de Mme Dagenais dans la maison de chambres, inquiète de ne pas l’avoir aperçue de la journée, demande à faire ouvrir la porte de sa chambre. Elle découvre la dame par terre, le visage contre le sol, sans vie.

Après analyse, la coroner juge que des « complications d’une exposition à la chaleur excessive » expliquent le décès. « Cette chambre-là, c’était un four », relate M. Dagenais. Au moment du décès de Nicole, on n’y trouvait aucun appareil d’air climatisé, mais des ventilateurs qui fonctionnaient.

Par ailleurs, le corps de Nicole Dagenais avait probablement du mal à réguler sa température en raison des médicaments qu’elle consommait, note la coroner. Ce problème explique en partie pourquoi les personnes souffrant de schizophrénie sont surreprésentées dans les décès caniculaires.

Solutions fraîcheur

Les deux victimes et le proche d’une victime interrogés par Le Devoir insistent sur une chose : l’air climatisé aurait pu changer les choses.

Ce n’est toutefois pas la panacée permettant de parer aux vagues de chaleur meurtrières multipliées par la crise climatique, répond Céline Campagna, chercheuse sur les questions de climat à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En cas de panne de courant majeure lors d’une canicule, une dépendance à la climatisation pourrait entraîner une « hécatombe ». « Il est impensable de mettre tous nos oeufs dans le même panier, ce serait même dangereux », explique-t-elle. Par ailleurs, en refroidissant les bâtiments, la climatisation réchauffe l’air extérieur. Cela crée un environnement encore plus chaud pour les voisins qui n’ont pas de climatiseur.

« Dans un monde idéal, les établissements publics — les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, les ressources intermédiaires — seraient climatisés et les municipalités pourraient offrir des haltes rafraîchissantes », croit pour sa part la Dre Pétrin-Desrosiers. Toutefois, installer la climatisation dans toutes les résidences est « illusoire » et ne change rien au problème de fond, selon elle.

Les solutions préconisées par les experts consistent ainsi à mobiliser les organismes communautaires lors des canicules, à renforcer le tissu social, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à massivement verdir les milieux de vie.

À propos de verdissement, Julien Raza saisit chaque occasion de s’immerger en forêt pour soulager les séquelles de son coup de chaleur. Ce résident de Montréal s’évade presque chaque fin de semaine en camping. Depuis l’automne dernier, il a aussi changé d’emploi : il est maintenant électromécanicien dans l’industrie alimentaire, où il profite d’un environnement de travail frais.

Avec sa conjointe, il prévoit de déménager dans les Laurentides dès l’automne prochain pour fuir la touffeur croissante de Montréal. « Je ne veux pas passer mon temps dans un appartement dans le noir. On n’a pas de terrain, nous autres, c’est pour ça qu’on sort de la ville chaque week-end : c’est la seule façon de survivre là-dedans. »