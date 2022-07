Une ourse noire en cavale abattue dans Lanaudière

Une ourse noire en cavale qui représentait « une menace à la sécurité publique » a été abattue jeudi matin dans la ville de Charlemagne, située dans la région de Lanaudière, après avoir mobilisé les forces de l’ordre et des agents de protection de la faune pendant plusieurs heures.

L’animal — une femelle ayant presque atteint la taille adulte — a d’abord été localisé tôt jeudi sur le terrain du concessionnaire automobile Volkswagen, près des autoroutes 40 et 640. Des policiers ont alors rapidement été déployés sur les lieux vers 5 h du matin pour assurer un périmètre de sécurité et ainsi éviter que des résidents soient en contact avec l’animal.

« Les policiers sont vraiment restés pour s’assurer que si jamais des personnes venaient, le périmètre allait être sécurisé », explique au Devoir la porte-parole du Service de police de la Ville de Repentigny, dont le corps de police dessert aussi Charlemagne, Marie-Christine Garon. Les agents de protection de la faune sont ensuite arrivés sur le site du concessionnaire automobile vers 8 h, où ils ont confiné l’ours noir, avant d’abattre celui-ci. Un dénouement qui a causé l’ire des citoyens sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de la Ville de Charlemagne.

« Les gens se demandent pourquoi il n’a pas été endormi ou relocalisé », relève Mme Garon.

La Ville a d’ailleurs confirmé par voie de communiqué, peu après 9 h, que le périmètre de sécurité mis en place en raison de la présence de cet ours en milieu urbain avait été levé. « C’est avec tristesse que nous avons appris que l’ours présent sur le territoire a été abattu par les agents de la faune », a écrit la Ville.



Un abattage inévitable

Joint par Le Devoir, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec a indiqué que l’abattage de l’animal était inévitable. « Après avoir tenté sans succès à deux reprises l’immobilisation chimique dans le but de relocaliser l’animal, les agents de protection de la faune ont dû procéder à l’abattage de la bête, qui constituait une menace à la sécurité publique », a indiqué le ministère par courriel. Celui-ci ajoute que l’animal sera envoyé pour analyse et qu’ « un rapport de nécropsie sera produit ».

« Rappelons que les agents de protection de la faune priorisent toujours la relocalisation d’animaux lorsque la situation le permet », a insisté le ministère.

Mardi, un ours noir a aussi été aperçu par plusieurs citoyens dans la municipalité de Saint-Liguori, à Lanaudière, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Charlemagne. La municipalité de Saint-Jacques, dans la même région, a aussi confirmé au Devoir jeudi qu’un ours noir a été aperçu se promenant dans ce secteur dans les derniers jours.

Cependant, « il n’est pas possible de déterminer si l’ours aperçu à Saint-Liguori plus tôt cette semaine est le même que celui qui a été abattu ce matin dans le secteur de Charlemagne / Repentigny », a précisé le MFFP.



