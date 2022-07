Un baleineau de baleine à bosse empêtré dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Un baleineau de baleine à bosse empêtré dans un câblage d’engin de pêche a été vu mercredi dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Une tentative de libération de l’animal pourrait avoir lieu s’il est localisé de nouveau. Seuls des intervenants provenant du Nouveau-Brunswick sont toutefois autorisés à intervenir, puisque le Québec n’a aucune équipe de désempêtrement de grands cétacés.

« Un cordage jaune passe sur son dos, en dessous de sa nageoire pectorale droite, et entre dans sa bouche du côté gauche. Aucun casier n’est visible et seulement quelques mètres de cordage trainent derrière lui », a expliqué jeudi matin le Réseau d’observation de mammifères marins sur sa page Facebook, en décrivant la situation du baleineau empêtré.

Selon les informations disponibles jeudi matin, ce baleineau serait un jeune né au cours des derniers mois. Il serait donc arrivé dans le parc marin avec sa mère. Mercredi, il nageait d’ailleurs avec une baleine adulte. On ne sait toutefois pas s’il s’agit d’une femelle bien connue, comme le sont certaines qui fréquentent le secteur année après année.

Deux équipes de Pêches et Océans Canada et une provenant du Campobello Whale Rescue Team, du Nouveau-Brunswick, tentaient jeudi matin de repérer l’animal. Une tentative de libération de la jeune baleine pourrait alors avoir lieu.

Il faut savoir qu’il n’existe aucune équipe autorisée à intervenir pour libérer de grands cétacés au Québec, et ce, même si des centaines de baleines fréquentent la portion québécoise du Saint-Laurent. « L’équipe de de sauvetage de baleines de Campobello est l’organisation autorisée par Pêches et Océans Canada pour effectuer des manoeuvres de désempêtrement », a indiqué jeudi la direction du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Dans ce contexte, Parcs Canada, qui gère le parc marin, précise que son rôle « est d’apporter un soutien dans ces situations qui sont coordonnées par le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins ».

Les baleines à bosse sont très présentes dans les eaux du Saint-Laurent, et notamment dans le parc marin, à cette période de l’année. Et l’année 2021 avait été marquée par un nombre record d’observations de baleines à bosse et de rorquals communs dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Il est toutefois très rare que des animaux empêtrés soient observés dans ce secteur, qui est aussi très fréquenté par les bateaux de croisières d’observation des baleines.

Au fil des ans, des cas d’empêtrement ont toutefois été observés chez la baleine à bosse, le rorqual commun et le petit rorqual, notamment. Le cas le plus médiatisé a été celui de Capitaine Crochet, un rorqual commun bien connu dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, qui s’était empêtré dans un casier de pêche au crabe des neiges. L’animal n’a jamais été revu.

Plusieurs cétacés portent aussi des cicatrices après s’être empêtrés dans des engins de pêche ou après avoir été heurtés par des bateaux. En 2020, un rorqual commun a été sévèrement mutilé dans le parc marin. Il n’a jamais été possible de savoir précisément comment était survenu cet incident.

Plus de détails suivront.