Produire de la nourriture à l’ombre des panneaux solaires

La population mondiale grandit : elle mange donc de plus en plus. La demande en énergies renouvelables s’accroît également d’année en année. Pour répondre à ces deux besoins, il serait possible de faire d’une pierre deux coups : produire notre nourriture à l’ombre des panneaux solaires.

C’est du moins ce que promettent les adeptes de « l’agrivoltaïque », un néologisme désignant la pratique de l’agriculture combinée, sur la même parcelle de terre, à la production d’énergie photovoltaïque.

Depuis environ cinq ans, ces technologies agricoles suscitent beaucoup d’engouement. Dans certains climats, les brocolis, les piments jalapeño et les tomates cerises poussent aussi bien, sinon mieux, sous les panneaux solaires qu’en plein soleil, selon un corpus d’études grandissant.

Dans les environnements arides, les panneaux photovoltaïques, perchés à quelques mètres au-dessus du sol, offrent de l’ombre aux plantes. Cela protège la végétation et le sol d’une évaporation excessive.

Les panneaux diminuent certes l’ensoleillement, ce qui peut nuire à la photosynthèse. Toutefois, dans certains milieux, c’est plutôt un soulagement pour les plantes, qui autrement peuvent souffrir d’un trop-plein de lumière ou de chaleur.

Pour les agriculteurs, la production d’électricité génère un profit alléchant. Selon une étude coréenne publiée récemment, les panneaux solaires entraînent des profits 10 fois supérieurs à ceux des brocolis pour une superficie donnée.

L’agrivoltaïque comporte également des avantages pour la production d’énergie solaire. Le sol cultivé est moins chaud que le gravier des parcs solaires. Or, une plus basse température permet aux panneaux photovoltaïques de convertir plus efficacement l’énergie du soleil en électricité.

Protéger les raisins

L’agrivoltaïque n’est pas une pratique tout à fait nouvelle. Au Japon, par exemple, cette technologie est utilisée depuis au moins une vingtaine d’années, relève Jean-François Lerat, un ingénieur-chercheur à l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) de l’Université de Sherbrooke.

« On ne parle pas juste de quelques installations expérimentales, mais d’hectares et d’hectares de panneaux solaires combinés à la culture de riz et de gingembre », dit-il.

En Europe, l’agrivoltaïque fait tranquillement son chemin chez les viticulteurs. L’installation de panneaux photovoltaïques au-dessus des vignes permet de protéger les raisins du soleil et de la chaleur, qui se fait de plus en plus intense avec les changements climatiques.

Certains systèmes agrivoltaïques permettent de contrôler la disposition des panneaux grâce à la robotisation. Cela rend possible un contrôle très précis du microclimat où pousse la plante, et donc d’optimiser son développement.

L’entreprise québécoise Boralex, qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables, s’intéresse à l’agrivoltaïque. En 2021, elle a signé un partenariat avec la société française Sun’Agri, spécialiste de la technologie, afin de développer ce créneau en Europe. Cette dernière compte déjà de nombreuses installations chez des viticulteurs.

Et au Québec, que vaut l’agrivoltaïque ? Le bas prix de l’électricité d’Hydro-Québec réduit l’attrait financier de la production d’énergie solaire. Par ailleurs, la chaleur n’est pas (encore) trop délétère pour la plupart des cultures. M. Lerat croit néanmoins que, si on l’adapte intelligemment, cette technologie est prometteuse pour les cultivateurs de la province.

« Les agriculteurs sont de plus en plus sous pression. Cela peut représenter une source de revenus complémentaires. Mais l’intérêt, c’est surtout la synergie que cela peut créer avec les cultures », dit celui qui cherche justement à préciser le potentiel de l’agrivoltaïque au Québec grâce à ses travaux.