La grippe aviaire frappe les phoques du Saint-Laurent

La grippe aviaire n’a pas seulement tué des milliers d’oiseaux du Québec. Elle a aussi entraîné une hausse marquée des mortalités chez les phoques communs du Saint-Laurent. L’impact qu’auront ces mortalités sur la population de pinnipèdes reste à déterminer.

Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins a recensé jusqu’à présent cette année un nombre inhabituellement élevé de phoques communs morts ou malades dans le Saint-Laurent. Un total de 93 carcasses ont été retrouvées jusqu’à présent, dont 73 uniquement au mois de juin.

« En fait, le nombre de phoques communs trouvés jusqu’ici cette année représente une augmentation d’environ huit fois la moyenne annuelle des dernières années », souligne le vétérinaire Stéphane Lair, directeur du Centre québécois sur la santé des animaux sauvages, dans un texte publié mardi sur le blog « Healthy Wildlife ».

Pour tenter de comprendre cette hausse marquée des décès, des carcasses de phoques et des échantillons prélevés sur le terrain ont été envoyés pour analyses au centre régional pour le Québec du Réseau canadien pour la santé de la faune.

« Les résultats obtenus jusqu’ici indiquent que l’augmentation des mortalités observée chez ces phoques communs serait associée à des infections par le virus de l’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène », écrit le Dr Stéphane Lair. Ces résultats devraient être confirmés par Pêches et Océans Canada d’ici peu.

« Bien que les risques de transmission de ce virus influenza à l’Homme et aux animaux domestiques semblent faibles, il est recommandé de ne pas s’approcher, et surtout de ne pas toucher un phoque malade ou mort. On préviendra aussi les contacts entre nos animaux domestiques et les phoques ou les oiseaux morts », souligne Stéphane Lair.

Pour le moment, les impacts de ces mortalités sur la population de phoques communs restent à déterminer, selon le vétérinaire. Cette espèce est la seule à demeurer toute l’année dans le Saint-Laurent. C’est aussi la moins abondante des quatre espèces qui fréquentent l’estuaire et le golfe. Selon Pêches et Océans Canada, on compterait entre 20 000 et 30 000 phoques communs. Ils peuvent être victimes de harcèlement, notamment sur les plages, où les femelles mettent bas.

Oiseaux morts

Pour l’instant, les cas positifs chez les phoques communs proviennent tous de la région du Bas-Saint-Laurent, une région où plusieurs cas de grippe aviaire ont été recensés chez des oiseaux sauvages. Ce virus a causé la mort de milliers d’oiseaux de plusieurs espèces au Québec, dont l’oie des neiges, la bernache du Canada, l’eider à duvet et le fou de Bassan. Plusieurs espèces se nourrissant d’oiseaux infectés morts, comme l’urubu à tête rouge, le pygargue à tête blanche, les corvidés et les goélands, ont aussi été affectées.

Aux Îles-de-la-Madeleine, plus de 5000 carcasses d’oiseaux ont été ramassées jusqu’à présent, alors que la période de fort achalandage touristique bat son plein. L’imposante colonie de fous de Bassan de l’île Bonaventure, qui compte plus de 100 000 individus, est aussi touchée par la grippe aviaire.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, « il faut maintenant considérer que le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 s’est répandu dans l’ensemble des régions du Québec ». Le site Web pancanadien qui fait un suivi de l’évolution de l’influenza aviaire permet d’ailleurs de constater que le virus est effectivement présent à grande échelle sur le territoire du Québec. On a notamment recensé des cas dans la région de Montréal, en Estrie, en Mauricie, dans la région de Québec et au Lac-Saint-Jean.