Le fédéral se dit préoccupé des coupes effectuées au «Champ des monarques»

Le gouvernement fédéral a contacté Aéroports de Montréal (ADM) pour lui faire part de ses « préoccupations », alors que la corporation a coupé la végétation d’un milieu en friche qui est considéré comme un habitat critique pour le papillon monarque, mais aussi pour plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux. Or, la législation canadienne interdit de nuire aux oiseaux migrateurs et de détruire leurs nids.

« Le ministre Omar Alghabra a déjà écrit directement au p.-d.g. d’ADM pour lui faire part de ses préoccupations, réclamer des détails sur les prochaines étapes dans ce dossier et lui réitérer l’urgence de la situation », a fait valoir mardi le cabinet du ministre, dans une réponse écrite aux questions du Devoir.

« Notre bureau fait des suivis hebdomadaires avec ADM pour connaître leur plan et les empresser de progresser sur ce dossier. Notre gouvernement prévoit aussi tenir une rencontre prochainement entre le ministre et l’aéroport pour discuter de la situation », a ajouté le cabinet du ministre.

Il faut savoir que Transports Canada est propriétaire du terrain, qui est loué à Aéroports de Montréal. Les modalités du bail d’ADM comprennent « des exigences de protection de l’environnement », selon ce qu’a précisé le ministère fédéral. « À cet égard, ADM est tenu d’assurer la protection de l’environnement sur les lieux loués et doit respecter les lois environnementales en vigueur. »

Protection des oiseaux

Une de ces lois concerne la « Convention concernent les oiseaux migrateurs », a indiqué Environnement et Changement climatique Canada, dans une réponse écrite. Celle-ci interdit formellement « de nuire aux oiseaux migrateurs et de déranger ou de détruire leurs nids ou leurs oeufs et ce partout au Canada ».

Le terrain en friche qui a fait l’objet de coupes récemment de la part d’ADM sert justement d’habitat et de site de nidification pour de nombreuses espèces migratrices protégées par cette législation. Or, « les règlements ne fournissent pas d’autorisation ou de permis pour des activités, comme celles mises de l’avant ici, qui peuvent par mégarde tuer ou faire du tort aux oiseaux migrateurs, ou encore détruire ou déranger leurs nids ou leurs oeufs ».

Pour le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Québec, Alain Branchaud, il serait donc nécessaire d’aller inspecter le site, afin de vérifier si ADM a enfreint la loi. « La convention sur les oiseaux migrateurs est très stricte et on ne peut pas la contourner », précise-t-il.

M. Branchaud souligne toutefois que le statut d’espèce « préoccupante » du papillon monarque, en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada, ne permet pas au gouvernement fédéral d’intervenir pour protéger son habitat. Dans ce cas-ci, il s’agirait de préserver ce secteur important pour l’asclépiade, l’unique plante dont se nourrissent les chenilles de monarques. Le biologiste affirme cependant que dans le cadre du plan de gestion de cette espèce, le fédéral devrait faire la « promotion » des mesures à prendre pour la préserver, et ce, auprès des différents ministères.

Si le papillon monarque est classé comme espèce « préoccupante » dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a classé ce papillon comme étant « en voie de disparition » dès 2016. C’est ce comité composé d’experts qui évalue et désigne les espèces sauvages qui risquent de disparaître au pays.

Le statut d’espèce « en voie de disparition » est le plus sévère avant la disparition pure et simple d’une espèce. Ce statut prévoit un plan de rétablissement qui impose au gouvernement fédéral de déterminer et de protéger l’habitat essentiel d’une espèce. Plusieurs habitats pourraient donc être désignés au Québec, dont possiblement le « Champ des monarques ».

« Tonte de gazon »

Réagissant mardi, le cabinet de la mairesse Valérie Plante a déploré la « tonte » effectuée sur le terrain loué par ADM. « Le champ des monarques est extrêmement important pour la biodiversité et on s’attend à ce que tous les occupants du secteur posent des gestes concrets pour assurer sa protection. En février dernier, notre administration a d’ailleurs protégé les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le secteur sud du Technoparc, et on s’attend à ce que nos partenaires emboîtent le pas. »

ADM se défend d’avoir détruit l’habitat des monarques. Dans un courriel envoyé lundi au Devoir, les autorités aéroportuaires ont indiqué qu’il y a deux semaines, une « tonte de gazon » a été effectuée « en raison de la présence d’herbe à poux et d’herbes longues, qui constituent des nuisances ».

« Nos équipes n’ont certainement pas “rasé” le terrain, tel qu’allégué par certains groupes, mais ont procédé à une coupe comme il est standard de le faire dans le cadre des opérations normales d’entretien du site aéroportuaire », a affirmé Éric Forest, conseiller en communications chez ADM.

Aéroports de Montréal soutient que le site comptait peu d’asclépiades et que les milieux humides n’ont pas été altérés. « Aucune espèce sensible, aucun habitat sensible ou aucune zone protégée ne sont présents dans ce secteur », assure l’organisme.