Réduire les émissions de GES… sans changer le système

Dans une décision rendue jeudi, la Cour suprême des États-Unis a restreint les pouvoirs de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon le plus haut tribunal américain, l’agence fédérale outrepasserait son mandat si elle orchestrait une transition nationale vers l’électricité renouvelable. Décryptage en quatre questions par notre journaliste du Pôle environnement Alexis Riopel.

Qu’est-ce que la décision empêche ?

Le jugement signé par six des neuf magistrats de la haute cour américaine affirme que l’EPA doit se contenter de réglementer les émissions polluantes crachées par les cheminées des centrales électriques. Restructurer le « cocktail énergétique de la nation » — une action systémique aux conséquences économiques majeures — demande une directive explicite du Congrès des États-Unis, selon le document.

La décision empêche l’EPA de favoriser une « transition générationnelle » du parc de production électrique américain pour le sortir peu à peu du charbon. En pratique, l’Agence ne peut donc pas recourir à des systèmes de plafonnement des émissions. Son action doit plutôt concerner des règles auxquelles chaque centrale au charbon peut espérer se conformer.

« Quel serait le meilleur système pour réduire les émissions de carbone des centrales au charbon ? La réponse est évidente : il faut arrêter de les utiliser. C’est le meilleur système ! À mon avis, c’est évident, mais ce n’est pas de cette façon que la Cour a vu les choses », explique Patrick Parenteau, professeur de droit de l’environnement à l’Université du Vermont.

Les émissions imputables à la production d’électricité aux États-Unis s’élèvent à 1500 millions de tonnes d’équivalent CO 2 par an, soit 25 % des GES du pays.

Quelle est la cause menant à cette décision ?



Ce jugement, nommé West Virginia v. Environmental Protection Agency, découle de la contestation judiciaire menée par certains États (et par l’industrie du charbon) d’un projet de l’ère Obama : le Clean Power Plan.

Conformément à ce plan, les États auraient dû diminuer progressivement les émissions de GES imputables à leur production d’électricité. Une réduction de 32 % par rapport aux valeurs de 2005 était ciblée pour 2030. Pour y arriver, les États pouvaient ajouter des installations éoliennes ou solaires à leur parc électrique, ou encore soumettre les entreprises énergétiques à des instruments tels que des bourses du carbone.

Cette initiative n’a finalement jamaisvu le jour. La Cour suprême l’avait d’abord temporairement bloquée en 2016 par simple décret, puis l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump l’a reléguée aux oubliettes. Le haut tribunal américain a ainsi choisi de se prononcer cette semaine sur le Clean Power Plan même si l’EPA travaille actuellement sur un plan différent, qui doit entrer en vigueur en 2024.

Qu’est-ce que la décision n’empêche pas ?

Contrairement à ce que certains observateurs craignaient, la Cour suprême des États-Unis n’a pas dépouillé l’EPA de son pouvoir d’appliquer la loi concernant la pollution atmosphérique (Clean Air Act) aux émissions de CO 2 . Reste que, dans le secteur de la génération d’électricité, ses options sont désormais sérieusement limitées.

L’agence pourrait exiger des centrales existantes qu’elles améliorent leurperformance énergétique et, donc, qu’elles émettent légèrement moins de CO 2 par unité d’énergie. Cette option aurait toutefois tendance à retarder la fin de l’ère des énergies fossiles.

L’EPA pourrait aussi, sans contrevenir à la nouvelle décision de la Cour suprême, imposer aux centrales existantes de piéger et de séquestrer le carbone à la sortie de leurs cheminées. Elle exige déjà un piégeage partiel pour les nouvelles centrales au charbon.

« Je suis cependant certaine que cette option serait défiée devant les tribunaux, affirme Deborah Sivas, professeure de droit de l’environnement à l’Université Stanford. Les propriétaires des centrales au charbon ne veulent pas de ces systèmes très coûteux. Ils pourraient argumenter en disant que ce n’est pas une technologie dont l’efficacité a été adéquatement démontrée », et donc que l’EPA ne peut pas la leur imposer.

Finalement, l’EPA pourrait aussi exiger que les centrales au charbon adaptent leurs installations pour brûler un mélange de gaz naturel (méthane) et de charbon, comme certaines le font déjà. Toutefois, en prenant en compte les fuites de méthane — un GES plus puissant que le CO 2 lorsqu’il n’est pas brûlé —, il n’est pas assuré que le climat y gagne. Et dans le meilleur des cas, les gains ne seraient que marginaux.

La bonne nouvelle, c’est que, même sans réglementation, les forces du marché ont fait perdre beaucoup de plumes aux centrales au charbon ces dernières années. « Je ne m’attends pas à ce que le nouveau jugement change la trajectoire du charbon aux États-Unis, qui est de toute manière sur la pente descendante », affirme la professeure Sivas. Les centrales au gaz naturel ont cependant le vent dans les voiles.

À quoi cette décision ouvre-t-elle la porte ?



La récente décision fragilise le pouvoir des agences gouvernementales américaines comme l’EPA. Selon la doctrine des « questions majeures » déployée dans le jugement, ces entités administratives ne peuvent dorénavant pas prendre de décisions aux conséquences économiques majeures sans un mandat explicite du Congrès américain, puisque c’est ce dernier qui répond directement des électeurs.

Évidemment, la branche législative des États-Unis pourrait orchestrer elle-même une sortie du charbon. Toutefois, un blocage du Congrès rend cette option hautement improbable dans un avenir proche, selon Mme Sivas. « Et on court contre la montre » dans le dossier du climat, relève-t-elle.

Et si certains analystes craignent que West Virginia v. EPA puisse empêcher l’Agence d’agir pour réduire les émissions associées au secteur du transport, Patrick Parenteau en doute. À son avis, puisque cette dernière resserre régulièrement ses normes concernant les émissions polluantes des véhicules depuis des décennies, il serait difficile pour quiconque de faire valoir qu’un nouveau tour de vis aurait besoin de l’aval des élus.

Il risque cependant d’être plus difficile à l’avenir pour l’EPA de réglementer certaines industries polluantes semblables, dans la forme de leurs installations, aux centrales électriques — les usines de ciment, par exemple. « Je crois que ce type de règles seraient vulnérables au même genre d’argumentaire fondé sur la doctrine des questions majeures », conclut la professeure Sivas.