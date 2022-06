Le gouvernement Trudeau interdira six objets de plastique à usage unique

Le gouvernement Trudeau interdira la vente de certains objets de plastique à usage unique « néfastes » d’ici la fin de 2023, mais aussi leur exportation d’ici trois ans. Ottawa espère ainsi réduire la quantité de plastique qui se retrouve chaque année dans l’environnement, alors qu’à peine 9 % de ce qui est utilisé au Canada est actuellement recyclé.

Dans le cadre du règlement qui a été annoncé lundi matin à Québec, la fabrication ou l’importation de six objets sera interdite d’ici la fin de 2022, puis l’exportation d’ici la fin de 2023 : les sacs d’emplettes, les ustensiles, les anneaux des emballages de boissons, les bâtonnets à mélanger et « les récipients alimentaires fabriqués entièrement ou en partie de plastiques problématiques difficiles à recycler ».

En ce qui a trait aux pailles, elles pourront toujours être fabriquées et vendues, mais avec des contraintes. « Par exemple, il sera possible de s’en procurer pour une utilisation à la maison, dans des contextes sociaux et dans des milieux médicaux, comme à l’hôpital et dans des établissements de soin de longue durée », précise le communiqué publié par le gouvernement fédéral.

« D’ici la fin de l’année, il sera interdit de fabriquer ou d’importer ces plastiques néfastes. Par la suite, les entreprises commenceront à offrir les solutions durables réclamées par les Canadiens, que ce soit les pailles de papier ou les sacs réutilisables », a fait valoir le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault.

29 000 tonnes

« Nous devons éliminer la pollution de plastique et passer à une économie circulaire », a-t-il ajouté. Selon les estimations du gouvernement fédéral, la nouvelle réglementation permettra d’éliminer 22 000 tonnes de « pollution plastique » sur une période de 10 ans, « soit l’équivalent de plus d’un million de sacs à ordures remplis de détritus ».

À titre de comparaison, à l’heure actuelle, environ 29 000 tonnes de plastique sont déversées dans l’environnement chaque année au Canada. Les Canadiens utilisent chaque année plus de 4,6 millions de tonnes de plastique. Or, à peine 9 % de ce plastique est actuellement recyclé. Le gouvernement Trudeau s’est toutefois engagé à atteindre une cible de recyclage de 90 % d’ici 2030.

Une « évaluation scientifique » commandée par Ottawa a déjà mis en lumière le fait qu’il existe plusieurs incertitudes sur les impacts pour la santé de notre exposition chronique aux particules de plastique.

« Les humains peuvent être exposés à des microplastiques en ingérant des aliments, de l’eau embouteillée et de l’eau du robinet, ainsi qu’en inhalant de l’air intérieur ou extérieur. Toutefois, les renseignements sur les effets de ces microplastiques sur la santé humaine sont limités, et des recherches supplémentaires sont requises pour mieux déterminer les tissus cibles, les doses seuils et les modes d’action », soulignait le document.

L’analyse indiquait aussi que la pollution par les particules de plastique est très présente dans notre quotidien. « Les sources de pollution de l’air intérieur par les microplastiques incluent la perte de fibres par les vêtements, l’ameublement, les tapis et des biens domestiques, alors que les microplastiques polluant l’air extérieur proviennent de diverses sources, dont l’usure des pneus des véhicules. »

D’autres détails suivront.