Après avoir essuyé des refus des gouvernements du Québec et du Canada, GNL Québec espère revenir à la charge, après avoir signé un contrat de vente de gaz naturel en Ukraine qui commencerait en 2027. L’entreprise devra toutefois déposer un nouveau projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel et de terminal d’exportation pour espérer relancer son défunt projet industriel.

Selon ce que Symbio Infrastructure (propriétaire de GNL Québec et du projet Gazoduq) a annoncé vendredi par voie de communiqué, une entente d’achat de gaz naturel liquéfié (GNL) a été signée avec « Naftogaz of Ukraine », une société d’État ukrainienne.

Les deux entreprises estiment que du gaz naturel liquéfié au Québec, dans le cadre d’une nouvelle mouture du projet Énergie Saguenay, pourrait être transporté par navire vers l’Europe d’ici cinq ans.

Dans le communiqué publié vendredi, le président du conseil d’administration de GNL Québec, a réaffirmé que le projet de son entreprise serait « carboneutre » et que l’utilisation du gaz naturel permettrait de remplacer, en Europe, des sources énergétiques plus polluantes.

Lobbying

Malgré les refus du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec, GNL Québec a maintenu ses mandats de lobbying au cours des derniers mois. GNL Québec compte ainsi toujours un mandat actif au registre québécois. Son inscription a été renouvelée en date du 14 février 2022. En plus de Tony Le Verger, on compte le président du conseil d’administration de GNL Québec, Jim Illich, inscrit comme lobbyiste. Leur mandat est valable jusqu’au 1er mars 2023.

Au registre des entreprises du Québec, GNL Québec a toujours une inscription active et « aucune intention de liquidation ou de dissolution n’a été déclarée », selon ce qu’on peut lire dans l’« état de renseignement » de l’entreprise.

Selon les informations disponibles au Registre fédéral des lobbyistes, le président de GNL Québec, Tony Le Verger, a inscrit des communications en février, mars et avril 2022, soit après le rejet officiel du projet par le gouvernement de Justin Trudeau, à la suite de l’évaluation environnementale fédérale.

Le gouvernement de François Legault a répété à plusieurs reprises que le refus de GNL Québec était définitif. Le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois s’opposaient par ailleurs déjà au projet, et ce, avant le refus annoncé en juillet 2021 par le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette.

Malgré ces rejets à Québec et à Ottawa, les promoteurs du gazoduc, de l’usine de liquéfaction et du terminal maritime pourraient présenter un nouveau projet. Celui-ci serait toutefois soumis de nouveau à l’ensemble de la procédure environnementale, incluant des consultations publiques. Quant au gazoduc qui alimenterait une éventuelle usine de liquéfaction, son approbation revient uniquement au gouvernement fédéral.

Les candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre et Jean Charest ont promis de relancer le projet gazier GNL Québec. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a plaidé dans le même sens.

Plus de détails suivront.