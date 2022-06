Déclin en vue pour les huards à collier

Ce texte est tiré du « Courrier de la planète » du 7 juin 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

On l’associe le plus souvent aux grands espaces sauvages et aux lacs peu perturbés par l’activité humaine, mais le huard à collier (aussi connu sous le nom de plongeon huard) est également réputé pour son chant magnifique, qu’on peut entendre de très loin à la tombée du jour, voire en pleine nuit.

Sur notre photo, on voit d’ailleurs un de ces couples de huards, qui revient année après année sur le lac Lyster, dans les Cantons-de-l’Est, au pied du mont Pinacle. Les deux huards ont été photographiés dimanche dernier, en pleine parade nuptiale, dans un contexte de saison de reproduction pour l’espèce.

Selon une analyse produite l’an dernier par l’organisme Oiseaux Canada, il semble toutefois que le plongeon huard soit en difficulté au pays, en raison de la baisse de productivité des couples.

Selon l’inventaire piloté par l’organisme, qui a aussi pris en compte les relevés des années passées, la productivité, et donc la capacité des couples à produire des oisillons jusqu’à leur envol du nid, a connu un déclin marqué au cours des 30 dernières années.

Cette capacité de reproduction aurait reculé en moyenne de 1,4 % par année. « Au début des années 1990, elle était en moyenne supérieure à 0,7 jeune par couple par année, puis elle est descendue à environ 0,55 ces dernières années. Cela peut sembler être une baisse minime, mais si la tendance se maintient et que la productivité chute en dessous de 0,48, les effectifs amorceront vraisemblablement un déclin », peut-on lire dans le rapport.

Même si la population de plongeons huards n’est pas directement menacée actuellement au Canada, avec environ 240 000 couples, Oiseaux Canada prévient que celle-ci pourrait se retrouver « en difficulté » au cours des prochaines années.

Causes à trouver

Pour le moment, il semble difficile de cerner les causes de cette baisse de productivité de petits huards élevés jusqu’à leur émancipation. Il est possible que plusieurs facteurs combinés expliquent ce déclin, dont les pluies acides, la contamination par le mercure présent dans les poissons, l’aménagement des rives, la navigation de plaisance et les bouleversements climatiques.

L’organisme, qui s’appuie notamment sur des bénévoles pour réaliser les inventaires à l’échelle canadienne, compte étudier ces différentes pistes afin de déterminer si elles ont une influence sur la trajectoire de la population de cet oiseau.

Les huards à collier ne font pas exception au sort d’autres espèces de la faune aviaire à l’échelle nord-américaine, y compris au Québec. Plusieurs populations d’oiseaux connaissent des déclins importants. Selon une étude publiée en 2019 dans la revue Nature, la faune aviaire d’Amérique du Nord a décliné de 29 % depuis 1970, ce qui représente la perte d’environ trois milliards d’oiseaux.

Plus de 90 % des 3,2 milliards d’oiseaux disparus appartiennent à 12 familles de passereaux, soit des oiseaux chanteurs et percheurs, parmi lesquels figurent les bruants, les parulines, les alouettes, les chardonnerets, les roselins, les moineaux, les carouges, les étourneaux, les hirondelles et les engoulevents.

