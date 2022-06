Quelques grands mammifères d’Europe sont de retour en force

Ce texte est tiré du « Courrier de la planète » du 31 mai 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

En 2010, les 190 pays membres de la Convention sur la diversité biologique (CDB) de l’ONU s’étaient fixé 20 objectifs, communément appelés les objectifs d’Aichi, afin de s’attaquer à la perte de biodiversité. Dix ans plus tard, seulement 6 objectifs ont été atteints partiellement et aucun ne l’a été totalement.

En parallèle à ce sombre constat, quelques histoires heureuses ont néanmoins eu lieu ces dernières décennies. Aujourd’hui, Le Devoir se penche sur le cas de l’Europe, où plusieurs espèces sur le bord de l’extinction ont été réintroduites grâce à des efforts de conservation.

Dans un rapport intitulé « Wildlife Comeback in Europe », publié en 2013, des scientifiques ont recueilli des données sur l’évolution des populations de mammifères en Europe depuis 1960.

Résultat : il y avait trente fois plus de bisons européens que 50 ans auparavant. Ils s’étaient pourtant éteints à l’état sauvage au début du XXe siècle, en raison d’une forte pression de la chasse et de la perte de leur habitat.

Le castor d’Europe a connu le rétablissement le plus remarquable, avec une augmentation de 14 000 %. Les chercheurs ont également recensé dix fois plus de phoques gris, cinq fois plus de cerfs élaphes et quatre fois plus de sangliers et de loups gris que 50 ans plus tôt.

Seul le lynx ibérique ne présentait pas de signe de rétablissement au moment de la publication du rapport. L’espèce a toutefois connu une reprise au cours de la dernière décennie, passant de la catégorie « En danger critique d’extinction » à « En danger » sur la liste des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2015.

Comment expliquer cette reconstitution des populations de mammifères ? En bref, plusieurs pays ont mis en place des politiques de protection accrues, telles que des interdictions complètes ou des quotas de chasse, la protection juridique de zones désignées, des patrouilles pour attraper les braconniers illégaux et des régimes de compensation pour la reproduction de certaines espèces.

Ce fut le cas pour le bison européen. Après un programme d’élevage et de réintroduction basé sur 54 individus restés en captivité, les populations sauvages ont pu être rétablies dans des régions d’Europe centrale et orientale. La première réintroduction a eu lieu en 1952 dans la forêt de Białowieża, en Pologne, puis la population a commencé à se reproduire en 1957, ce qui coïncide avec la tendance à la hausse.

Pour sa part, le phoque gris a pu se rétablir en raison d’une protection juridique. L’espèce est devenue protégée sur l’ensemble de son aire de répartition européenne au XXe siècle. Comme la surexploitation a été responsable de la diminution des populations autrefois abondantes, ces mesures protectrices ont contribué à la recolonisation d’une grande partie du continent.

Malgré le retour en force de ces nombreux mammifères européens, les résultats de ce rapport doivent être considérés dans le contexte de déclins historiques importants, car de nombreuses espèces n’ont toujours pas encore atteint leur niveau d’origine, avant le déclin.

