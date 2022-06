Une mort mystérieuse pour un des petits rorquals de Montréal

Ce texte est tiré du « Courrier de la planète » du 31 mai 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

L’analyse de la carcasse du petit rorqual retrouvé mort dans le secteur de Contrecœur jeudi dernier n’a pas permis de déterminer la cause du décès de cette baleine, la deuxième à être arrivée dans la région de Montréal au début du mois de mai.

Après avoir été repéré jeudi dernier dans le secteur de Contrecœur, le petit rorqual a été tiré vers la rive, avant d’être transporté par camion jusqu’à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe.

L’équipe du Dr Stéphane Lair, qui a procédé à la nécropsie (l’analyse de la carcasse) de l’animal, n’a toutefois pas été en mesure de déterminer la cause exacte du décès de ce jeune mâle de 3,8 mètres, vraisemblablement âgé d’un à deux ans.

« La nécropsie n’a pas révélé de cause significative de mortalité et aucun signe de traumatisme n’a été observé », précise le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). Le jeune cétacé n’aurait donc pas été heurté par un navire après avoir été observé pour la dernière fois le 14 mai en soirée, entre les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

« L’absence d’aliment dans l’estomac indique que l’animal ne se serait pas alimenté récemment », donc lors de son séjour de quelques jours dans les eaux du fleuve Saint-Laurent de la région de Montréal.

Les experts ont toutefois constaté que la peau de la baleine était couverte d’oomycètes, « un organisme observé également sur le rorqual à bosse de Montréal en 2020 qui suggère un séjour prolongé en eau douce ». Qui plus est, l’état de conservation de la carcasse laissait croire que la mort de l’animal remontait « à quelques jours, peut-être même jusqu’à une semaine si la carcasse est restée submergée ».

Le travail de l’équipe de Stéphane Lair ne se termine toutefois pas là, puisque des analyses de laboratoire auront lieu sur les différents échantillons recueillis en vue de la rédaction d’un rapport final de nécropsie.

Rorqual manquant

En ce qui a trait à l’autre petit rorqual, qui a passé une semaine dans la région de Montréal, il n’a pas été vu depuis le 14 mai. Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins demande d’ailleurs au public de lui signaler toute observation d’un tel animal dans le fleuve Saint-Laurent en amont de l’île d’Orléans.

Qu’est-ce qui explique la présence de ces deux baleines dans la région de Montréal, soit à plus de 450 kilomètres de leur habitat naturel, l’estuaire du Saint-Laurent ? Impossible de le savoir, selon le GREMM.

Il faut cependant rappeler que les baleineaux de cette espèce se séparent de leur mère après à peine quelques mois d’allaitement. Il arrive donc parfois que des individus juvéniles s’égarent. En 2016, puis en 2017, des cas de jeunes petits rorquals trouvés morts dans la région de Lévis ont d’ailleurs été documentés.

L’espèce, qui peut atteindre près de 10 mètres à l’âge adulte, est fréquemment observée dans le Saint-Laurent. Elle n’est pas menacée et fait même l’objet d’une chasse commerciale au Japon.

Il n’y a jamais eu, dans toute l’histoire de Montréal, de cas documenté où deux mammifères marins se trouvaient au même moment dans la région. Par le passé, on a pu voir des bélugas dans les environs de la métropole, mais aussi plusieurs phoques.

En mai 2020, une jeune baleine à bosse avait en outre attiré bien des curieux avec ses nombreux sauts spectaculaires hors de l’eau. Elle a finalement été retrouvée morte dans la voie maritime du Saint-Laurent. Le rapport de nécropsie avait conclu qu’elle était morte des suites d’un « événement soudain ». Même si la piste d’une collision avec un navire dans la voie maritime du Saint-Laurent demeure très plausible, les scientifiques qui ont analysé le cas n’ont pas pu confirmer cette hypothèse.