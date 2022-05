Steven Guilbeault dit voir davantage d’ambition climatique dans le monde

À six mois de la prochaine conférence climatique des Nations unies, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, dit constater une hausse de l’ambition de « plusieurs pays » en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le temps presse, alors que le respect des objectifs de l’Accord de Paris est toujours loin d’être acquis.

Au moment de la signature de cette entente climatique internationale, en décembre 2015, les pays représentant l’essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) se sont engagés à limiter le réchauffement planétaire sous les 2 °C, par rapport aux niveaux préindustriels, tout en poursuivant les efforts pour le restreindre à 1,5 °C.

Or, près de sept ans plus tard, les engagements climatiques concrets des États nous conduisent vers un réchauffement d’au moins 2,7 °C (celui-ci a déjà dépassé les 1,1 °C). Et pour espérer limiter le dérèglement du climat terrestre de façon à respecter les cibles de l’Accord de Paris, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) estime que les émissions mondiales de GES doivent plafonner d’ici 2025, avant de diminuer d’au moins 43 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2019.

Hausse de l’« ambition »

Malgré l’ampleur de la tâche, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault demeure optimiste, tout se montrant prudent. « Plusieurs pays ont revu à la hausse leur ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais tous les grands émetteurs ne l’ont pas fait encore », a-t-il fait valoir mardi, lors d’une conférence téléphonique avec les médias, en clôture de la 6e réunion ministérielle sur l’action climatique (MoCA6) à Stockholm, en Suède. Le Canada était l’hôte de cette rencontre, à laquelle participaient notamment la Chine, les États-Unis et l’Union européenne.

Les « discussions » sur la nécessité de se montrer collectivement plus ambitieux en matière de réduction des GES se poursuivront au cours des prochains mois, a ajouté M. Guilbeault, en vue de la prochaine conférence climatique de l’ONU (COP27), qui se tiendra en novembre en Égypte.

Il faut dire qu’après la COP26, tenue en novembre 2021 à Glasgow, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait déploré le manque de « volonté politique ». Les 197 États présents avaient notamment mis de côté un engagement à éliminer le charbon sans système de capture et de stockage des émissions du mix énergétique mondial, après avoir dilué le passage portant sur la fin des subventions aux énergies fossiles.

Est-ce que les engagements climatiques nécessaires seront finalement au rendez-vous cette année, sept ans après la signature de l’Accord de Paris ? « Le plus rapidement nos objectifs seront alignés sur l’Accord de Paris et la science, le plus rapidement nous pourrons mettre en place les actions collectives pour atteindre ces objectifs. Est-ce que ça va se faire cette année ? Je le souhaite sincèrement », a souligné le ministre Steven Guilbeault, en réponse à une question du Devoir.

Selon Steven Guilbeault, la nécessité de se doter de plans permettant d’atteindre la carboneutralité à l’échelle mondiale en 2050 gagne rapidement du terrain. « Il y a un alignement des planètes et la plupart des grands émetteurs sont favorables à cela », a-t-il assuré mardi. Pour y parvenir, il faudra non seulement tourner le dos aux énergies fossiles, mais aussi transformer en profondeur nos villes, nos modes de transport et notre régime alimentaire, soulignait en avril le plus récent rapport du GIEC.

100 milliards de dollars

La MoCA6 a aussi été l’occasion de discuter de nouveau de la promesse des pays développés de verser un financement annuel récurrent de 100 milliards de dollars aux pays en développement afin de les aider à réduire leurs émissions de GES et à s’adapter aux impacts de la crise climatique. Ce dossier du financement climatique, qui pèse sur toutes les négociations des dernières années, n’est toujours pas complètement réglé.

Cette aide internationale est pourtant essentielle, a insisté Steven Guilbeault. « Ce sont malheureusement les plus pauvres qui sont les plus durement touchés par les changements climatiques. Et les pays en développement ont souvent des capacités limitées pour y faire face », a-t-il rappelé.

Selon le Programme des Nations unies pour le développement, les gouvernements dépensent chaque année 423 milliards de dollars en subventions aux combustibles fossiles, qui contribuent à aggraver la crise climatique.

Impacts concrets

Le continent africain « connaît actuellement à la fois des catastrophes naturelles et des conflits qui provoquent des déplacements d’une ampleur sans précédent », déplorait mardi le diplomate congolais Raouf Mazou, Haut commissaire assistant de l’agence onusienne pour les réfugiés, dans une entrevue à l’Agence France-Presse.

« Les catastrophes liées au changement climatique risquent non seulement d’aggraver la pauvreté, la faim et l’accès aux ressources naturelles telles que l’eau, mais aussi d’accroître l’instabilité et la violence », a énuméré M. Mazou.

Uniquement en 2021, selon un rapport de l’Observatoire des situations de déplacement interne, 22,3 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur pays à cause des catastrophes liées au climat, dans le monde, contre 14,4 millions déracinées par les conflits et la violence.

Par ailleurs, vendredi dernier, l’archipel du Vanuatu a déclaré l’état d’urgence climatique et annoncé un plan de 1,2 milliard de dollars destiné à atténuer les conséquences de la montée des eaux et des événements climatiques violents. « Nous sommes en danger maintenant, pas seulement dans le futur », a déclaré le premier ministre Bob Loughman, dans un discours devant le Parlement.