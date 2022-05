Un petit rorqual mort a été observé dans le secteur de Contrecoeur ce jeudi, a appris Le Devoir. Même s’il n’est pas possible de confirmer pour le moment qu’il s’agit d’un des deux petits rorquals ayant passé plusieurs jours à Montréal récemment, cette hypothèse est très plausible.

Après avoir passé plusieurs jours à nager le long de l’île Sainte-Hélène, les deux petits rorquals juvéniles n’avaient pas été revus depuis le 14 mai. Un des deux individus égarés avait seulement été observé à 25 kilomètres en aval de Montréal, le 15 mai. On ne savait donc pas si les cétacés étaient toujours vivants, ou alors sur le chemin du retour vers l’estuaire du Saint-Laurent, situé à plus de 450 kilomètres de Montréal.

Tout indique qu’au moins un des deux rorquals est décédé. Un pêcheur de la région de Contrecoeur a en effet photographié un petit rorqual mort jeudi matin. Sa photo, qui montre l’animal flottant à la surface de l’eau, a été publiée sur Facebook.



Cas unique

Le premier petit rorqual juvénile était arrivé dans la région de Montréal vers le 8 mai. Il a été observé dans le chenal Le Moyne, entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame. Il a par la suite nagé vers un autre secteur, en s’entêtant à demeurer dans la région pendant une semaine.

Un second petit rorqual a par la suite été vu, lui aussi dans le chenal Le Moyne. Les deus ont été surveillés pendant quelques jours par les bénévoles du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, avant de disparaître.

Aucune intervention n’a été envisagée pour tenter de capturer ou effaroucher les deux petits rorquals. Il n’existait pas non plus d’informations permettant d’expliquer leur présence à plus de 450 kilomètres de leur habitat naturel, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.

Il faut toutefois rappeler que les baleineaux de cette espèce se séparent de leur mère après à peine quelques mois d’allaitement. Il arrive donc parfois que des individus juvéniles s’égarent. En 2016, puis en 2017, des cas de jeunes petits rorquals trouvés morts dans la région de Lévis ont d’ailleurs été documentés.

Il n’y a jamais eu, dans toute l’histoire de Montréal, de cas documenté où deux baleines se trouvaient au même moment dans la région. Par le passé, on a observé des bélugas dans les environs de la métropole, ainsi que la fameuse baleine à bosse qui s’y est aventurée pendant plus d’une semaine en 2020. Cette dernière avait attiré bien des curieux avec ses nombreux sauts spectaculaires hors de l’eau ; elle a finalement été retrouvée morte dans la voie maritime du Saint-Laurent.