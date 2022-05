Jonatan Julien promet de la transparence dans la gestion des puits pétroliers et gaziers

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, promet que le gouvernement rendra publique l’information sur les 62 puits pétroliers et gaziers, dont des puits de gaz de schiste, qui devront être fermés par les entreprises qui en sont responsables, mais aux frais de l’État.

Le Devoir révélait mercredi matin que le gouvernement Legault a refusé de rendre publiques les informations sur les 62 puits qui doivent être fermés définitivement, à la suite de l’adoption du projet de loi qui a mis un terme à l’exploration pétrolière et gazière au Québec.

À la suite d’une demande d’accès à l’information, il avait finalement été possible d’obtenir un document, mais lourdement caviardé et présentant à peine quelques informations comportant peu de précisions. On y trouve seulement le numéro de 14 puits et le nom de l’entreprise « responsable » de chacun d’eux, dont cinq puits de gaz de schiste et huit de recherche de pétrole. Une des entreprises mentionnées a cessé d’exister, une autre a quitté le Québec et une troisième avait intenté l’an dernier une action en justice contre le gouvernement en raison de l’arrêt de son projet pétrolier à Gaspé.

Interpellé mercredi par Le Devoir, le ministre Jonatan Julien s’est voulu rassurant. « Les 62 puits sont identifiés, on sait qui les possède et ils ont des plans de fermeture », a-t-il fait valoir. Parmi ceux-ci, on compte des puits de gaz de schiste forés et fracturés, mais aussi d’autres puits d’exploration, dont des puits situés en Gaspésie qui ont permis de produire des barils de pétrole brut au cours des dernières années.

33 millions $

Ce sont bien ces entreprises qui devront mener les travaux de fermeture et de restauration des sites de forages, après avoir fait approuver leur plan par le gouvernement du Québec, a-t-il ajouté. « Le gouvernement n’est pas responsable de la fermeture, mais on va les accompagner pour s’assurer que ce sera bien fait », a souligné le ministre.

Jonatan Julien a du même coup promis que « les évaluations des coûts seront rendues publiques au fur et à mesure qu’elles seront disponibles », ainsi que l’avancement des travaux.

Selon lui, les coûts pour les contribuables québécois ne devraient pas dépasser les 33 millions de dollars, comme le prévoit le gouvernement dans son évaluation. La facture totale pour les 62 puits est estimée à 43 millions de dollars par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, mais l’État assumera 75 % de celle-ci.

À cela s’ajoutent des compensations des financières qui seront versées aux entreprises, pour renoncer à leurs permis d’exploration. Les coûts totaux évalués par le gouvernement Legault s’élèvent à 100 millions de dollars.

Transparence

Pour le Parti québécois et Québec solidaire, le fait de ne pas dévoiler le nom des entreprises responsables, l’évaluation des coûts pour chaque puits et les travaux à effectuer témoigne du manque de transparence du gouvernement dans ce dossier.

« La transparence était au cœur du projet de loi, et pourtant, le document qui vous a été envoyé est caviardé. Je ne comprends pas », a laissé tomber la députée solidaire Manon Massé, en entrevue au Devoir. « Pourtant, non seulement les informations doivent être rendues publiques, mais il faut s’assurer de ne verser aucune compensation tant que les inspections ne sont pas complétées, après la restauration du site. »

Même son de cloche du côté du député péquiste Sylvain Gaudreault. « La transparence promise n’est pas au rendez-vous. Pour les citoyens qui vivent près des puits, ça peut être inquiétant, mais aussi pour les municipalités qui veulent en finir avec ces puits sur leur territoire », fait-il valoir.

Dans le cadre de l’étude du projet de loi qui a mis un terme à l’exploration pétrolière et gazière, plus tôt cette année, les représentants du monde municipal ont d’ailleurs exigé du gouvernement qu’il agisse rapidement afin que les puits soient fermés. Québec promet que ce sera chose faite dans un horizon de 12 à 48 mois.

775 puits abandonnés

Sylvain Gaudreault souligne par ailleurs qu’il était essentiel de fermer la porte à l’industrie et d’imposer la restauration des 62 puits aux entreprises responsables, avant que celles-ci n’existent plus ou qu’elles puissent se défiler de leurs responsabilités.

On compte déjà 775 puits abandonnés au Québec, dont 534 ont été localisés et 95 qui nécessitent des « travaux » pour permettre de stopper des fuites de gaz ou de pétrole. Cependant, alors que certains puits connaissent des fuites depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les travaux de décontamination et de fermeture de ces puits tardent à se concrétiser.

Combien coûteront les travaux pour les 95 puits abandonnés problématiques ? Il est impossible, à l’heure actuelle, d’obtenir une évaluation précise des coûts de décontamination. Pour le moment, les 30 puits pour lesquels le MERN a inscrit une estimation des coûts nous conduisent à une facture totale de 54 millions de dollars, dans laquelle 16 puits sont évalués à plus de 1 million de dollars. Cette estimation concerne toutefois moins du tiers des 95 puits officiellement à la charge de l’État.

Avec François Carabin