Mise en demeure des Innus contre Québec pour la protection des caribous

Le Conseil des Innus de Pessamit enverra une mise en demeure au gouvernement du Québec afin de le forcer à protéger le caribou forestier. Les représentants de différentes Première Nations critiquent du même souffle la commission qui mène actuellement des consultations sur les moyens de limiter les impacts économiques de la protection de l’espèce, jugeant que celle-ci sert surtout de prétexte pour ne pas agir.

Au sortir d’une rencontre avec les membres de la « Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards » mise en place par le gouvernement Legault, les Innus ont annoncé mercredi qu’ils vont envoyer une mise en demeure afin de forcer le gouvernement à agir pour éviter la disparition du cervidé menacé.

Si Québec refuse de protéger l’habitat de l’espèce, qui est de plus en plus perturbé par les coupes forestières, le Conseil des Innus de Pessamit promet qu’il « ira de l’avant avec un recours judiciaire afin de défendre ses droits et de contraindre le gouvernement à respecter ses obligations à l’égard de la Première Nation ».

« En tout respect pour les membres de la Commission, l’heure n’est plus aux discussions, mais à l’action », a fait valoir le chef de Pessamit, Jean-Marie Vollant. Ce dernier a ainsi rappelé le caractère « sacré » de cet animal, auquel les Innus sont liés depuis « des millénaires ». « Il est question ici de notre identité, de notre culture, de notre territoire, et de nos droits. Nous exigeons le respect et allons agir en conséquence », a souligné M. Vollant.

« Le caribou représente ainsi une composante vitale de la culture innue, et son déclin représente une perte culturelle aux conséquences inestimables », a ajouté Bryan Mark, chef porteur adjoint de la nation nnnue sur le dossier caribou, dans le cadre d’un point de presse.

Commission inutile

Pour le Conseil des Innus de Pessamit, le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et l’Assemblée des Premières Nations du Québec du Labrador, la mise en place de la Commission indépendante sur le caribou forestier à la fin de 2021 est surtout un moyen pour gagner du temps et éviter de mieux protéger les derniers habitats forestiers essentiels à la survie du cervidé.

« La communauté scientifique est unanime. On sait ce qui doit être fait pour protéger le caribou. Il faut agir. Mais la Commission ne compte aucun expert de l’espèce et les consultations des Premières Nations ne respectent pas les obligations gouvernementales », a insisté Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef au Conseil de Pessamit, en entrevue au Devoir.

Dans un autre communiqué publié également mercredi, le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a pour sa part annoncé qu’il ne participera pas aux travaux de la Commission, « considérant le manque de crédibilité du mandat et l’absence de légitimité des commissaires ».

« Pour nous, la décision du Québec de créer cette commission n’est qu’un événement de plus démontrant que le Québec préfère la protection des compagnies forestières et d’emplois, au détriment de la préservation de l’Atiku », soit le caribou, a déploré le chef d’ITUM, Mike Mckenzie.

Les chercheurs Martin-Hugues St-Laurent et Pierre Drapeau jugent tous deux que la Commission indépendante s’appuie sur des scénarios qui risquent de précipiter le déclin de l’espèce. Il est notamment question de « limiter à environ 35 % » le taux de perturbation des zones établies comme de « vastes espaces propices ». Or, à ce taux, les caribous ont à peine 60 % de chance de se maintenir, souligne le spécialiste Martin-Hugues St-Laurent. « Avec un taux de perturbation de 35 %, on atteint le seuil de déséquilibre, et le point où on se retrouve avec une incertitude maximale », insiste-t-il.

Aire protégée

Le Conseil des Innus exige par ailleurs la mise en œuvre immédiate du projet d’aire protégée du Pipmuacan, qu’il avait proposé en 2020 afin de protéger 2761 km2 de territoire propice au caribou forestier. Ce projet visait à protéger les derniers massifs de forêt intacts dans un secteur situé à environ 150 kilomètres au nord-est de la ville de Saguenay.

Or, le gouvernement Legault a écarté ce projet au moment de déterminer la liste des aires protégées lui permettant d’atteindre son objectif de protection du territoire, avant la fin de 2020. Pas moins de 83 projets situés dans la portion sud du Québec ont alors été délaissés, dont une dizaine qui aurait permis d’accroître la protection des habitats propices au caribou.

Ces habitats pourraient éventuellement être protégés par un décret du gouvernement fédéral, qui a promis d’agir pour la sauvegarde du caribou forestier, si le gouvernement Legault tarde à mettre en place les mesures nécessaires pour freiner le déclin de l’espèce. Le décret en question serait émis en vertu des dispositions de la Loi fédérale sur les espèces en péril, qui permet à Ottawa d’imposer des mesures en pour protéger l’habitat essentiel du caribou, en l’absence de mesures suffisantes mises en œuvre par Québec.

Le gouvernement Legault a toutefois critiqué les intentions du fédéral. Selon lui, le gouvernement Trudeau ne doit pas intervenir en territoire québécois pour la protection du caribou, jugeant que cela relève de la compétence de la province. Une stratégie québécoise doit être annoncée en 2023, selon ce qu’a déjà promis le gouvernement caquiste, après avoir repoussé l’adoption d’un tel plan de protection.

En avril, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, avait critiqué ouvertement une nation innue, lui reprochant de nuire aux efforts de la province pour la protection du caribou.

Combien y a-t-il de caribous forestiers au Québec ? Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs évaluait que le Québec comptait entre 6000 et 8500 caribous forestiers lors du dernier bilan complet, en 2012. Combien sont-ils aujourd’hui ? Impossible de le savoir. Certains inventaires ont été effectués pour les différentes populations régionales. Neuf des onze inventaires disponibles actuellement indiquent des déclins. Mais le document de consultation de la « Commission indépendante » sur le caribou forestier ne présente pas de « population totale estimée ». On indique toutefois une « abondance minimale » de 5252, ce qui indiquerait un déclin de 20 % à 35 % de l’espèce en l’espace de 10 ans.