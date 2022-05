Un projet routier menace l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon

Ce texte est tiré du « Courrier de la planète » du 17 mai 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Un projet d’élargissement d’un tronçon de route à La Prairie risque d’empiéter sur un habitat de la rainette faux-grillon protégé par la Loi sur les espèces en péril, a constaté Le Devoir. Le ministère des Transports, qui pilote le projet, a récolté lui-même des données sur la présence de cette espèce menacée et promet des mesures afin d’en « restreindre » les impacts.

Ce nouveau projet routier prévoit de faire passer la route 104 de deux à quatre voies sur une distance de six kilomètres, entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon ce que précise le ministère des Transports du Québec (MTQ), cette portion de route « génère des problèmes de sécurité et de congestion routière », d’où la nécessité de la réaménager. Il également prévu « d’évaluer la pertinence d’aménagements permettant le développement du transport collectif et actif ».

Dans des « avis » publiés récemment au Registre des évaluations environnementales, deux ministères soulignent toutefois que le projet du MTQ risque d’amplifier la destruction déjà très importante de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon au Québec.

« Les changements induits identifiés par l’initiateur du projet font référence à des empiètements temporaires et permanents dans les habitats de la rainette faux-grillon de l’Ouest », écrit ainsi le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le document demande donc au MTQ d’en tenir compte dans son « étude d’impact », mais aussi de « justifier les activités projetées en lien avec l’enjeu de préserver les milieux humides et hydriques » nécessaires au petit batracien.

Le MELCC rappelle du même coup que l’élargissement de la route et les autres éléments du projet sont situés « dans les limites de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest désigné en vertu de la Loi sur les espèces en péril ».

« Connectivité »

Dans son « avis » produit dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souligne pour sa part que deux populations importantes de rainettes « sont présentes à proximité du projet », alors que « le secteur couvert par le projet d’élargissement contient de plus petites populations difficiles à détecter ».

Le MFFP précise que l’habitat qui risque d’être touché par le projet routier « joue un important rôle de connectivité » entre les plus grandes populations. « Cette connectivité est identifiée comme un facteur essentiel à la conservation et au rétablissement de l’espèce », ajoutent les experts du secteur faunique.

Ce constat du ministère est d’autant plus significatif dans un contexte où plus de 90 % de l’habitat de la rainette au Québec a déjà été détruit au cours des dernières décennies, principalement en raison de l’étalement urbain.

En 2016, le gouvernement fédéral avait d’ailleurs adopté un décret d’urgence afin de stopper un projet immobilier à La Prairie qui empiétait dans un habitat de cette espèce en déclin. À l’automne 2021, Ottawa a de nouveau décidé d’intervenir, et ce, afin de stopper un projet routier qui a détruit en bonne partie l’un des derniers habitats de la rainette à Longueuil. Ce projet avait été approuvé par le MELCC, et ce, malgré un avis scientifique du MFFP mettant en lumière les risques pour l’espèce.

« Mesures d’atténuation »

Dans un courriel en réponse aux questions du Devoir, le ministère des Transports du Québec se dit conscient de la présence d’habitats de la rainette faux-grillon dans le secteur du projet d’élargissement de la route 104, à La Prairie.

« Le MTQ a récemment débuté des relevés hydrologiques, topographiques, floristiques et fauniques aux abords de la route 104 à La Prairie. Ces relevés terrain permettront d’identifier avec précision les endroits particulièrement propices à l’habitat de la rainette faux-grillon de l’Ouest (ex. identifier le nombre de poches d’eau où la grenouille pourrait vivre) », fait valoir le service des communications.

« Une fois que le ministère aura recueilli ces données, des mesures d’atténuation seront développées en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de restreindre l’impact du projet sur les habitats essentiels de la rainette faux-grillon de l’Ouest », ajoute-t-on dans la réponse écrite.