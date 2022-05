Pêches et Océans dit assurer la sécurité des petits rorquals de Montréal

Cinq jours après l’arrivée d’un premier petit rorqual à Montréal, Pêches et Océans Canada a finalement déployé vendredi des agents qui patrouillent sur l’eau, afin d’éloigner les plaisanciers qui s’approcheraient des deux baleines. Certains ont déjà failli heurter les cétacés égarés et le temps chaud risque de faire augmenter le trafic d’embarcation sur le Saint-Laurent.

Même si Pêches et Océans Canada (MPO) sait depuis lundi que des baleines se trouvent dans le secteur, aucun agent n’avait été déployé avant ce vendredi pour éviter qu’une baleine soit frappée.

Plusieurs embarcations, dont des motos marines, ont donc pu passer à pleine vitesse à plusieurs reprises très près des deux bêtes au cours des derniers jours. Jeudi soir, Le Devoir a constaté que le second petit rorqual arrivé à Montréal a failli être heurté à quelques reprises par des plaisanciers navigant dans le chenal Le Moyne, entre les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

Or, en vertu du « Règlement sur les mammifères marins » du gouvernement fédéral, les plaisanciers n’ont pas le droit de s’approcher à moins de 100 mètres des deux cétacés, a rappelé MPO vendredi, dans un courriel transmis en réponse aux questions du Devoir. La législation interdit en effet de « perturber » un mammifère marin, ce qui signifie qu’un bateau ne doit pas naviguer vers un animal, ni lui barrer la route. Il est également interdit de nager, de nourrir ou d’interagir avec une baleine.

Patrouilles

Vendredi, une équipe de MPO patrouille donc sur l’eau pour faire respecter cette réglementation. « Les agents de pêches s’assureront que la distance de 100 mètres est respectée. La présence d’embarcations à proximité peut causer du stress ou des blessures à l’animal et être risquée pour la sécurité des observateurs eux-mêmes », a-t-on précisé.

« Une équipe d’agents des pêches de Pêches et Océans Canada patrouillera en fin de semaine afin de s’assurer que les plaisanciers ne s’approchent pas des petits rorquals », a ajouté le ministère fédéral responsable de la protection des cétacés au Canada.

Selon les plus récentes informations disponibles vendredi après-midi, les deux petits rorquals sont toujours présents à Montréal. Le premier, un cétacé d’environ 3,5 mètres observé pour la première fois dimanche dernier, nageait toujours le long de la rive de l’île Sainte-Hélène, dans un secteur situé non de la sculpture « Trois disques », de Calder.

Quant au deuxième petit rorqual, arrivé mercredi, il se tenait face au courant dans le chenal Le Moyne. Le Réseau québécois d’urgence sur les mammifères marins a capté des images de l’animal par drone afin de pouvoir évaluer sa taille et sa condition physique.

Pas d’intervention pour le moment

À l’heure actuelle, on ne prévoit pas d’intervention de capture ou d’effarouchement des deux petits rorquals, y compris de celui qui est présent dans les environs de Montréal depuis au moins cinq jours. Il n’existe pas non plus d’informations permettant d’expliquer leur présence à plus de 450 kilomètres de leur habitat naturel, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.



Il faut toutefois rappeler que les baleineaux de cette espèce se séparent de leur mère après à peine quelques mois d’allaitement. Il arrive donc parfois que des individus juvéniles s’égarent. En 2016, puis en 2017, des cas de jeunes petits rorquals trouvés morts dans la région de Lévis ont d’ailleurs été documentés.

Il n’y a jamais eu, dans toute l’histoire de Montréal, de cas documenté où deux baleines se trouvaient au même moment dans la région. Par le passé, on a observé des bélugas dans les environs de la métropole, ainsi que la fameuse baleine à bosse qui s’y est aventurée pendant plus d’une semaine en 2020. Cette dernière avait attiré bien des curieux avec ses nombreux sauts spectaculaires hors de l’eau ; elle a finalement été retrouvée morte dans la voie maritime du Saint-Laurent, où de nombreux navires marchands circulent.