Situation complètement inédite, un deuxième petit rorqual est arrivé à Montréal mercredi, a appris Le Devoir. L’animal, qui serait lui aussi un juvénile, a été observé à quelques reprises dans le fleuve Saint-Laurent, remontant le long de l’île de Montréal. Il pourrait donc se retrouver dans le même secteur que l’autre petit rorqual déjà présent depuis quelques jours.

Selon les informations obtenues mercredi après-midi, ce nouveau cas de petit rorqual égaré a été signalé d’abord dans le secteur de Bécancour, puis de Varennes. Cet animal, qui serait un jeune cétacé, se dirigeait donc potentiellement dans la même zone que la baleine à bosse de 2020, mais aussi que le petit rorqual déjà présent depuis dimanche dernier. Il pourrait par exemple se retrouver dans le chenal Le Moyne, ou encore dans la portion du fleuve située entre l’île Sainte-Hélène et l’île de Montréal.

Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) a confirmé au Devoir qu’il s’agit bien d’un autre petit rorqual, puisque celui déjà observé se trouvait toujours dans le même secteur mercredi matin, soit le long de la rive de l’île Sainte-Hélène, près de la sculpture Trois disques de Calder. À cet endroit, comme dans le chenal Le Moyne, où il se trouvait lundi, la baleine nageait face à un fort courant.

Baleineau

Les premières images du nouveau cétacé perdu à 450 kilomètres de son habitat naturel indiquent qu’il nagerait tout à fait normalement, mais aussi qu’il pourrait s’agir d’un petit rorqual âgé d’à peine quelques mois.

Il faut savoir que les baleineaux de cette espèce se séparent de leur mère après à peine quelques mois d’allaitement. Il arrive donc parfois que des individus juvéniles s’égarent. En 2016, puis en 2017, des cas de jeunes petits rorquals morts ont d’ailleurs été documentés dans la région de Lévis.

Il n’y a jamais eu, dans toute l’histoire de Montréal, de cas documenté où deux baleines se trouvaient au même moment dans la région. Par le passé, il y a eu des cas documentés de bélugas, mais aussi celui de la fameuse baleine à bosse observée pendant plus d’une semaine en 2020. Cette dernière attirait les curieux, notamment en raison de ses nombreux sauts spectaculaires hors de l’eau. Elle a finalement été retrouvée morte dans la voie maritime, où la circulation de navires marchands est importante.

Aucune intervention

Pour le moment, la stratégie demeure la même pour les deux rorquals qui se trouvent dans la région de Montréal, a indiqué le directeur scientifique du GREMM, Robert Michaud. Il n’est pas question, pour le moment, d’intervenir pour tenter d’effaroucher ou de capturer ce cétacé d’au moins quatre mètres nageant librement. Il est toutefois prévu de surveiller la situation, notamment pour éviter que des embarcations viennent déranger ces animaux.

En ce qui a trait au premier petit rorqual, observé pour la première fois dimanche dernier, M. Michaud s’est dit étonné de la force physique de ce jeune cétacé, qui nage dans le secteur depuis au moins quatre jours.

Pour espérer regagner leur habitat naturel, soit l’estuaire du Saint-Laurent, ces petits rorquals devraient faire demi-tour et redescendre la voie maritime sur plusieurs centaines de kilomètres, au travers du trafic commercial intense sur le fleuve.

L’espèce est bien connue au Québec, puisqu’elle est très fréquemment observée en été dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, et notamment dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Le petit rorqual n’est pas une espèce en péril, puisqu’elle compterait plusieurs centaines de milliers d’individus à l’échelle de la planète. Le Japon et la Norvège chassent d’ailleurs l’espèce sur une base commerciale, malgré un moratoire international sur la chasse à la baleine.

Plus de détails suivront.