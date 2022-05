Deux groupes écologistes viennent d’intenter une action en justice contre le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault, en raison de l’approbation du mégaprojet pétrolier Bay du Nord. Ils affirment que l’exploitation de 300 millions de barils de pétrole en milieu marin va à l’encontre des obligations climatiques du Canada à l’échelle internationale.

Ecojustice, au nom d’Équiterre et de la Fondation Sierra Club Canada, a déposé la poursuite contre le ministre de l’Environnement et du Changement climatique à la Cour fédérale. Selon eux, le feu vert donné au projet de la pétrolière norvégienne Equinor contrevient à « l’appel pressant à réduire les émissions mondiales, alors que la réalité de l’urgence climatique devient de plus en plus alarmante à chaque événement météorologique ».

Les groupes environnementaux, dont Équiterre (cofondé par Steven Guilbeault), contestent notamment « la rhétorique de l’industrie et des gouvernements » selon laquelle le projet sera éventuellement « carboneutre ». Cette affirmation, rappellent-ils, ne tient pas compte de l’utilisation du pétrole qui sera exploité au large des côtes de Terre-Neuve. Concrètement, l’utilisation de ce pétrole pourrait émettre 116 millions de tonnes de gaz à effet de serre.

« Le feu vert donné à Bay du Nord aura pour conséquence de retarder la transition et de verrouiller le développement économique des collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’exploitation des hydrocarbures », fait valoir Colleen Thorpe, directrice générale d’Équiterre.

« Cette décision fait fi des avertissements des scientifiques et ne cadre ni avec nos obligations domestiques et internationales, ni avec notre devoir moral vis-à-vis les générations présentes et futures. Ce projet représente une menace pour nos écosystèmes marins et nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre », ajoute-t-elle.

Écosystèmes marins

Equinor détient des permis d’exploration dans une zone située à 470 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve. C’est dans cette zone, où les fonds marins se situent à plus de 1000 mètres de profondeur, qu’elle souhaite forer jusqu’à 60 puits d’exploitation, tout en poursuivant les forages exploratoires. Selon les évaluations de l’entreprise, plus de 300 millions de barils de pétrole pourraient être exploités d’ici 2058.

Le projet d’Equinor se situe dans une « zone d’importance écologique et biologique de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique », mais aussi dans des « écosystèmes marins vulnérables », selon ce qu’on peut lire dans le rapport final de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Les forages seront également menés non loin d’habitats essentiels reconnus d’espèces menacées, de refuges d’oiseaux et d’un important « refuge marin » mis en place par le gouvernement Trudeau pour atteindre ses objectifs de protection des océans.

Cette région maritime est par ailleurs reconnue comme un habitat important pour plusieurs espèces de poissons exploitées commercialement, 14 espèces d’oiseaux en péril ainsi qu’une quinzaine d’espèces de mammifères marins, qui sont particulièrement sensibles à la pollution sonore sous-marine. Equinor prévoit d’y faire des levés sismiques.

En ce qui a trait aux risques de déversement pétrolier en mer, le rapport de l’AEIC juge que ceux-ci sont minimes. Le document mentionne aussi qu’en cas d’« éruption » pétrolière hors de contrôle, un « système de coiffage » pourrait devoir être installé à la tête du puits d’exploitation. Mais le déploiement de ce système prendrait « de 18 à 36 jours », puisque cet équipement doit être transporté de la Norvège ou du Brésil.

Pourquoi le gouvernement fédéral n’a-t-il pas exigé qu’un « système de coiffage » soit disponible au Canada, par exemple à Terre-Neuve ? « Disposer d’un système d’équipement de coiffage dans l’est du Canada est peu susceptible de réduire le temps global d’installation, étant donné que le site doit être préparé, indépendamment du lieu où l’équipement de coiffage est acquis », explique au Devoir le cabinet du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault.

D’autres détails suivront.