L’habitat de la rainette faux-grillon sera mieux protégé dans la région métropolitaine

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et ses 82 municipalités entendent protéger plus de 53 000 hectares de milieux naturels, dont la totalité de l’habitat de la rainette faux-grillon, menacée d’extinction.

Réunis jeudi matin, les élus membres de la CMM ont entériné un règlement de contrôle intérimaire (RCI) visant à ajouter plus de 12 000 hectares de milieux terrestres et humides aux superficies déjà protégées. Les milieux protégés incluront 3313 hectares couvrant l’ensemble de l’habitat de la rainette faux-grillon.

Les milieux protégés par le RCI correspondent à 22,3 % du territoire de la CMM, soit l’équivalent de la superficie de l’île de Montréal. « La CMM a décidé de prendre les grands moyens pour protéger les milieux naturels et de nous rapprocher de notre objectif commun de protéger et même de dépasser 17 % du territoire de la CMM », a indiqué Valérie Plante, qui préside aussi la CMM. La mairesse de Montréal a rappelé qu’à l’heure actuelle, ce taux se limitait à 10 %. « On n’a pas le temps de niaiser. »

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier a cependant reconnu que le RCI ne permettrait pas de revenir dans le passé. Ainsi, a-t-elle admis, il ne sera pas possible de réhabiliter l’habitat de la rainette à la suite des travaux de prolongement du boulevard Béliveau. « C’est très déplorable, mais je suis quand même fière qu’aujourd’hui, en 2022, on se donne les moyens légaux qui nous permettront d’agir comme municipalité. »

Dans le cas du terrain du Canadien National, qui a remblayé le marais Darveau en août 2021 et détruit l’habitat du batracien, des discussions sont en cours avec l’entreprise afin de voir quelles mesures pourraient être mises en place pour réhabiliter le milieu naturel, a-t-elle expliqué. « Mais c’est très peu probable de rétablir l’espèce », a-t-elle dit.

